Juf Ljoedmyla is nog op school in Kiev, haar hele klas is gevlucht of ontheemd

Voor de oorlog zou Ljoedmyla Mozhova op een dag als vandaag met haar leerlingen naar buiten gaan voor de biologieles. Genieten van het frisse lenteweer, de bleke narcissen en de katjes in de knotwilgen. In plaats daarvan zit ze in haar eentje in een onverwarmd klaslokaal in Kiev achter haar laptop. De klok boven het schoolbord staat stil op elf voor vier.

Op afstand overhoort ze tieners over planten, bloemen en granen aan de hand van plaatjes op haar scherm. Ook vraagt ze iedereen: „Hoe voel je je vandaag?” De toets via videoprogramma Zoom sluit ze af met een aanmoediging: „Ga zelf naar buiten en ontdek wat er allemaal groeit en bloeit in het voorjaar.”

Wat er in bloei staat op locaties waar de Oekraïense scholieren zich bevinden, en of het daar veilig is om op avontuur te gaan, verschilt nogal. Miljoenen kinderen zijn sinds het begin van de Russische invasie ontheemd en op de vlucht geslagen. Van de dertig leerlingen uit Mozhova’s mentorklas vluchtten er tot nu toe zes naar het buitenland. Zij volgen haar les van Warschau tot Athene. Sommige kinderen zijn in Kiev gebleven. Anderen hebben met hun ouders een veiliger heenkomen gezocht op het platteland. Al hun stoeltjes blijven omgekeerd op de tafels staan in Middelbare School 246, een leerfabriek voor 1.350 tieners in het noordoosten van de hoofdstad.

„Tijdens de coronapandemie moesten we het onderwijs ook op afstand doen, maar toen zaten we allemaal knus en veilig in ons eigen huis. Nu leeft iedereen in enorme onzekerheid. Soms weten leerlingen niet waar ze die nacht zullen slapen”, zegt Mozhova (53). Ze verschijnen online vanaf de bank op een logeeradres. Vanuit een schuilkelder terwijl het luchtalarm gaat. Zelfs onderweg in een trein of auto. Of een dagje niet.

Forse prestatie

De docente biologie en aardrijkskunde let niet streng op hun aanwezigheid, zolang ze maar ongeveer weet waar ze zich bevinden. „Sommigen hebben in het geweld al ouders verloren. Ik moet er niet aan denken dat we een leerling kwijtraken.” Medio april lanceerden de Russen nog raketten op een doelwit minder dan twintig kilometer van het schoolgebouw.

De wijze waarop Oekraïne militair weerstand biedt aan de Russische aanval maakt internationaal veel indruk, maar de manier waarop het onderwijs in oorlogstijd doorgaat is ook een forse prestatie. Binnen twee weken na de invasie op 24 februari gingen alle lessen weer online, vertelt Mozhova.

Het afstandsonderwijs biedt uitkomst voor leerlingen die huis en haard verlaten hebben, maar niet meteen naar school kunnen op de plek waar ze naar toe gevlucht zijn. Het is de enige manier om les te geven aan kinderen voor wie de weg naar school al te gevaarlijk is. En voor middelbare schoolklassen waarvan de eigen docent niet in staat is om les te geven – zoals een collega van Mozhova die vast zat in Boetsja – is een systeem opgezet waar ze toch het Oekraïense curriculum krijgen. Zolang de scholieren een internetverbinding hebben, gaat hun onderwijs door.

Toch ligt het niveau wel een tikje lager dan in de gewone klas, beaamt Mozhova. Soms valt de stroom uit, de lessen zijn korter, leerlingen vaker afwezig en de oorlog komt hun concentratie niet ten goede. Het is bovendien onzeker of de eindexamens plaatsvinden. „Het belangrijkste is dat we doorgaan met leren en dat we met elkaar praten over wat er met ons land gebeurt.” De school is officieel gesloten, maar dient als inzamelingspunt voor humanitaire hulp. Leerlingen die in Kiev zijn gebleven komen ook af en toe langs, maar hybride onderwijs met een deels gevulde klas zit er voorlopig niet in.

Een soort therapeut

Mozhova ziet zichzelf ook een beetje als therapeut van haar leerlingen en vertelt ze graag over haar familiegeschiedenis. Over de hongersnood in de jaren 30, die haar grootouders doormaakten. En over de verschillende demonstraties op het Majdanplein waarbij zij zelf vooraan stond. „Oekraïne heeft al zoveel doorstaan, deze brute invasie zullen we ook te boven komen”, zegt ze strijdbaar.

Zoals altijd bedanken de leerlingen en zij elkaar voordat ze uitloggen op de verschillende plekken en tijdzones waar ze zijn. Tot slot joelt Mozhova de kreet „Slava Oekraini!”, Glorie aan Oekraïne.