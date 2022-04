‘Ik wilde ambitieuze corona-muziek schrijven’

Er zit ook een voordeel aan, wanneer je als componist twee jaar moet wachten om je nieuwe stuk voor het eerst te horen, zegt Samuel Adams: „Als de inkt nog nat is, zit je soms te dicht op de noten, ben je té betrokken. Maar na zo’n lange tijd is de emotional hangover voorbij en heb je een prettige objectieve afstand tot het stuk. In februari ging mijn Tweede strijkkwartetuit 2019 eindelijk in première. Het was een heel aangenaam repetitieproces, haast alsof ik werkte aan de muziek van iemand anders.”

Vorig seizoen was Adams (1985) composer in residence bij het Amsterdamse Concertgebouw. Hij verheugde zich op drie maanden fietsen door de stad, veel samenwerken met Nederlandse musici en als klapstuk de première van een nieuw orkestwerk voor het Radio Filharmonisch en chef Karina Canellakis in de NTR ZaterdagMatinee. Het liep anders. Deze week is Adams eindelijk in Amsterdam, tien dagen, voor een programma met het Alma Quartet en slagwerker Dominique Vleeshouwers. Op zijn orkestwerk moet hij nog even wachten, de première is op z’n vroegst in 2023.

Het wordt zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de pandemie, vertelt Adams aan de telefoon vanuit zijn woonplaats San Francisco, en hij verheugt zich erop. Vleeshouwers zal een deel uit de cyclus Lyra spelen. Het aanvankelijk geplande Tweede strijkkwartet is inmiddels vervangen door een nieuwer werk, Sundial, voor strijkkwartet en percussie. Adams noemt het een ‘onderzoek naar resonantie en brightness’ – lichtheid, niet alleen qua instrumentale kleuren, maar ook als gemoedstoestand: „Op zeker moment vroeg ik me af: met welke muziek wil ik uit de lockdown komen, wat wil ik dat mensen van mij horen? Er zijn een heleboel grauwe zwaarmoedige coronastukken. Ik wilde een lichtere toets. En eerlijk gezegd: it is much easier to do dark than to do light. Ik heb geprobeerd om waarachtige, ambitieuze muziek te maken.”

Gedurende de pandemie bracht Adams, zoon van componist John Adams, dertien maanden door in de woestijn van Nevada, alleen met zijn vrouw, violiste Helen Kim. Ze kregen een zoon, die inmiddels acht maanden is. En het componeren veranderde. Adams, die een achtergrond heeft als contrabassist in de jazz-scenes van New York en California, maakte zijn tactiele, tastende muziek meestal in nauwe uitwisseling met uitvoerders. Nu componeerde hij in totale afzondering: „Ik bereikte een staat van concentratie die nieuw voor mij was, ik leefde helemaal in de muziek”, zegt hij. Een uitzondering was Violin Dyptych, een intiem lockdowndocument dat hij componeerde met en voor zijn vrouw en dat ook in Nederland vaker te horen was.

Ik had de verkeerde achtergrond voor nieuwe muziek Thomas Larcher componist

Berglandschappen

Nog een seizoen eerder dan Samuel Adams, in 2019-2020, was de Oostenrijker Thomas Larcher (1963) composer in residence van het Concertgebouw. Begin maart 2020 arriveerde hij in Amsterdam en NRC liep die eerste dag met hem mee. Corona speelde zich nog vooral af op de buitenlandpagina’s van de krant, de zon scheen en Larcher verheugde zich op zijn verblijf van enkele maanden in een appartement aan de Brouwersgracht. Hij maakte het zich ook meteen eigen: hij was nog geen uur in Amsterdam of hij begon al te verbouwen, de bank en het tapijt moesten aan de kant, samen met de verslaggever sjouwde hij de grote tafel naar de bel-etage en plaatste hem voor het raam. Larcher had licht nodig op zijn werkplek.

Daarna wandelden we door de stad en vertelde hij over zijn plannen. Daar, bij fotomuseum FOAM, had hij ooit het werk van Awoiska van der Molen ontdekt, de ongenaakbare berglandschappen in zwartwit waardoor hij meteen gegrepen was. Larcher werkte samen met Van der Molen aan The living mountain voor AskoSchönberg, gebaseerd op het gelijknamige natuurboek van Nan Shepherd, dat tijdens zijn residency in première zou gaan. We wandelden langs de klimmuur tegenover Centraal Station, op weg naar een repetitie in het conservatorium. Larcher was van plan vele uren in de klimhal door te brengen: de bergen uit Shepherds boek en Van der Molens foto’s hebben voor hem een persoonlijke betekenis, hij is een fanatiek alpinist.

Shepherds The living mountain is een legendarisch natuurboek, geschreven in de jaren veertig maar pas in 1977 gepubliceerd. Larcher haalde er teksten uit voor een liedcyclus over ruimte en leegte en vroeg fotografe Van der Molen foto’s te maken van de bergen in zijn geboortestreek Südtirol. Bij het componeren liet Larcher zich door haar beelden inspireren en tijdens de uitvoering worden ze op een scherm geprojecteerd.

Larcher heeft een band met Amsterdam. Zijn eerste (‘en beste’, volgens hemzelf) symfonie, Alle Tage, ging in 2015 in wereldpremière in de NTR ZaterdagMatinee, het jaar erop hield hij in het Muziekgebouw zijn geweldige celloconcert Ouroboros ten doop. Ook zijn grootschalige tweede symfonie Kenotaph was in Amsterdam te horen en vorig jaar wijdde de ZaterdagMatinee een programma aan Larcher en Adams samen, in het kader van hun in het water gevallen residenties.

Volmaakte tijd

Hoewel Larcher excelleert in exuberant georkestreerde werken, begon hij zijn carrière als pianist in kamermuziek: „Ik had de verkeerde achtergrond voor nieuwe muziek,”grapte hij tijdens onze wandeling, „ik ben grootgebracht met Mozart, Schubert en Bach.” Zijn eerste composities schreef hij voor vrienden als sterklarinettist Martin Fröst. Gaandeweg kreeg hij vaker opdrachten van orkesten en inmiddels is hij een grote naam in de Oostenrijkse muziek, in 2019 bekroond met de Grote Oostenrijkse Staatsprijs. Divers en soms stekelig is zijn werk, maar de traditie ademt er altijd in door.

Een week na die zonnige lentedag ging het culturele leven in Nederland op slot. Larcher wachtte het niet af en keerde tijdig terug naar Oostenrijk. Voor sommige componisten bleek het leeg vegen van de agenda een verkapte zegen. Half april 2020 mailde Larcher opgetogen dat het hem goed ging: „Ik moet toegeven dat het voor mij een volmaakte tijd is. Ik heb alleen maar gewerkt en af en toe ga ik met de mountainbike de bossen in.” Hij stuurde een foto mee waarop hij met een brede grijns aan een touw aan een bergwand bungelt.

28 april Concertgebouw Amsterdam: Samuel Adams door Alma Quartet & Dominique Vleeshouwers.

30 april Concertgebouw Amsterdam: The Living Mountain van Thomas Larcher door Asko|Schönberg.

Correctie (28-04-2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Samuel Adams 'vrolijke' coronamuziek wilde schrijven en dat hij dertien maanden in de woestijn van California doorbracht. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.

