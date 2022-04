Na een schandaal vertrekt vaak de topman. Bij de bank Credit Suisse ging het anders

Meestal vertrekt een topman zelf als een bedrijf door schandalen wordt geplaagd. Zijn collega’s blijven zitten om een opvolger te helpen de puinhopen op te ruimen.

Maar woensdag gebeurde bij de Zwitserse zakenbank Credit Suisse juist het omgekeerde. Topman Thomas Gottstein blijft aan, van een lading collegabestuurders werd het vertrek aangekondigd bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Financieel directeur David Mathers vertrekt na twaalf jaar, de directeur Azië maakt plaats om adviseur te worden en de hoogste bedrijfsjurist verlaat de bank.

De Zwitser Gottstein leidt Credit Suisse pas sinds twee jaar. Van de raad van bestuur van twaalf leden waar hij al sinds 2015 deel van uitmaakt, is hij de enige overblijver. De anderen zijn de afgelopen twee jaar in opeenvolgende schoonmaakoperaties verdwenen.

Schandalen

Credit Suisse leed in het eerste kwartaal een verlies van 428 miljoen Zwitserse francs (419 miljoen euro), de omzet daalde met 42 procent naar 4,4 miljard francs (4,3 miljard euro). Vorige week maakte de bank al bekend 600 miljoen euro extra opzij te zetten voor juridische kosten in verband met alle affaires waar de bank bij is betrokken.

Credit Suisse werd de afgelopen jaren achtervolgd door schandalen. Zo was de Zwitserse bank een van de zwaarst getroffen banken door het ineenstorten van vermogensfonds Archegos, waarvan topman Hwang deze woensdag werd gearresteerd door de Amerikaanse justitie op grond van verdenkingen van fraude.

Credit Suisse bleef door tekortschietend risicomanagement zitten met verliezen die opliepen tot 5,5 miljard dollar door de misgelopen speculatieve activiteiten van Hwang.

Credit Suisse was ook een van de belangrijkste financiers van Greensill, het Britse financieringsbedrijf dat in maart 2021 plots ineenstortte. Credit Suisse had veel van de leningen verpakt en doorverkocht, waarmee Greensill voorfinancieringen regelde voor klanten. Het verlies voor Credit Suisse liep op tot ruim 3 miljard euro.

Credit Suisse zou als begeleidende bank Greensill in 2021 zelfs naar de beurs brengen, zo was het plan, maar gaf uiteindelijk het eerste zetje tot het instorten van het kaartenhuis door een investering van 10 miljard dollar in schuldpapier van Greensill te bevriezen. Snel daarna bleek dat Greensill veel risico liep doordat het vooral één klant, het Britse staalbedrijf GFG Alliance, voorfinancierde.

Die twee affaires kwamen bovenop een uit de hand gelopen ruzie tussen de voormalige topman Tidjane Thiam en Iqbal Khan, een voormalige collegabestuurder. Medewerkers van Credit Suisse hadden privédetectives opgedragen om Khan te volgen. Een onderzoek pleitte Thiam vrij, maar zijn dagen waren in 2020 toch geteld bij Credit Suisse nadat ook nog een ander spionageschandaal uitlekte. Gottstein, toen als baas van de Zwitserse activiteiten van Credit Suisse al vijf jaar lid van de raad van bestuur, volgde hem op.

Gunnen aandeelhouders de als saai bekendstaande topman Thomas Gottstein het voordeel van de twijfel?

Gehalveerde beurskoers

Beleggers toonden zich woensdag nog niet onder de indruk van de wisselingen van de wacht aan de top. Het aandeel Credit Suisse daalde met 2,64 procent naar 6,43 francs. In ruim een jaar tijd is de beurskoers van de bank ongeveer gehalveerd.

Staat Gottstein nu voor een kansloze missie? Dat hoeft niet. De voorspoed van Zwitserse rivaal UBS kan tot voorbeeld dienen. Die bank werd in de nasleep van de financiële crisis in 2008 jarenlang geplaagd door een reeks aan schandalen en de juridische afhandeling daarvan. Maar de bank, die inmiddels wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, heeft de weg naar boven weer gevonden. Over het eerste kwartaal van dit jaar werd zelfs de hoogste kwartaalwinst in vijftien jaar geboekt van 2,1 miljard dollar (2 miljard euro).

Gunnen aandeelhouders de 58-jarige, als enigszins saai bekendstaande Gottstein en zijn nieuwe president-commissaris Axel Lehmann, de derde in een jaar tijd, het voordeel van de twijfel? Vrijdag houdt Credit Suisse zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en daar worden verhitte discussies verwacht, en veel tegenstemmen op voorstellen van het bestuur. Gottstein heeft iets waar te maken en kan zich achter niemand verschuilen.