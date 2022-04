In de glastuinbouw is verduurzamen onaantrekkelijker geworden

Ze behoorden tot de eersten in Nederland: in 2008 besloten de broers Ammerlaan in Pijnacker hun kassen met aardwarmte te verwarmen. Ze wilden minder afhankelijk worden van aardgas, want ook toen steeg de prijs ervan snel – al kan het niet op tegen het huidige, historisch hoge peil.

Eenvoudig was het niet, vertelt Léon Ammerlaan nu. Voor aardwarmte moet je diep de grond in. Ruim twee kilometer boorden ze, om water omhoog te halen dat heet genoeg is. Het was bovendien een zoektocht naar de juiste technieken en machines. „Nu is dat langzamerhand common knowledge”, zegt Ammerlaan. „Maar wij moesten nog veel zelf uitvinden.”

Maar het lukte. In 2010 werd de installatie in gebruik genomen en herdoopte het familiebedrijf zich tot Ammerlaan The Green Innovator.

Inmiddels snort in Pijnacker alweer een nieuwer model aardwarmte-installatie, die 6,5 hectare yucca’s, sanseveria’s en kentiapalmen op temperatuur houdt. En meer: „Wij leveren warm water aan ruim vijfhonderd woningen, een zwembad, een school en 75 hectare kassen, van 28 kwekers.”

Ammerlaan is naast handelaar in planten nu ook handelaar in warmte.

Minister: aardgas minder aantrekkelijk maken

Vorige week vrijdag presenteerde minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) een plan waarin het „langetermijnperspectief” wordt geschetst voor de glastuinbouw in 2040, het jaar waarin de sector energie-neutraal wil zijn. Daarin staat onder meer dat het gezamenlijke CO2-sectorplafond gaat verdwijnen, al duurt dat nog tot 2025. Bij overschrijding van dat plafond moeten tuinders naar rato bijbetalen. Het sectorplafond moet plaatsmaken voor een nog nader te bepalen „individueel systeem”. In 2025 zullen de voordelige belastingtarieven op aardgas voor glastuinbouw ook verdwijnen. Ook zal de elektriciteitsheffing ODE, bedoeld om de subsidiepot voor duurzame energie te spekken, in 2023 voor tuinders worden verlaagd. De maatregelen zijn bedoeld „om de aantrekkelijkheid van elektriciteit ten opzichte van aardgas [te] verhogen”.

Vergroening stokt

De Nederlandse glastuinbouwsector, een kleine 3.000 bedrijven, wordt vaak omschreven als vooruitstrevend. Hightech. Innovatief. Het barst er van de creatieve ondernemers die dapper en eigenwijs genoeg zijn om het op een andere manier te proberen – en daar goed aan verdienen. Kijk naar Léon Ammerlaan. In 2020 won het bedrijf nog de Energie Award van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maar het is maar een deel van het verhaal. De gascrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk een groot deel van de sector nog is van fossiele brandstoffen. De landbouw is goed voor 7 procent van het aardgasgebruik in Nederland, en binnen de sector komt het grootste deel voor rekening van de glastuinbouw. Ongeveer een vijfde van het energieverbruik in de bedrijfstak komt van duurzame bronnen of restwarmte, blijkt uit de laatste editie van de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw. De rest komt grotendeels van aardgas.

Maar terwijl je zou verwachten dat de vergroening van kassen versnelt nu de energietransitie meer vorm krijgt, blijkt het tegendeel in de praktijk vaak waar. Sinds een paar jaar is het minder aantrekkelijk geworden voor tuinders om te verduurzamen, concludeerden onderzoekers van Wageningen Economic Research vorig jaar, in het rapport Effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO 2 -emissie glastuinbouw 2030.

