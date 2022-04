Koning Willem-Alexander: zonder opbouwende kritiek kun je eindigen als Poetin

Woensdagochtend is de koninklijke familie rond 11.00 uur aangekomen in Maastricht, waar de festiviteiten rondom Koningsdag plaatsvinden. Ze zijn ontvangen door de burgemeester van de stad, Annemarie Penn-te Strake, op de Sint Servaasbrug. In een toespraak feliciteerde zij de koning met zijn 55ste verjaardag.

„We starten bij de Maas, onze bron, moeder Maas,” legde Penn-te Strake uit. „We hopen dat als u straks in de bus terug zit, u een beetje van de liefde voor onze stad meeneemt naar het noorden.” Van de Sint Servaasbrug loopt het gezelschap in twee uur naar het Vrijthof, waar het programma tot een einde komt. Onderweg presenteren onder meer lokale ondernemers, kunstenaars en sporters hun ideeën en producten aan de koninklijke familie.

„In 2020 en 2021 zei u: wat in het vat zit, verzuurt niet,” zei de burgemeester tegen de koning. „Vandaag maakt u het waar.” In 2020 en 2021 zou Koningsdag ook al in Maastricht plaatsvinden. Het werd beide jaren afgezegd vanwege de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Opbouwende kritiek

Op het Onze Lieve Vrouweplein speelden André Rieu en het Johan Strauss Orkest Mestreech is neet breid en Cielito Lindo voor de koninklijke familie. Daarna gaven ze korte interviews aan de Limburgse omroep L1 en de NOS.

Koning Willem-Alexander zei dat het voor hem „ontzettend veel” betekent dat Koningsdag na twee jaar weer gevierd kan worden. „Wat het met name ook betekent, is dat we dankbaar moeten zijn dat we dit in vrede en vrijheid samen mogen vieren nadat we twee jaar lang opgesloten hebben gezeten.” Ook koningin Máxima zei tegen NOS dat ze „dat gevoel van verbondenheid” de afgelopen twee jaar heeft gemist.

Op vragen over de kritiek op het koningshuis en het verlies van vertrouwen dat bleek uit de peilingen die EenVandaag en NOS woensdagochtend openbaar maakten, zei koning Willem-Alexander dat peilingen hem niet zo veel doen. „Wat ik wel goed vind is opbouwende kritiek. Als je die niet krijgt, kun je eindigen als Poetin en dat wil niemand.”