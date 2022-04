Wordt buurland Moldavië de oorlog in gesleept?

Terwijl de oorlog woedt in het oosten en zuidoosten van Oekraïne, trekt het zuidwesten opeens de aandacht. Drie achtereenvolgende dagen met aanvallen op doelen in de Moldavische regio Transnistrië zorgen voor onrust binnen en buiten Moldavië. Gevreesd wordt dat het buurland van Oekraïne de oorlog in wordt gesleept.

De eerste aanslag vond plaats op maandagavond in Tiraspol, de hoofdstad van de pro-Russische ‘republiek’ Transnistrië, een strook land tussen de rivier Dnjestr (of Nistroe) en Oekraïne. Het ministerie van Veiligheid werd geraakt door raketgranaten. Dinsdagochtend werden twee zendmasten in Maiak opgeblazen. Ze gaven Russischtalige radiozenders door. Ook een militair doel bij Pakani zou zijn geraakt. Woensdag werd er geschoten op een groot legerdepot bij Kobasna, waar 22.000 ton munitie uit de Sovjet-tijd ligt opgeslagen. Nergens vielen doden of gewonden.

Lees ook: Poetin dreigt Westen met escalatie met ‘snelheid van het licht’

Volgens de autoriteiten in Tiraspol gaat het om terrorisme door Oekraïne. Ze zetten checkpoints op en bliezen de WOII-herdenking op 9 mei alvast af. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zit Rusland achter de aanslagen. De Moldavische president Maia Sandu ziet „groepen binnen Transnistrië die de regio willen destabiliseren”. Ze riep haar nationale veiligeidsraad bijeen. De VS onderzoeken nog wie de dader is, zei de Amerikaanse minister van Defensie. Het Kremlin „houdt de situatie nauwlettend in de gaten”, meldde Poetins woordvoerder.

Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat Rusland een false flag-operatie uitvoert in Transnistrië. Door Oekraïne te beschuldigen creëert Rusland een alibi voor openlijke agressie. Het ‘bevrijden’ van de Russischtalige bevolking was ook in de Donbas de verklaring voor militair ingrijpen. Opmerkelijk waren recente uitspraken van de hoge Russische militair Roestam Minnekajev. Die zei vrijdag dat het Russische leger in de tweede fase van de oorlog streeft naar volledige controle over de Donbas en Zuid-Oekraïne, onder meer om een landcorridor naar Transnistrië te creëren. In die regio is „onderdrukking van de Russischtalige bevolking waargenomen”, aldus Minnekajev.

Meeste vluchtelingen

Ex-Sovjetrepubliek Moldavië vaart sinds de onafhankelijkheid een neutrale koers en ambieert geen lidmaatschap van de NAVO. Na de Russische aanval op Oekraïne diende de pro-Europese regering wel een aanvraag voor EU-lidmaatschap in. Moldavië, even klein als arm, vangt per hoofd van de bevolking de meeste Oekraïense vluchtelingen op. De UNCHR-teller staat op ruim 437.000 vluchtelingen, op 2,6 miljoen inwoners.

Lees ook deze reportage over vluchtelingenopvang in Moldavië

De opleving van het al dertig jaar sluimerende conflict met de separatisten in Transnistrië komt de regering in Chisinau dus bijzonder slecht uit. De regio – met eigen munt, regering en veel Sovjet-relieken – is een troef voor Rusland, al was het maar omdat alle Moldavische elektriciteit – met Russisch gas – wordt opgewekt in Transnistrië. In de ‘republiek’ wonen 465.000 mensen en zijn 1.500 Russische militairen gestationeerd.

Moldavië beschouwt zichzelf als de meest voor de hand liggende volgende prooi van Poetin. Het geweld van deze week wakkert die vrees aan.

Schade aan het ministerie van Nationale Veiligheid in Tiraspol, de hoofdstad van Transnistrië. Volgens de lokale autoriteiten werd het gebouw maandag getroffen door raketgranaten. Foto Ministerie van Binnenlandse Zaken, Transnistrië/AP

Vanuit het westen zou Rusland dan bijvoorbeeld Odessa, slechts 60 kilometer van de Moldavische grens, alsnog willen aanvallen. Militaire experts achten zo’n scenario echter onwaarschijnlijk. De logistieke problemen van het Russische leger in Oost-Oekraïne staan ingrijpen aan de andere kant van het land in de weg.

Er zijn andere motieven denkbaar. Mogelijk wil Rusland Oekraïense militairen weglokken uit het oosten. Misschien is het doel om onrust te stoken in een land dat naar Europa neigt; de destabilisatie waar president Sandu naar verwijst.

Strategische brug

Vlak buiten Moldavië, aan de kust van Oekraïne, vond deze week nog een aanval plaats. Twee Russische raketaanvallen op dinsdag en woensdag maakten de brug over het estuarium van de Dnjestr, bij badplaats Zatoka, onbruikbaar. De brug voor auto en trein verbindt het zuidelijke deel van het district Odessa – en Roemenië – met de rest van Oekraïne, over Oekraïens grondgebied. De andere verbinding loopt door Moldavië.

De kapotte brug is een tegenslag voor wat resteert van de Oekraïense graanexport. Als alternatief voor Zwarte Zee-havens ging dat graan in toenemende mate via het zuidwesten en een stukje Donau naar Roemeense havens. Andersom kan er geen voedsel, brandstof of militair materieel meer worden vervoerd van Roemenië naar Oekraïne zonder over Moldavisch grondgebied te gaan. De regering in Chisinau staat voor de keuze dat wel of niet toe te staan. Geen makkelijk besluit; de neutrale positie van Moldavië in de oorlog, tussen Rusland en het Westen, staat op het spel.