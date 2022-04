Poetin dreigt Westen met escalatie met ‘snelheid van het licht’

De Russische president Vladimir Poetin heeft de druk op het Westen in een etmaal tijd fors verhoogd. Eerst kondigde staatsenergiebedrijf Gazprom aan dat Polen en Bulgarije geen gas meer krijgen. Formeel omdat de twee niet willen betalen in roebels, een nieuwe eis die Rusland stelt aan „niet-bevriende landen”. Vervolgens haalde de Russische president tijdens een toespraak voor parlementariërs in Sint-Petersburg uit naar het Westen en waarschuwde hij voor inmenging in de oorlog in Oekraïne.

Rusland zal onmiddellijk reageren op landen die zich in het conflict mengen, zei Poetin. Volgens hem is het Westen er op uit Rusland op te delen. Ook stelde hij dat het Oekraïne aanzet tot een conflict met Rusland. „Als iemand van plan is van buitenaf te interveniëren in de zaken die zich [in Oekraïne] ontwikkelen en daarbij een onacceptabele strategische dreiging voor ons creëert, moet die weten dat we met de snelheid van het licht op die aanvallen zullen reageren”, aldus Poetin.

De Russische krijgsmacht zou in zo’n geval niet aarzelen het modernste wapentuig in te zetten. „We hebben alle benodigde gereedschappen daarvoor, waar niemand over kan opscheppen. We scheppen niet op. We zullen ze gebruiken als dat nodig is. Ik wil dat iedereen dit weet. We hebben alle besluiten hiervoor al genomen.”

Hypersone wapens

Analisten gingen ervan uit dat Poetin hierbij doelde op gloednieuwe hypersone wapens en een intercontinentale raket die onlangs met succes zijn getest.

Volgens Poetin wil het Westen Oekraïne gebruiken om Rusland aan te vallen via de Krim en de Donbas. Rusland annexeerde de Krim in 2014 illegaal en probeert nu de Donbas in te lijven. Volgens Poetin voelt het Westen zich bedreigd door het bestaan van Rusland en brengt het daardoor de hele wereld in gevaar.

Het getroffen Polen liet zich op zijn beurt niet onbetuigd. De Poolse premier Mateusz Morawiecki noemde het staken van de gasleveranties „een directe aanval” op zijn land. Hij noemde de Russische maatregel een voorbeeld van „gasimperialisme” en beschuldigde Moskou ervan de Europese economie aan te vallen met maatregelen die de inflatie aanwakkeren. „Rusland voerde niet alleen een moorddadige aanval uit op Oekraïne, maar Rusland viel ook de energiezekerheid en voedselveiligheid van Europa aan. […] We zullen op het pistool dat tegen ons hoofd gehouden wordt zo reageren dat de Polen er geen last van hebben. Polen heeft Russisch gas niet nodig.”

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemde het dichtdraaien van de gaskraan „onacceptabel” en een vorm van „chantage”. Ze onderstreepte dat de EU er alles aan zal doen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstof uit Rusland.

De Russische ambassadeur bij de Europese Unie reageerde dat landen die financiële sancties hebben uitgevaardigd tegen Moskou geen recht van spreken hebben. „Het is heel vreemd zulke beschuldigingen te horen van mensen die onlangs op illegale wijze een deel van de vreemde valutareserves van mijn land in beslag hebben genomen”, aldus Vladimir Tsjizjov.

