Gazprom bevestigt afsluiting Polen en Bulgarije van Russisch gas

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft woensdag bevestigd dat het geen gas meer levert aan Polen en Bulgarije. Als reden voor het stopzetten van de gaslevering noemt het bedrijf de weigering van beide landen om gas af te rekenen in roebels. Die eis kondigde de Russische president Vladimir Poetin afgelopen maand aan voor „onvriendelijke landen”. Het is de eerste keer dat Rusland de toevoer van gas afsluit sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Gazprom waarschuwde ook dat de doorvoer van gas zal worden afgesloten als Polen of Bulgarije gas aftapt van de pijpleidingen die via beide landen naar Duitsland, Hongarije en Servië lopen. De twee laatstgenoemde landen hebben zich sinds de oorlog in meer of mindere mate pro-Russisch opgesteld. Het bedrijf maakte ook bekend dat de gasleveranties via Oekraïne aan de rest van Europa doorgang vinden, „volgens klantverzoeken”. Woensdag vloeit volgens Gazprom 48,7 miljoen kubieke meter aan gas uit Rusland naar Europa.

‘Chantage’

Het Poolse staatsgasbedrijf PGNiG heeft woensdagochtend bevestigd dat Gazprom volledig is gestopt met het leveren van gas ondanks de bestaande contractuele afspraken. Het stelt ook dat de stopzetting momenteel geen invloed heeft op de levering van gas aan Poolse huishoudens. De Poolse Klimaatminister Anna Moskwa stelde dinsdag dat de Poolse gasopslag voor 76 procent vol zit en dat van een tekort daarom geen sprake is.

De Bulgaarse premier Kiril Petkov sprak in een eerste reactie volgens persbureau Reuters van „contractbreuk” en „chantage”. Zijn energieminister Aleksander Nikolov noemde het „duidelijk” dat gas „als politiek en economisch wapen in de huidige oorlog wordt gebruikt”. Het Balkanland haalt meer dan 90 procent van zijn gas uit Rusland, via een contract dat tot het eind van het jaar loopt. Nikolov stelde dat de gasleveringen voor huishoudens voor ten minste een maand zijn gegarandeerd.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemt het Russische besluit in een verklaring „ongerechtvaardigd en onacceptabel”. De Commissievoorzitter stelt dat de EU-lidstaten met noodplannen zijn voorbereid op een dergelijk scenario. Op dit moment vindt er een bijeenkomst plaats van de Europese Gascoördinatiegroep, waar een „gecoördineerd antwoord” van de EU wordt besproken.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Rusland stopt gaslevering aan Polen en Bulgarije