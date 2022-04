WHO en Unicef waarschuwen voor grote opleving mazelen

Het aantal gemelde besmettingen met mazelen is in de eerste twee maanden van dit jaar wereldwijd met bijna 80 procent toegenomen. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef woensdag. De VN-organisaties zeggen dat dit jaar miljoenen kinderen risico lopen op een door vaccinatie voorkombare ziekte.

In januari en februari zijn 17.338 meldingen van mazelen gedaan, ten opzichte van 9.665 gevallen in de eerste twee maanden van 2021. Volgens WHO en Unicef heeft de coronapandemie voor een wereldwijde onderbreking van reguliere vaccinatiecampagnes gezorgd. Tegelijkertijd zien ze dat geld dat was gereserveerd voor basisvaccinaties op het laatste moment aan andere zaken is besteed.

De VN-organisaties tellen in april dit jaar bijna zestig uitgestelde vaccinatiecampagnes tegen voorkombare ziektes in meer dan veertig landen, een derde van deze uitgestelde campagnes zou gericht zijn op mazelen. Nu de coronaregels, zoals afstand houden en een mondkapje dragen, in veel landen zijn afgeschaald, vrezen de VN-organisaties voor meer uitbraken van andere besmettelijke ziektes.

Conflictgebieden

Die vrees wordt versterkt door oorlogen en conflicten die op dit moment woeden, zoals in Oekraïne, Somalië en Afghanistan. Miljoenen mensen die huis en haard ontvluchten komen slecht toe aan het inenten van jonge kinderen. Vluchtelingen leven bovendien vaak dicht op elkaar in onhygiënische vluchtelingenkampen en andere behuizing.

In het eerste jaar van de coronapandemie zouden 23 miljoen kinderen geen basisvaccinaties toegediend hebben gekregen, het hoogste aantal sinds 2009. „Dit is het moment om essentiële immunisatie weer op de rails te krijgen en inhaalcampagnes te lanceren zodat iedereen toegang heeft tot levensreddende vaccins”, aldus WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, die dodelijk kan zijn. De ziekte verzwakt het immuunsysteem, waardoor met name besmette kinderen vatbaarder worden voor andere ziektes zoals longontsteking en diarree. De meest getroffen landen zijn landen die sociaal en economisch het zwaarst onder de pandemie hebben geleden, zo schrijven de organisaties. Dat zijn vaak conflictgebieden met chronisch verzwakte gezondheidszorgsystemen: Somalië, Jemen, Afghanistan, Nigeria en Ethiopië.