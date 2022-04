Zijn betekenis voor de Nederlandse popmuziek is zonder meer groot. De deze week overleden Henny Vrienten werd, samen met zijn muzikale handlanger Ernst Jansz, in de jaren tachtig het gezicht van de Nederpop. Het verpletterende succes van Doe Maar was de opmaat voor generaties Nederlandstalige zangers en bands. Toontje Lager. Het Goede Doel. De Frank Boeijen Groep. De Kast. Je als rocker verschuilen achter matige Engelse teksten, gezongen met Nederlands accent, hoefde niet meer. De schaamte over zingen in het Nederlands was definitief voorbij. Ook de huidige hiphopgeneratie is schatplichtig aan woordkunstenaar Vrienten.

Doe Maar voelde haarfijn de tijdgeest aan, temidden van Koude Oorlog en groeiend individualisme. Met liedjes als ‘De bom’ (van Ernst Jansz), ‘Nederwiet’ (Joost Belinfante) en ‘Is dit alles’ (Vrienten). Als zingende bassist werd Henny Vrienten een belangrijke ambassadeur voor een instrument dat in de popgeschiedenis doorgaans minder zichtbaar is, uitzonderingen als Paul McCartney en Sting daargelaten. Opeens waren bassisten cooler dan gitaristen of drummers.

Ook toen Doe Maar werd opgedoekt (in ieder geval tijdelijk) bleef Vrienten als een stille kracht zijn stempel drukken op de muziek waar generaties mee zijn opgegroeid, vaak zonder het te weten. Hij componeerde de muziek voor talloze tv-programma’s (Sesamstraat, Klokhuis), films (Abeltje, Sonny Boy) en de musical Ciske de Rat en bleef musiceren in een opeenvolging van kleinere en grotere projecten, alsof zijn leven ervan af hing. Tijd en zwaartekracht, zei hij eens in een interview, waren zijn grootste vijanden.

In de hoogtijdagen van Doe Maar was roem de vijand. Sinds de Beatlemania had Nederland zoiets niet meer meegemaakt. Gillende meisjes, aandacht van de roddelpers en een zee aan merchandise in de voor Doe Maar kenmerkende fluor-kleuren. Net als bij The Beatles was die bekendheid verstikkend. Het draaide steeds minder om de muziek. De band raakte klem tussen een steeds jonger publiek en de ‘serieuze’ popliefhebber, die niets moest hebben van al die zwijmelende tieners. Vandaar ook het besluit in 1984 om te stoppen, op het hoogtepunt. Een moedig besluit: het is maar weinig artiesten gegeven om in te zien wanneer het welletjes is geweest. Doorgaan in dezelfde groef is makkelijker dan jezelf opnieuw uitvinden.

De muzikale invloed van The Beatles reikt uiteraard verder, maar toch klinkt Doe Maar, ook met de oren van nu, nog steeds opvallend fris en origineel. Popdeuntjes, slimme arrangementen, gecombineerd met intelligente, Nederlandstalige teksten, ondergedompeld in een opwindende saus van ska en reggae. Tekenend voor Vrienten is het ongemak dat hij voelde bij het leentjebuur dat Doe Maar speelde bij de reggae. Veel reggaemuziek wordt „gemaakt vanuit de achterstand – net als de blues in de Verenigde Staten bijvoorbeeld – en wij zijn gewoon allemaal weldoorvoede gezonde provincialen”, zei hij in 2019. „Uitbuiting zou ik het niet willen noemen, want het blijft natuurlijk ook een soort hommage, maar het blijft wat dubbel.”

Over ‘Nederwiet’ was Vrienten op latere leeftijd minder te spreken, vooral toen wiet door slimmere teelt steeds sterker werd en dus minder onschuldig. „Mensen komen erdoor in de psychische problemen”, zei hij in een interview. „Ik kan ‘Nederwiet’ dus niet meer uit volle borst meezingen, zeker niet voor een jong publiek.” Vrienten ten voeten uit: niet alleen een begaafde componist en muzikant, maar ook een mooi, betrokken mens.

