In de hoogtij-jaren van Doe Maar mocht ik een poosje met de band mee op tournee door Nederland. Een hele gunst, want de bandleden waren allergisch voor pottenkijkers. De Telegraaf kwam er niet in, maar voor het linkse weekblad Vrij Nederland waar ik toen voor werkte, hadden ze een zwak.

Het was januari 1983. Vrij Nederland, toen ook nog in volle bloei, besteedde weinig aandacht aan Nederlandse popmuziek, maar de redactie wilde graag een uitzondering maken voor het Beatles-achtige succes van Doe Maar in Nederland. Het moest een ‘reportage over een rage’ worden – zo werd het ook ingeluid op de voorpagina van de editie van 29 januari.

De bandleden stemden in met mijn verzoek samen met hen langs de zalen te reizen en waren bereid zich thuis individueel te laten interviewen. Ze gedroegen zich ongedwongener en openhartiger dan ik had verwacht. De meesten waren leeftijdgenoten van mij, dertigers, dat zal geholpen hebben. Henny Vrienten en Ernst Jansz waren duidelijk de Lennon en McCartney van Doe Maar, maar ze gingen respectvol om met de andere twee leden, gitarist Jan Hendriks en drummer Jan Pijnenburg.

Van hen was Vrienten het meest op publiciteit gericht, hij was degene die steeds contact met mij zocht. Ik mocht tijdens de optredens vlak achter de bühne staan en herinner me hoe hij zich af en toe naar mij omdraaide met een triomfantelijke knipoog, alsof hij wilde zeggen: „Nu zie je zelf hoe we ze plat krijgen.”

„Ze” – dat waren vooral de meisjes tussen de twaalf en zeventien die het hoofdbestanddeel van hun publiek waren. Zij vulden gillend de zalen tot in alle hoeken, kochten massaal de platen en stuurden een lawine van vaak zeer intieme fanmail waaronder dit briefje van Esther (14) aan Vrienten: „Ik las ergens dat jij een vriendin had en mijn hart spatte uiteen. Ik leerde niets meer, ik wilde niet meer leven. Later las ik dat ze was weggegaan bij jou en mijn hoop bloeide weer, al denk ik wel dat ik dit jaar blijf zitten.”

Ik merkte hoe inspannend en tumultueus het bestaan van een popband kan zijn. In zaal De Vriendschap in het Noord-Hollandse Akersloot ging veel fout: er vielen voortdurend meisjes flauw en het podium bleek niet breed genoeg. „Ik ben zó down na zo’n optreden”, klaagde Vrienten.

Tot zes uur in de ochtend bleef de groep in de motelkamer van Vrienten napraten, aanvankelijk bezorgd, maar dankzij de drank ten slotte toch nog zo uitgelaten dat de eigenaar kwam verzoeken om rust. „Vroeger las je altijd dat popsterren hun hotelkamer afbraken”, zei Vrienten, „sinds kort kan ik dat begrijpen: het is een kwestie van afreageren.”

Jansz merkte op dat succes vervreemdend werkt. „Het streelt me, het geeft zelfvertrouwen, maar tegelijk slaat de eenzaamheid hard toe. Ik ontmoet geen mensen meer aan wie ik veel heb, het zijn alleen maar mensen die veel aan mij hebben.”

Het leeftijdsverschil met hun publiek knaagde aan de band. Hun teksten waren vaak niet bestemd voor zulke jonge mensen. Bovendien vermoedden ze dat hun muziek vanwege dat verschil niet serieus werd genomen door de gezaghebbende critici van Oor en Humo.

De erkenning is er uiteindelijk toch gekomen, blijkt ook weer uit de reacties op de dood van Vrienten, die zich later zou ontpoppen als een veelzijdig muzikant en componist. „Is dit alles?” Het was genoeg.

