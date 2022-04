Hoofdtentoonstelling Venetië: Waarom de sekspop het einde der tijden inluidt

Er was eens een marktvrouw, die Dolores Catapum de la Garza heette. Ze is oud, lelijk en vals, en ze heeft een hobby waar ze dagelijks heel blij van wordt: tortilla’s met rot vlees verkopen om iedereen ziek te maken. Als ze op een dag drie kinderen blij het bos in ziet hollen, gaat ze er met een mand vol rot vlees achteraan. „Eet wat”, beveelt ze de kinderen. Op het moment dat ze de mand open doet, springt het vlees eruit. Het was namelijk ondertussen dermate bedorven dat het pootjes had gekregen. De kinderen weigeren het vlees te eten. De vrouw, beledigd door hun brutaliteit, neemt de kinderen mee, hakt hun hoofden eraf, gooit de lichamen in een vogelkooi en stopt de hoofden in haar garderobekast.

Biënnale van Venetië 2022 Tot en met 27 november is de Biënnale Arte in Venetië te bezoeken. Dit jaar is die gecureerd door Cecilia Alemani. Het overkoepelende thema van deze 59ste Biënnale is: 'The Milk of Dreams'. Er doen 213 kunstenaars uit 58 landen aan mee. Van die kunstenaars zijn er 180 die voor het eerst meedoen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Biënnale zijn er meer vrouwelijke kunstenaars dan mannelijke vertegenwoordigd. En ook zijn er vijf landen aan de line-up toegevoegd: Kameroen, Namibië, Nepal, Oman en Oeganda.

De kinderhoofdjes huilen om hun verloren lichamen, maar een dief die een sjaal wil stelen, brengt redding. Hij vindt hoofden zonder lichamen absurd en zet alles weer in elkaar. Hij is alleen nogal dom en zet de hoofden op verkeerde plekken: een hoofd belandt op een hand, een ander op een kont en een kind krijgt zijn hoofd onder de voet. Als ze thuiskomen vraagt vader verbaasd wat er met ze gebeurd is. Hij is niet erg enthousiast over het nieuwe uiterlijk van de kinderen. De kinderen zelf wel: ze vinden het geweldig om af te wijken.

Het sprookje van de oude vrouw en de domme dief is een van de schitterende verhalen van de Brits-Mexicaanse kunstenaar en schrijver Leonora Carrington, die ze graag aan haar kinderen vertelde terwijl ze personages en gebeurtenissen op de muur van de kinderkamer tekende. Onder de titel The Milk of Dreams werden de vertellingen postuum gepubliceerd, en in meerdere verhalen gebeuren rare dingen met hoofden: een jongen die graag muren eet krijgt een hoofd als een huis en een jongen die zo mooi is dat niemand hem meer pruimt, krijgt alleen nog aandacht van een krokodil.

Wat blijft er over van een mens op de grens van het bewustzijn? Is het mogelijk de mens op een andere manier in elkaar te zetten? De wereld is vervormd, en het is als met het hoofd in de kinderverhalen: iedereen probeert het op een andere manier neer te zetten om te kunnen omgaan met de realiteit. Reden genoeg voor de Biënnale 2022 in Venetië om de titel van het verhaal van Carrington als leidraad te nemen.

‘Later word ik dictator’ zegt het kind, ‘en executeer ik alle nostalgische mensen’

Reddeloos verloren

Kinderen en kunstenaars staan open voor het idee de wereld altijd te bekijken vanuit een andere invalshoek. Carrington lijkt te willen zeggen dat fantasie en metamorfose de twee middelen zijn die redding moeten bieden in een wereld die eigenlijk al reddeloos verloren is. Dat is ook de gedachte achter The Milk of Dreams, de hoofdtentoonstelling op de Biënnale: hoe ziet de wereld eruit als die niet meer leefbaar is voor de mens die we nu zijn? Op welke middelen vallen we dan terug? Tweehonderd kunstenaars uit 58 landen geven antwoord, in de vorm van klimaatkunst, videokunst, performance of in traditionele vormen, en bieden zo een alternatief voor de westerse door mannen gedomineerde wereld.

In The Milk of Dreams wordt het surrealisme van de vorige eeuw gekoppeld aan technologische innovatie nu, waarin de relatie tussen mens en machine steeds vager wordt: de mens als een soort ademende robot. De een vreest de invloed van bio-politiek op het lichaam en komt met hybride wezens. Zo zien die wezens van de Roemeense kunstenaar Andra Ursuta er behoorlijk onsmakelijk uit: het lichaam is hier van een was-emulsie en net als bij Carrington is het hoofd soms verdwenen, verworden tot een soort worst of kernkopachtig iets dat uit een lichaam steekt.

Zo’n worst uit je hoofd blijkt nog mild vergeleken bij de wereld waarin de Chinese kunstenaar Shuang Li je meetrekt. In de video ‘Aether’ is de mens terecht gekomen in een wereld zonder empathie waarin een kind gefrituurde kip eet en ondertussen haar toekomstplannen met ons deelt: „Als ik later groot ben, wil ik dictator worden. Iedereen die neigt naar nostalgie, zal ik laten executeren.” Dat het verleden geen oplossing biedt voor de vraag waar we naartoe moeten, is ook de boodschap van de sculpturen van de in 2015 overleden Indiase kunstenaar Mrinalini Mukherjee. In de jaren negentig maakte ze met touw geweldige poppen waarmee ze wilde reflecteren op het verleden en de nieuwe mens in wording (het doet je meteen afvragen waarom India geen eigen landenpaviljoen heeft). De Britse dichter en kunstenaar P. Staff zoekt het in haar werk niet in het verleden en in de traditie maar in de ruimte. In haar werk ‘On Venus’ vraagt ze zich af of het daar wellicht beter is en ook gaat ze in op wat er op het spel staat om een leefbare, betere wereld te maken. Spoiler: op Venus is het ook niet alles.

