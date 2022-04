Hoe komt Europa van zijn enorme staatsschuld af? Die is hoger dan ooit in vredestijd. De pandemie en haar nasleep hebben het er niet beter op gemaakt. Toen de eurozone tien jaar geleden afgleed naar zo’n schuldencrisis en het bestaan van de euro plots in het geding kwam, schreven twee economen – Carmen Reinhart en Jacob Kirkegaard – hoe men door de geschiedenis heen te hoge schulden onder controle kreeg.

Dat kon op vier manieren: economische groei, waardoor je uit de problemen groeit. Of ombuigingen en bezuinigingen. In het uiterste geval was er het gewoon niet betalen van de schuld, met daarna een herstructureringsplan. Of, als het niet anders kon, moedwillige inflatie waardoor het geld waarin de schuld was opgebouwd zélf minder waard werd en de schuld plots veel draaglijker werd.

De twee economen hadden ook een vijfde oplossing: ‘financiële repressie’ – een begrip dat begin jaren zeventig opkwam. Daarin wordt een hogere inflatie toegestaan, die de schuld zelf al uitholt. De rente wordt expres te laag gehouden om de lasten van de schuld te verlagen. En omdat de rente, gecorrigeerd voor de hogere inflatie, sterk negatief is, wordt de hoogte van de schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product (de omvang van de economie) ook nog eens uitgehold. De ‘nominale’ economie groeit, gemeten in euro’s, door de hoge inflatie, extra hard. De staatsschuldquote, de schuld gedeeld door het bruto binnenlands product, daalt hard als de nominale economie door de hoge inflatie sterk toeneemt.

Financiële repressie was tijdens die eurocrisis van tien jaar geleden nog een theoretische oplossing. Maar kijk eens naar de economie van vandaag. De inflatie is fors toegenomen. De rente is nog steeds erg laag. De kortlopende rente bevindt zich nog steeds rond de nul procent. De rente op langlopende staatsschuld loopt in de eurozone al wel op, maar is ten opzichte van de inflatie nog steeds negatief.

Dat lijkt sterk op de financiële repressie die destijds werd beschreven. En het begint al te werken. Terwijl de begrotingstekorten in de eurozone nog steeds hoog zijn, loopt de staatsschuldquote per saldo al niet meer op. De uitholling van de schuld is eigenlijk al begonnen. Kijk naar de prognoses van het Internationaal Monetair Fonds van vorige week. Eurolanden hadden in 2021 gemiddeld een begrotingstekort van 5,5 procent van het bbp, maar zagen de schuld toch dalen van 97,2 procent van het bbp naar 96 procent. Dit jaar zijn de begrotingstekorten gemiddeld nog steeds hoog: 4,3 procent. Maar de schuldquote loopt verder terug, naar 95,2 procent. En volgend jaar zijn de tekorten 2,5 procent, en daalt de schuld naar 93,4 procent.

De reden voor die staatsschulddaling: in 2021 voornamelijk hoge échte economische groei, maar een al oplopende inflatie. In 2022 vooral hoge inflatie. En in de periode daarna een begrotingstekort dat – hoopt het IMF kennelijk – een beetje onder controle komt.

Nu is moedwil geen factor bij de hoge inflatie nu: die wordt veroorzaakt door problemen in de leveringsketens, wellicht iets te hoge overheidsuitgaven en uiteraard door de vanwege de oorlog in Oekraïne gestegen prijzen van energie (en voedsel). De ECB houdt de rente laag omdat die de hoge inflatie kennelijk nog steeds van voorbijgaande aard acht. Dat laatste is wél beleid.

Het effect van dat alles: dalende staatsschuldquotes. Klinkt goed, maar er is óók het andere gevolg van financiële repressie. Want wie betaalt de rekening eigenlijk voor het wegtoveren van al die schuld? Eenvoudig antwoord: de spaarder. Met een te lage rentevergoeding over wegsmeltend spaargeld, is hij of zij het noodzakelijke spiegelbeeld van de schuldenaar.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven