Gaat Rusland het ‘gaswapen’ tegen meer EU-landen inzetten?

Het wordt alom gezien als een fikse escalatie in het conflict met Rusland. Woensdag deed het Kremlin waar EU-landen al weken voor vreesden: het zette zijn ‘gaswapen’ in en heeft de gastoevoer naar Polen en Bulgarije afgesloten. De kwestie is nu of er snel meer EU-landen afgeknepen gaan worden. En hoe Europa gaat reageren. Vijf vragen.

1Waarom besluit Rusland tot deze stap?

Volgens Rusland is de kwestie strikt ‘zakelijk’, en heeft het hier een maand geleden al voor gewaarschuwd. President Poetin verordonneerde toen dat Europese landen voortaan alleen nog maar met roebels mochten betalen voor Russisch gas, in plaats van met euro’s zoals gebruikelijk. Dinsdag verliepen de deadlines van de maandelijkse facturen voor Polen en Bulgarije. Beide landen weigeren echter om aan de Russische eis te voldoen, en dus voegt Rusland nu de daad bij het woord, zo is de uitleg.

Tegelijk kan de timing van de stap diplomatiek gezien bijna niet pikanter. Sinds de invasie twee maanden geleden aarzelen EU-landen of ze Rusland moeten bestraffen voor zijn oorlogsagressie met een olieboycot – met Duitsland als belangrijkste dwarsligger. Maar sinds dinsdag lijkt die ingrijpende sanctie toch binnen handbereik. De Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck, liet opeens weten dat het nog slechts een kwestie van „dagen” is voor Duitsland volledig zonder Russische olie kan – met dank mogelijk aan uitgerekend Polen, dat via de haven van Gdansk en vervolgens binnenvaartschepen alternatieve olie aan zou kunnen leveren.

Zo bezien lijkt de Russische stap ook een vlucht naar voren, waarbij Moskou er niet voor terugdeinst om in te grijpen waar Europa dat zelf in elk geval helemaal niet durft: een gasboycot ligt voor Europese landen nóg gevoeliger dan een olieboycot, vanwege de grote afhankelijkheid van Russisch gas.

2Moeten andere landen zich nu zorgen maken dat zij de volgende zijn?

Daarvoor valt te vrezen. Komende dagen en weken lopen naar verwachtingen meerdere betalingsdeadlines voor Europese landen af. Al weet niemand precies wanneer, want die informatie blijft in de gaswereld doorgaans geheim. Maar als die landen ook weigeren om in roebels af te rekenen, wacht hen hetzelfde lot, dreigde Poetins woordvoerder woensdagmiddag.

Daar komt bij dat de Russische pijpleiding naar Polen doorloopt tot in Duitsland. Duitsland betrekt weliswaar via die leiding de laatste tijd geen gas meer uit Rusland (het heeft inmiddels een ‘eigen’ aanvoerroute, Nord Stream 1), maar nu en dan gaat daar nog wel een beetje doorheen. Ook die leveranties komen wellicht in gevaar. Gazprom liet woensdag weten dat het nog wel gas bestemd voor andere Europese landen via Polen en Bulgarije blijft leveren, maar het waarschuwde Warschau en Sofia meteen dat het van dat zogeheten transitgas af moest blijven. Anders worden ook die leveranties gestaakt.

De Bulgaarse premier Petkov zei woensdag dat zijn land mogelijk stopt met het doorsluizen van gas naar Servië en Hongarije, die zich tot nu toe zeer mild opstellen tegenover Rusland. De Bulgaarse minister van Energie ontkende dat weer. In 2009 was er precies dezelfde dynamiek, toen Rusland Oekraïne afkneep van gas en er verderop ook niets meer uit de pijpleidingen kwam. Het veroorzaakte opschudding en onenigheid in Europa.

3Wat zijn de gevolgen voor Polen en Bulgarije?