Het animo voor duurzame energieprojecten bij tuinders en investeerders is „negatief gekanteld”, schrijven de onderzoekers daarin. Het zal „een stevige uitdaging” zijn de geestdrift van ondernemers voor vergroening weer te vergroten. „Bij het animo is toekomstvertrouwen een sleutelbegrip. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Door deze ontwikkelingen is het behalen van de klimaatdoelen verder achterop geraakt. „Substantiële” verhoging van prognoses van CO 2 -reductie in 2030 – een belangrijke tussenstap naar 2040, waarin de sector klimaatneutraal wil zijn – is „noodzakelijk”, staat in het rapport.

„Wij leveren warm water aan ruim vijfhonderd woningen, een zwembad, een school en 75 hectare kassen, van 28 kwekers", aldus Léon Ammerlaan.

Verkeerde prikkels

De daling van de CO 2 -uitstoot in de glastuinbouwsector is in de laatste jaren gestagneerd en de uitstoot is in 2020 zelfs iets toegenomen. Daarmee haalde de sector zijn eigen duurzaamheidsdoel voor 2020 niet.

Hoe kan dat? Voor de stijging zijn meerdere redenen, zoals de toename van het totale oppervlak aan kassen. Maar daarnaast is er „een aantal verkeerde prikkels”, zegt Pepijn Smit van Wageningen Economic Research, een van de schrijvers van het rapport over de emissie van de glastuinbouw.

Grof gezegd is het gat tussen een duurzame en een gangbare kas de laatste jaren gegroeid. Duurzaam is duurder geworden. En duurzaam is ook ingewikkeld: een gasloze kas realiseren is allesbehalve makkelijk. Geopolitiek speelt een rol, de markt speelt een rol, maar deels is dit ook aan de overheid te wijten, zegt Smit. „De sector en zijn partners willen die omslag maken van fossiel naar duurzaam. Maar de overheid is verantwoordelijk voor fiscale en beleidsmatige regels die nadelig zijn voor de glastuinbouw.”

Het grootste pijnpunt was een veel hogere heffing op elektriciteit voor ondernemers sinds 2019. Die heffing – voluit Opslag Duurzame Energie – is bedoeld om de subsidiepot voor verduurzaming te spekken, maar zit vergroening in de glastuinbouw juist in de weg.

Tuinders die veel elektriciteit inkopen, merkten het in hun portemonnee. Zoals Rob Baan, eigenaar van Koppert Cress, dat ‘microgroentes’ verbouwt voor restaurants wereldwijd. Baan koos er al jaren geleden voor zijn kassen te verduurzamen: ze slaan onder meer in de zomer warmte op en hebben led-verlichting. Baan was „extreem pissed off” toen hij opeens veel meer moest betalen voor zijn groene stroom.

Baan, bestuurder van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland en in 2020 Agrarisch Ondernemer van het jaar, noemt de heffing sowieso „een weeffout. Je bestraft de voorlopers door een duurzaam bedrijf te laten meebetalen om de achterblijvers over de brug te trekken.” En, zoals hij graag zegt: „Je kunt niet groen zijn als je rood staat.”

Hij besloot zijn gasinstallatie, waarmee hij ook stroom kan opwekken, weer aan te zetten. „Die draait nog steeds, want er is veel behoefte aan stroom.”

Energieverkoop

Ook bij andere tuinders draait de gasinstallatie volop. De warmte en stroom die de gasverbranding opwekt – ‘warmte-krachtkoppeling’, WKK – is niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor verkoop. Want als aardgas duur is, is elektriciteit (dat met gas wordt opgewekt) dat ook, en verkoop ervan dus lucratief. En terwijl tuinders al gebruik maken van verlaagde belastingtarieven op aardgas, betalen ze zelfs helemaal geen belasting op gas dat ze gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

„Het is te aantrekkelijk om de WKK aan te laten staan”, concludeert ook Martijn Blom, van milieuadviesbureau CE Delft. Ook hij deed meermaals onderzoek naar verduurzaming in de glastuinbouw.

Er valt trouwens best wat voor de WKK te zeggen. De restwarmte komt in de kas goed van pas, net als de vrijgekomen CO 2 : die gebruiken planten voor fotosynthese. Daarbij is het een flexibele manier van elektriciteit produceren: de WKK kan makkelijk aan en uit.

Maar de WKK heeft slechts relatieve voordelen, zegt Blom. Het is beter dan grijze stroom inkopen, maar je blijft fossiele brandstof gebruiken. En dat relatieve voordeel verdampt snel, zegt hij, met de vergroening van het elektriciteitsaanbod in Nederland. De WKK „rechtvaardigt de fiscaal gunstige positie niet meer”.

Een andere ongunstige prikkel ziet Blom in het gemeenschappelijke CO 2 -plafond voor de sector. Bij overschrijding moeten alle tuinders naar rato van het energieverbruik bijbetalen. „In theorie” zou dat moeten werken, staat in een CE Delft-rapport uit 2020 waaraan Blom meeschreef. Maar het systeem kent „te weinig individuele prikkels” om effectief te zijn. Daarbij loopt de afrekening enkele jaren achter, wat het gevoel van urgentie ondermijnt. „Het is een free rider-probleem”, aldus Blom. „Het verminderen van het aardgasverbruik is vooral een gezamenlijke inspanning, terwijl het vermijden van de boete een individueel voordeel betreft.”

Ook het kabinet ziet nu in dat het sectorplafond niet werkt. Vorige week werd bekendgemaakt dat het in 2025 wordt afgeschaft. Daarbij betaalt slechts een handvol tuinders voor hun CO 2 -uitstoot via het Europese emissiehandelssysteem ETS. In 2019 onthulde NRC dat de overheid tientallen glastuinbouwbedrijven actief had meegeholpen zich te onttrekken aan dit systeem.

Ammerlaans bedrijf staat op de lijst voor aansluiting op een grote 'warmterotonde', die producenten en ontvangers van warmte aan elkaar koppelt.

Warmterotonde

Wat ziet potplantenkweker Léon Ammerlaan als grootste obstakel voor verduurzaming? Hij hoeft er niet lang over na te denken. Om zich heen ziet hij dat het probleem vooral ligt „bij het krijgen van vergunningen”. Ook Wageningen Economic Research concludeert dat. Zo is bij aardwarmteprojecten het „pakket aan vereisten vergroot”, rapporteren de onderzoekers. Ze wijzen onder meer op de „maatschappelijke discussie” over de veiligheid van aardwarmteprojecten.

Het Zuid-Hollandse Pijnacker, waar Ammerlaans bedrijf zit, ligt in een gebied voor intensieve tuinbouw dat het Oostland wordt genoemd. Het bedrijf staat op de lijst voor aansluiting op een grote ‘warmterotonde’, die producenten en ontvangers van warmte aan elkaar koppelt. „Vanaf de haven in Rotterdam, via Den Haag met vertakkingen naar het West- en Oostland.” Maar het project komt moeizaam van de grond, zegt Ammerlaan. „Als het goed is, gaan de eerste buizen binnenkort de grond in.”

Daar is dan jaren over „gesteggeld” door betrokkenen, zoals gemeente, provincie en Gasunie, zegt hij. En niet alle tuinders stonden te springen. Moesten ze tekenen voor afname van een hoeveelheid warmte, zonder de prijs te kennen. „En gas was heel goedkoop.”

Dat debat laaide ook hoog op rondom biomassa, een andere veelgebruikte alternatieve energiebron in de glastuinbouw. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet daarom per direct nieuwe subsidies voor ‘houtige’ biomassa te stoppen.

Hoe moet het nu verder in de glastuinbouw? Voor de sector als geheel is het „nog steeds haalbaar” in 2040 klimaatneutraal te zijn, denkt Blom. Maar dan zullen de tuinders, met steun van de overheid, aan de bak moeten. „Warmtenet, geothermie, restwarmte: daarop overstappen is de enige mogelijkheid om te overleven.”