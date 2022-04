Collegacolumnist Kiza Magendane deelde een filmpje op Twitter. Beelden van de koninklijke familie dansend met onderdanen in de straten van Maastricht, met de koning in een onbedoelde aritmische hoofdrol. Hij noemde het ‘quit [sic] magical’ dat onderdanen en staatshoofd elkaar vonden in een spontane dans. Die conclusie deelde ik dan weer niet, maar het kan natuurlijk zijn dat hij het ironisch bedoelde.

Ik voelde juist een diep medelijden.

De populariteit van de koninklijke familie was nog nooit zo laag. En terecht: in coronatijd vielen de maskers af. Ze stonden in den beginne nog wel braaf op de trappen van hun paleis op hun pannetjes te slaan voor de zorg, maar daarna bleek het ingesleten privilege toch te groot. Dat konden ze altijd goed verbergen, maar tijdens de pandemie werd in de puist geknepen en kwam de hele façade eruit. Onze koning wil niet boven ons staan, maar blunderde op cruciale momenten. Het bleek voor zijn gezin heel moeilijk te zijn om zich aan de regels die voor ons allemaal golden te houden. De heersende mening is nu: onze koning is een goed feestvarken, iemand met wie je een biertje kan drinken. Leuk voor op de tribune bij de Olympische Spelen of het WK voetbal, maar in tijden van nood kun je ook zonder. Hij is niet iemand tegen wie je opkijkt of van wie je wilt dat hij namens jou spreekt of doet. Het resultaat is dat ze publiekelijk door de knieën moeten. Doen alsof je gewoon bent: als malloten meedansen met de mensen op straat en daarna overnachten in een Van der Valk-hotel.

Van de in het oranje gehulde meute krijg ik al jaren buikpijn. De onderdanen zijn dan weliswaar niet meer in de absolute meerderheid, maar er zijn er nog steeds te veel die een nationale feestdag nodig hebben om er weer even zin in te hebben. Koningsdag is ons enige echte gemeenschappelijke feest. Wij zijn: oude troep verhandelen op straat en in dezelfde kleur kleding dronken worden in de dichtstbijzijnde enclave. Het is de totale leegheid – met te veel mensen op een te kleine ruimte en om dat dan gezelligheid noemen.

Op Koningsdag voelde ik voor het eerst een soort trots op Wormer, hoofdstad van de gemeente Wormerland. Terwijl de rest van het land snel gek werd, want o wat hadden we het openbaar zuipen, vreten en handelen met elkaar gemist, ging in ons dorp alles z’n saaie gangetje. De aangekondigde rommelmarkt was al voor de middag voorbij, de winkels waren gesloten. Alleen aan de vlaggen aan de huizen kon je zien dat het feest was. Ze hielden de vreugde binnenskamers, we hoefden niets gemeenschappelijks te doen.

