Amerikaanse economie voor het eerst sinds de coronapandemie gekrompen

Na een groei van 6,9 procent in de laatste drie maanden van vorig jaar, is de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal plotseling gekrompen. Met name als gevolg van een oplopend handelstekort kromp de economie met 1,4 procent. De voorlopige cijfers die donderdag door het Amerikaanse ministerie van handel bekend zijn gemaakt betekenen een tegenvaller voor de regering bij het bestrijden van de huidige inflatie. De hogere prijzen worden bestreden met een rentestijging, maar dat ligt minder voor de hand wanneer de economie krimpt. Een hogere rente remt de bestedingen immers in de regel af en dat zou de angst voor een economische recessie alleen maar groter maken.

Het krimpcijfer van 1,4 procent is berekend op jaarbasis, zoals in de Verenigde Staten gebruikelijk is. In veel andere landen worden de cijfers op kwartaalbasis berekend en dat zou in dit geval neerkomen op een krimp voor het eerste kwartaal van 0,4 procent. Vooral het verder oplopende handelstekort wordt als belangrijke veroorzaker van de krimp gezien. Hogere import leidt niet tot een stijging van het bruto binnenlands product en juist die ontwikkeling van het bbp bepaalt het groeicijfer. Consumenten kunnen dan wel meer besteden, wat ook gebeurde, maar als het om relatief veel importgoederen gaat, tellen die bestedingen in de berekeningen minder mee.

Met name in maart steeg het handelstekort fors. De invoer nam in die maand met bijna 18 procent toe, terwijl de Amerikaanse uitvoer bijna 6 procent daalde. Daardoor liep het tekort in één maand op tot 125 miljard dollar (119 miljard euro). Naast het handelstekort wordt ook een tegenvallende groei van de bedrijfsvoorraden als verklaring voor de krimp genoemd.

De consumentenbestedingen waren in het eerste kwartaal zelfs beter dan in de laatste drie maanden toen de economie fors groeide. Destijds ging het om een toename van 2,5 procent, terwijl die stijging begin dit jaar op 2,7 procent lag. De laatste keer dat de economische groei een min liet zien, was in 2020. Toen had de Covid-pandemie een verlammende invloed op de economie.

Op de Amerikaanse aandelenbeurzen was van een duidelijke reactie geen sprake. Angst voor een recessie is slecht voor het beursklimaat, maar het krimpcijfer van donderdag maakt de kans op een snelle substantiële rentestijging vermoedelijk kleiner. En een hogere rente werkt meestal ook negatief voor het beursklimaat. In de eerste uren van de Amerikaanse aandelenhandel overheerste het optimisme. Van de dertig fondsen die de Dow Jones-index vormen, stonden na twee uur handel slechts vier bedrijven op koersverlies. Daarmee kwam de DJ-index 1,3 procent hoger uit. De Nasdaq-index steeg bijna 3 procent.