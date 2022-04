Vlijmscherpe jurist Kenneth Roth zette Human Rights Watch wereldwijd op de kaart

Hij dreef veel autocratische leiders in de wereld met zijn vlijmscherpe kritiek tot woede en groeide uit tot een van de invloedrijkste voorvechters van de rechten van de mens. Maar na bijna dertig jaar aan het hoofd van Human Rights Watch maakte Kenneth Roth (66) dinsdag bekend het stokje door te geven. „Niets kan voor altijd duren”, schreef de Amerikaan op Twitter, een medium waarvan hij gretig gebruik maakte om zijn pijlen af te vuren op lieden die de mensenrechten met voeten traden, of het nu om Xi Jinping, de Egyptische generaal Abdel Fatah al-Sisi, Donald Trump of Vladimir Poetin ging.

Fysiek vormde de tengere Roth met zijn rustige, enigszins nasale stem, geen imposante verschijning, maar als ervaren jurist formuleerde hij zijn standpunten glashelder en doeltreffend. Zozeer dat de Australische kinderarts Annie Sparrow naar eigen zeggen als een blok voor hem viel, toen ze hem eens verbaal korte metten zag maken met de Canadese intellectueel en kortstondig politicus Michael Ignatieff, die tot Roths woede de Amerikaanse inval in Irak verdedigde. Sparrow en Roth trouwden uiteindelijk met elkaar.

Zware repressie

Wat de altijd strijdbare Roth geloofwaardig maakte was dat hij zijn kritiek zonder onderscheid des persoons gaf. Hij hekelde de zware repressie waaronder Tibetanen en Oeigoeren en anderen hebben te lijden in Xi Jinpings China. Maar zijn organisatie maakte ook Israël vorig jaar woedend met een rapport waarin het Israëlische beleid jegens de Palestijnen werd vergeleken met het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidsbeleid. Trump wekte eveneens regelmatig de toorn van Roth. „Hij verschafte dit soort autocratische leiders legitimiteit en politieke steun door ze met alle égards in het Witte Huis uit te nodigen en niet lastig te vallen over kwesties als mensenrechten”, zei Roth in 2020 tegen NRC.

Zelfs temidden van de euforie over de dood van Al-Qaida-leider Osama bin Laden bij een Amerikaanse operatie in 2011 aarzelde Roth niet om hierbij ongemakkelijke kritische noten te plaatsen. Op Twitter schreef hij: „Er is geen ‘recht’ gedaan door hem te doden, ook al was het gerechtvaardigd; geen proces, geen veroordeling.” Want de mensenrechten gelden volgens Roth voor iedereen, ook voor boeven.

Slagvaardige organisatie

Roth begon zijn loopbaan na een opleiding aan onder meer de universiteit van Yale als openbaar aanklager in New York. In zijn vrije tijd hield hij zich toen al als vrijwilliger bezig met mensenrechtenkwesties. Hij hielp onder meer de repressie in Polen begin jaren tachtig aan de kaak te stellen. Zo belandde hij bij het pas opgerichte Human Rights Watch. In 1987 werd hij onderdirecteur. Zes jaar later leidde hij de organisatie, die toen nog maar twintig werknemers telde.

Roth, die al die jaren onvermoeibaar de wereld rondreisde – en soms na aankomst op last van de autoriteiten meteen weer kon vertrekken, zoals onlangs in Hongkong – smeedde Human Rights Watch om tot een slagvaardige organisatie met 450 medewerkers en kantoren in honderd landen. Zij publiceren regelmatig gedegen rapporten die regeringen in verlegenheid brengen en zijn – mede door hun effectieve fondsenwerving en behendige public relations – het aanvankelijk bekendere Amnesty International in sommige opzichten voorbijgestreefd.

Roth wil nu een boek gaan schrijven. Zijn opvolger zal van goeden huize moeten komen om tot een zelfde boegbeeld van de mensenrechten uit te groeien als hij.