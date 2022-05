Dit is de eerste Astra waar je naar blijft kijken

Mijn Opel Astra staat op Duits kenteken en op zijn beeldscherm zegt hij Duitse dingen, bijvoorbeeld Hindernis erkannt! wanneer je dreigt te gaan bumperkleven. Op lange ritten openbaart hij zich als mental coach. Sie fahren bereits zwei Stunden, u bent al twee uur onderweg; heeft u belangstelling voor een route naar nahe gelegenen Orten, dus nabijgelegen oorden, wo Sie eine Pause einlegen können? Dat betekent: „Je rijdt als een varken, zwijn, je moet nu stoppen.” Zo zeggen Duitsers dat natuurlijk niet meer. Beleefdheid werd het boetekleed voor hun gestrengheid. Ik kan de voertaal in een keuzemenu vast naar Nederlands overzetten, maar laat ’m voor het authentieke Opel-sentiment expres op Duits staan. Mensch, ik hijg van genot!

Een Astra in 2022, dat ik dat nog mag meemaken. Opel bestaat eigenlijk niet meer. Het werd opgeslokt door PSA, van Peugeot en Citroen, waarna het samen met Fiat-Chrysler opging in iets nog groters, wat sinds vorig jaar Stellantis heet. Dat werd à la VW een multinationale megasupermarkt voor opgekochte, soms uitgebluste merken, van Citroën tot Lancia en Alfa Romeo. Allemaal parasiteren ze op dezelfde modellenplatforms en onderdelenmagazijnen: uniformering is kostenvoordeel. Zo is een Stellantis-Opel technisch altijd tweelingbroer van een Peugeot of Citroën. De zacht rochelende Astra-driecilinder ken je van Peugeots. Dat klavierachtige knoppenpaneel zag je eerder in de Peugeot 308. De verzonken schakelhendel van de Astra’s met automaat kom je bij alle zustermerken tegen.

Bescheiden maar presentabel

Toch is uitgerekend dit de eerste Astra waar je naar blijft kijken. Je vindt hem tegen beter weten in een echte Opel. Bescheiden maar presentabel, hangerig noch agressief, precies het goede midden tussen onopvallend en daadkrachtig. De Vizor, het van de eerste Opel Manta afgekeken Nieuwe Merkgezicht, heeft de nuchtere grafiek van een gebruiksvoorwerp. Geen modieuze bekkentrekkerij, maar een mono-element waarin de strakke, rechthoekige koplampen op de hoeken één geheel vormen met de grille. Voor zustermerken met meer esthetische pretenties is het geen fijn nieuws dat de meest toonbare Stellantis-smoelen nu van Opel komen.

Hij rijdt ook nog eens alleraardigst, zij het in oude stijl. Net als Opels van vroeger loopt mijn Astra op benzine en niets anders. Er komt een plug-inhybride met techniek die je van andere Stellantis-klonen kent en volgend jaar volgt een elektrische variant, maar bij deze zoek je tevergeefs naar laadkabels en laadpoorten. De handgeschakelde zesbak is door de opmars van de automaat zo’n zeldzaam fenomeen geworden dat je er weer aan moet wennen. Ook op dit punt is Opel toch zichzelf gebleven. Vroeger zagen de schuin en diep in de cabine stekende Opel-versnellingspoken eruit als omvallende bomen; bij deze is de pookknop bonkig als een net gesnoeide knotwilg. Het digitale dashboard, dat zich als een kamerscherm om je blikveld buigt, noemt zich heel 21ste eeuws het Pure Panel. Maar op een of andere manier behield ook dat hypermoderne kleurenscherm de uitstraling van een zwart-wit-tv. De Opel-Geist fossiliseert de levenssfeer onmiddellijk. Dat innerlijk verfranste ruimteschip wil heimelijk dat degelijke Duitse ding blijven.

Heerlijk. Daarom vergeef je hem gebreken als zijn iets te smalle stoelen en zijn relatieve krapte achterin gemakkelijker dan zo’n overgelikte 308. Hij is net iets ruimer en dingt minder hoerig naar je gunsten. Hij is de aardige buurman uit andere tijden. Je had geen idee wat hij deed, hij liet zich nooit op uitzonderlijke daden betrappen, maar hij reed Opel en stond altijd voor je klaar. Hij was een beetje ouderwets en op de hoedenplank van zijn Kadett lag nog zo’n koddig-deprimerend speelgoedhondje met een knikkend nekje walgelijk gezellig leuk te doen, maar toen was iedereen nu eenmaal zo.

In de nieuwe Astra, zo goed bleek zijn Duitse dna bestand tegen het Franse annexatievirus, is veel van dat sympathieke fundamentalisme overeind gebleven. Al zou hij het liefst alles bij het oude laten, hij heeft zich net genoeg aan nieuwe tijden aangepast om niemand voor het hoofd te stoten. Je kunt hem zelfs nog met dieselmotor bestellen. Dat zou je bespottelijk kunnen vinden en misschien is het dat ook. Maar mijn 1.2 Turbo heeft wel een A-milieulabel en zijn testverbruik lag met 5,1 liter op 100 kilometer ruim onder de fabrieksopgave van 5,7. Hij is van goede wil. Je gaat gelovigen ook niet verwijten dat ze blijven hopen, ondanks krachtige aanwijzingen dat het Opperwezen de mens voorgoed heeft opgegeven. Je bewondert de trouw.

Opel Astra 1.2 Turbo GS Line Motor: driecilinder benzine, turbo, 1.199 cc Vermogen 130 pk bij 5.500 toeren Koppel 230 Nm bij 1.750 toeren Aandrijving voor Transmissie handgeschakeld, zes versnellingen Topsnelheid 210 km/u Acceleratie 0 – 100 10 seconden Verbruik gemiddeld 5,7 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 128 g/km Energielabel A Basisprijs Astra 29.950 euro Prijs testauto 36.749 euro