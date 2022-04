De kinderen hadden meivakantie, ik deed op zolder de laatste loodjes van de belastingaangifte: een moeilijke combinatie. Ik zat in een televisieformat, waarin de deelnemer zichzelf en zijn omgeving naar de rand van een afgrond drijft. Oma, de moeder van de vriendin, probeerde om alles in goede banen te leiden in de woonkamer. Ik hoorde haar zingen en voorlezen, maar ze waren met hun gedachten elders. Hun lieve vader worstelde boven met bonnen, printers, bankafschriften en enveloppen en niemand kon hun goede bedoelingen stoppen. Telkens als ik er bijna was met het optellen van getallen stond er een peuter of kleuter voor mijn neus, waardoor ik de tel kwijtraakte en ik mocht ook al niet eten en drinken in verband met tandheelkundige ingreep in de ochtend.

Ik probeerde vriendelijk te blijven, ze mochten van mij op zolder blijven.

„Ik ben lekker aan het rommelen”, zei Leah van Roosmalen (5) terwijl ze een doos servies van een schap trok. Lucie van Roosmalen (6) stootte haar hoofd tegen een dwarsbalk, het moest verbonden worden. Beneden zaten oma en Frida van Roosmalen (0) tegen elkaar te brabbelen. Ze zei het maar eerlijk: „Ze zijn niet te stoppen. Je oefent een haast magnetische kracht op ze uit.”

Ik belde mijn belastingvrouw een keer of vier dat het toch nog een uurtje later werd, net zo lang tot er een keiharde deadline volgde. Aan het eind van de dag reed ik tussen Lucie van Roosmalen en Leah van Roosmalen op de achterbank van een Nissan X-trail van een neef van de vriendin, die ons tegen een geringe vergoeding wel met spoed wilde brengen naar een woonboerderij in de kop van Noord-Holland. De zon scheen, ik belde de vriendin die naar haar kantoortje was gevlucht dat we wat mij betreft met z’n allen door Krommenie konden wandelen. Ik had er dan wel weken over gedaan, maar de klus was, ondanks alle kinderen geklaard.

We parkeerden de auto, ik liep over een grindpad naar een voordeur.

Vlak voor het aanbellen opeens het besef dat ik de twee Albert Heijn tassen met paperassen vergeten was. De vriendin nam niet op. Oma zei dat ze met de baby twee tassen oud papier naar de container aan het brengen was. Ze was nog niet terug.

We scheurden naar huis.

Lang verhaal kort: ze stonden er nog, op de kattenbak.

Ik knielde en had zin om ‘heer wat bent u groot!’ te roepen.

Lucie en Leah van Roosmalen juichten mee, ze zeiden dat het de leukste dag van de meivakantie tot nu toe was.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.