Simone Leigh, Brick House, in de Arsenale. Foto Roberto Marossi/ Biënnale Arte 2022

Alleen maar hoofd, is dat een oplossing? Nee, daar heb je niks aan. Dat blijkt uit de even absurde als gruwelijke maar ook briljante fotoserie van de Poolse kunstenaar Aneta Grzeszykowska: de serie ‘#Mam’. Een kind zorgt liefdevol voor een torso met hoofd die sprekend op haar moeder lijkt. Wat er ook met haar gedaan wordt – het gezicht beschilderd, de torso half begraven, of in bad gezet – geen spoor van expressie, ondanks de liefdevolle blik van het kind. Grzeszykowska wil laten zien hoe vroeg meisjes als vanzelfsprekend de moederrol op zich nemen, maar eigenlijk is het net zo goed een dystopisch visioen van de rol die vrouwen hebben in het beeld van die Kentucky Fried-etende jonge dictator: de vrouw zonder nostalgie laat zich zonder angst begraven of overal mee naar toe torsen.

Het gaat in The Milk of Dreams niet alleen om de onvolkomenheid van het lichaam; voor veel vrouwelijke kunstenaars is het lichaam sowieso een thema, ongeacht waar ze vandaan komen of hoe patriarchaal hun samenleving is. In veel kunstwerken wordt de ondergang van mens en wereld ook in verband gebracht met het kolonialisme en het daaraan gekoppelde kapitalisme. Bijvoorbeeld in het enorme landschapskunstwerk ‘To See the Earth before the End of the World’ van de Britse Precious Okoyomon. Je loopt langs een pad waar uitheemse planten de wereld overwoekeren: meegenomen naar plantages om bodemerosie tegen te gaan, nemen ze nu de wereld over. „Ik wil een nieuwe zijnsleer creëren”, stelde ze in Artsy.

Emma Talbot, Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? (2021)

Foto Roberto Marossi/ Biënnale Arte 2022 Installatie van Andra Ursuta.

Foto Zsolt Czegledi/EPA Installatie van Barbara Kruger.

Foto Zsolt Czegledi/EPA Precious Okoyomon, To See the Earth before the End of the World.

Foto Roberto Marossi/ Biënnale Arte 2022

Even verderop kijkt een enorm beeld van Simone Leigh – die het Amerikaanse paviljoen had omgetoverd tot een postkoloniaal bolwerk – ons aan. Hier wordt het hoofd ondersteund door een torso die veel weg heeft van een huis. Waar kindertekeningen vaak alleen hoofd en benen hebben, alsof het hart er niet toe doet, zijn het hier de benen die ontbreken. De mens zit vastgeroest in wat de geschiedenis heeft gebracht, kan er niet van weglopen en heeft geen invloed op wat de toekomst in petto heeft.

Het hoofd in een nieuwe rol

De surrealisten uit de twintigste eeuw zagen in hun mix van realiteiten het lichaam niet meer als vaststaand esthetisch gegeven, maar als verbeelding van een instabiele psyche. Kunstenaars van kleur of zwarte kunstenaars verbinden die werelden aan de absurditeit die het kolonialisme met zich meebracht. Feministische kunstenaars koppelen er de afhankelijkheid aan vast, de vaste rolpatronen en de vrouw als object. Het resultaat is vrijwel steeds fascinerend.

Where Do We Come From? Who Are We? Where Are We Going? vraagt de Britse Emma Talbot zich af in haar werk. Ze is niet op zoek naar concrete antwoorden, maar wil de kijker laten nadenken of het nog mogelijk is om ethische antwoorden te geven, met een apocalyptische toekomst in het vooruitzicht. Je kunt wel vluchten, lijkt Talbot te willen zeggen met haar werk, maar misschien moet je de confrontatie aangaan met wat er gaande is. Moet je accepteren dat het hoofd niet meer op de romp zit en op zoek gaan naar de kansen voor een hoofd in een nieuwe rol.

Zowel het hoofd als het lichaam maakt, zodra je seksueel fysiek contact wil, geen kans. Of anders gezegd: de rol van het hoofd blijft uiterst beperkt in een videokunstwerk van Sidsel Meineche Hansen waarin sekspoppen centraal staan. Het is een portret van de virtuele ‘bordeelhouder’, die laat zien wat er loskomt wanneer een man met een sekspop in de weer gaat. Je kan het hoofd plaatsen waar je het wil, dat maakt de behoeften van de lendenen niet veel uit. Het hoofd verlaat het lichaam, en wat overblijft is een gevuld condoom in een plastic vagina. Meineche Hansen laat plastisch en realistisch zien wat het vrouwbeeld is in de wereld van die gefrituurde kip-etende wereldleider van Shuang Li. Geen nostalgie, maar een waarin het einde van de wereld weer een stukje dichterbij is: een plastic gat in ronde vormen.

Wat Meineche Hansen laat zien is de werkelijkheid van een medewerker die de pop schoonmaakt voor de volgende klant. En dit is dan het einde van de verhalen waarmee Carrington begon: liever een hoofd aan je kont bevestigd dan schoonmaakspray met doek in je vagina. Meineche Hansen laat hier bij Milk of Dreams zien dat de vraag ‘hoe ziet de wereld eruit als we niet meer zijn?’ geen science fiction hoeft te zijn. We zitten er al middenin.

