Johan Derksen moet op matje komen bij Talpa na uitspraken verkrachting

Talpa Network, eigenaar van zender SBS6 dat het programma Vandaag Inside uitzendt, is „enorm geschrokken” van de mededeling van presentator Johan Derksen dat hij een jaar of vijftig geleden een bewusteloze vrouw met een kaars heeft verkracht.

„We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen. Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan”, aldus een woordvoerder van Talpa Network. In het televisieprogramma zei Derksen dinsdagavond in een reactie op het nieuws dat collega Johnny de Mol zich terugtrekt als presentator op dezelfde zender naar aanleiding van nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik dat hij ook wel een „jeugdzonde” heeft begaan.

„Als ik eraan terugdenk, je schaamt je kapot. Het is een heel smerig verhaal, maar dat soort dingen gebeurde. Ik was met de keeper van Veendam en twee juffrouwen op stap. We gingen mee naar die woning en die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. Ik weet nog wel en ik ben er niet trots op... Die juffrouw lag bewusteloos op de bank en er stond zo’n grote kaars. Die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan”, aldus Derksen. Zijn collega René van der Gijp voegde er nog aan toe dat de vrouw geluk heeft gehad dat er geen honkbalknuppel in de ruimte aanwezig was. „Dan is ze verder van huis.”

Verjaring

Derksen voegde eraan toe dat een officier van justitie zijn handelen „technisch gezien” kan uitleggen als een verkrachting. Daar staat een gevangenisstraf van twaalf jaar op. Aangezien dit voorval zich volgens Derksen zo'n vijftig jaar gelden heeft afgespeeld, is het feit naar alle waarschijnlijkheid strafrechtelijk verjaard. Sinds 2013 verjaart verkrachting niet meer, maar daarvoor wel. Het Openbaar Ministerie zou evenwel kunnen besluiten alsnog een strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak in te stellen om duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld over de vraag of het slachtoffer meerderjarig was. Bij het OM kon nog geen reactie worden verkregen.

Naar aanleiding van de ophef zegt Derksen woensdagmiddag tegen het AD: „Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan. Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen.”

De makers van het televisieprogramma kwamen eerder in opspraak na racistische en homofobe uitspraken van de presentatoren.