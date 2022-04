Omstreden investeerder Bill Hwang opgepakt voor fraude en marktmanipulatie

De beruchte Koreaans-Amerikaanse belegger Bill Hwang is gearresteerd. Hij bezorgde met zijn investeringsfonds Archegos Capital Management grote zakenbanken een miljardenstrop. De Amerikaanse justitie verdenkt hem van fraude en het manipuleren van de aandelenmarkt. Ook Patrick Halligan, financieel bestuurder van Archegos, is opgepakt.

Hwang gebruikte misleidende handelstechnieken waardoor de positie van Archegos op de Amerikaanse beurs met geleend geld werd opgeblazen naar tientallen miljarden en tegelijk aan het zicht werd onttrokken. Het bedrijf speculeerde onder meer op aandelen in ViacomCBS (nu Paramount), Discovery en Tencent. Dat deed Hwang niet rechtstreeks, maar met hefboomconstructies via zakenbanken als Morgan Stanley, UBS en Credit Suisse. De koersen leken voor toezichthouders en andere aandeelhouders op een natuurlijke manier te stijgen, terwijl de koersstijgingen in werkelijkheid vooral het gevolg waren van Hwangs handel.

Meer dan tien miljard verlies

In maart vorig jaar stortte de handel van Hwang, in Amerikaanse media omschreven als een house of cards (kaartenhuis), binnen een paar dagen in elkaar. Het gevolg: paniek op Wall Street, dalende prijzen en nog grotere verliezen. De snelle verkopers leden de minste schade. Deutsche Bank en Goldman Sachs reageerden snel en kwamen er het beste vanaf. Vooral het Zwitserse Credit Suisse en het Japanse Nomura werden hard geraakt. Gezamenlijk leden zakenbanken een verlies van meer dan tien miljard dollar. Ook het aandeel van de bedrijven waar het om ging, stortte flink in. Archegos is inmiddels failliet.

Hwang ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Volgens zijn advocaten heeft de strafzaak geen enkele juridische basis. „Een dergelijke vervolging is ongekend en bedreigt alle investeerders”, schrijven ze in een verklaring.

Kwetsbaarheden

Hwang was vóór het debacle al omstreden. In 2012 bekende hij schuld aan handel met voorkennis. Hij schikte destijds voor 44 miljoen dollar. In 2014 werd Hwang voor vier jaar geschorst van handelen op de beurs in Hongkong.

Zijn avontuur met Archegos legde verschillende kwetsbaarheden van de aandelenmarkt bloot. Zo waren de banken onderling niet op de hoogte van hun handel met Hwang. Ook werkte de investeerder met een ‘familiefonds’, dat aan minder toezicht onderhevig is dan bijvoorbeeld banken.