Hoewel de feestvreugde massaal was, bleek woensdag dat het vertrouwen in de koning onder de bevolking is afgenomen. Volgens een peiling van EenVandaag heeft een nipte meerderheid van 54 procent van de ondervraagden nog vertrouwen in de koning. Jaren daarvoor lag dat percentage hoger. Daarover zei Willem-Alexander zelf goed te kunnen leven met opbouwende kritiek. „Als je dat niet hebt kun je eindigen als Poetin en dat wil niemand.”

Foto Simon Lenskens