Na twee jaar weer drukke koningsnacht, geen grote incidenten

Na twee jaren van ingetogen vieringen was het in de nacht van dinsdag op woensdag, koningsnacht, weer druk in de grote steden. Op veel plekken werden evenementen georganiseerd nu er geen beperkende coronamaatregelen meer gelden. In Utrecht en Apeldoorn riep de gemeente mensen ’s avonds op niet meer naar de binnenstad te komen, omdat het er te druk was. Verder verliep de nacht zonder grote incidenten.

Rond 22.30 uur meldde de gemeente Utrecht dat alle evenementen in het centrum vol zaten. Eerder op de avond riep ze mensen al op niet meer naar het Vredenburg of het Stadhuisplein te komen. Het was ook druk op een grote vrijmarkt in de Utrechtse binnenstad, die al om 18.00 begon. De gemeente Apeldoorn waarschuwde om 23.00 uur voor te grote drukte in het centrum.

In het centrum van Den Haag vond met koningsnacht het festival The Life I Live plaats, dat geopend werd door de Oekraïense groep Go_A. Met het nummer Shum werden zij vijfde op het Eurovisiesongfestival van 2021. Het was het tweede optreden van Go_A sinds de Russische inval op 24 februari. In lokale media noemde de organisatie het eervol de groep in Den Haag te „kunnen verwelkomen, want de drie mannelijke bandleden mochten natuurlijk niet het land uit”. Ze zouden ontheffing hebben gekregen.

Koningsnacht in Amsterdam was „gezellig druk”, zei een woordvoerder van de politie tegen persbureau ANP. Er vonden geen incidenten plaats. In Arnhem was er volgens burgemeester Ahmed Marcouch „veel jong publiek” en een „goede sfeer”. Hij schatte dat zo’n 80.000 mensen op de georganiseerde evenementen afkwamen. Er zijn zeker vier mensen aangehouden.

Vertrouwen in de koning

Woensdagochtend bleek uit enquêtes van zowel EenVandaag als NOS dat het vertrouwen in koning Willem-Alexander sinds het begin van de coronacrisis flink is afgenomen. Sinds zijn aantreden in 2013 lag het percentage dat vertrouwen had in zijn optreden steeds rond de 80 procent, maar dat percentage is nu afgenomen tot 54 procent, schrijft EenVandaag. Volgens NOS heeft nog maar 47 procent van de Nederlanders echt vertrouwen in de koning.

Op de ochtend van Koningsdag meldde een verslaggever van Radio 1 die aanbelde bij de burgemeester van Maastricht, dat haar woning was beklad met de woorden ‘fuck de koning’ en ‘fuck de monarchie’. Koningsdag vindt dit jaar in Maastricht plaats.

