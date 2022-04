Ik zit omstreeks 11 uur in de wachtruimte van een wat kleinere cardiopoli vlakbij Den Haag. De baliemedewerkster roept de volgende patiënt af: „Mevrouw Jansen!”

Mevrouw Jansen meldt zich. „Mevrouw Jansen, eerst krijgt u een ecg.”

Mevrouw Jansen, duidelijk licht teleurgesteld: „Oh, ik dacht koffie.”

