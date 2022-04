Britse defensieminister: Poetin kan kankergezwel worden in Oekraïne

De Russen gaan zich mogelijk als een „kankergezwel” nestelen in Oekraïne. Dat heeft de Britse defensieminister Ben Wallace donderdag gezegd tegen nieuwszender Sky News. Wallace denkt dat Poetin — die hij een „etnisch nationalist” noemt — er mogelijk voor kiest om wat hij nu in Oekraïne heeft te consolideren.

„Aan zijn huidige uitspraken is te zien dat hij [Poetin] bijna wanhopig probeert het conflict te verbreden, met bedreigingen of mogelijke false-flag operaties in Transnistrië”, zei Wallace. Gisteren dreigde Poetin „met de snelheid van het licht” te reageren, mochten westerse landen zich in de oorlog met Oekraïne mengen.

Nu Poetin nauwelijks militair succes in Oekraïne heeft geboekt, zegt Wallace, kiest hij er mogelijk voor om zich in „in te graven” in het land. „Om zich daar als een soort kankergezwel te nestelen en het erg lastig voor anderen te maken om hem uit zijn versterkte posities weg te drijven.”