Blauwbekken gaat het vermoedelijk niet worden voor de Polen en Bulgaren – al was het maar omdat het winterseizoen er nagenoeg op zit. De Poolse minister van Klimaat en Milieu, Anna Moskwa, probeerde dinsdag meteen gerust te stellen. De opslagdepots zijn voor driekwart gevuld en de afgelopen tijd is hard gewerkt aan het regelen van alternatieve leveranciers.

Voor Bulgarije ligt dat vermoedelijk anders. Dat land is aanzienlijk minder ver met het aanboren van alternatieve bronnen. Maar de Bulgaarse gasmarkt is wel een stuk kleiner en het land kan daardoor wellicht makkelijker geholpen worden door andere EU-landen. Griekenland bood woensdag al hulp aan.

Tegelijk gaat de Russische maatregel financieel veel pijn doen. De energieprijzen waren al torenhoog. De gasprijs schoot in reactie op het nieuws dinsdag verder de lucht in en steeg woensdagochtend nog verder.

De inflatie is in Polen al gierend hoog, een probleem dat geldt voor heel Europa. Uitgerekend dinsdag waarschuwde de Europese Commissie nog voor de potentieel ontwrichtende gevolgen van de stijgende energieprijzen, met name voor komende winter. Duitsland waarschuwde eerder dat het mogelijk energie op rantsoen moet zetten bij een acute leveringsstop.

4Wat doet Europa?

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, liet woensdagochtend meteen een verklaring uitgaan waarin ze de Russische maatregel „ongerechtvaardigd en onacceptabel” noemde, en Moskou beschuldigde van „chantage”. Verder zei ze dat de EU voorbereid was op zulke noodsituaties en de lidstaten elkaar zullen helpen, mochten er tekorten ontstaan. Woensdagochtend was er in Brussel een ingelast spoedberaad hierover.

Tegelijk is er nu een risico op verdere barsten in het Europese front. De hamvraag wordt komende weken hoe andere lidstaten zullen omgaan met de Russische roebel-eis. Weigeren zij ook, of kiezen ze eieren voor hun geld? Hongarije en Slovenië zeiden begin deze maand dat zij alvast een deal hadden gesloten met Moskou om de facto in roebels te kunnen betalen. Financieel persbureau Bloomberg meldde woensdag op basis van anonieme bronnen dat vier Europese gasbedrijven al roebel-betalingen hebben gedaan. Duitslands grootste gasinkoopbedrijf, Uniper, suggereerde maandag dat het ook vindt dat dit mogelijk moet zijn.

Polen beschouwt dat als capituleren. En nog belangrijker: een schending van de eigen Europese sancties tegen Rusland. De Europese Commissie worstelt nog met de kwestie. Analisten steggelen over de interpretatie van een vorige week uitgebracht ‘richtsnoer’ voor landen voor de omgang met de Russische eis. Tijdens een persconferentie woensdag zei Von der Leyen niettemin dat de richtlijn „duidelijk” was. „Betalingen in roebels zijn in overtreding van onze sancties, tenzij dat volgens de huidige contracten is toegestaan.”

5Wat zijn de gevolgen voor Rusland?

Lang werd gedacht dat Rusland nooit over zou gaan tot deze stap, omdat het zelf immers ook afhankelijk is van de gasverkoop aan Europa. Die levert Rusland dagelijks honderden miljoenen op, geld dat deels gebruikt wordt om de oorlog te financieren.

De gasinkomsten uit Polen en Bulgarije zal Rusland echter wel kunnen missen, het gaat niet om reusachtige hoeveelheden (Polen haalt jaarlijks voor 10 miljard euro gas uit Rusland, wat neerkomt op ongeveer 6 procent van de totale Europese import van Russisch gas). De prijsstijgingen als gevolg van de schok compenseren het verlies bovendien ook. Maar het zal voor Rusland zeker niet makkelijk zijn alternatieve kopers te vinden. Pijpleidingen naar bijvoorbeeld China zijn er nog niet zo veel.

Voor Moskou is daarnaast de vraag hoe Brussel reageert, en vooral: hoe snel. Een Europese olieboycot zal Rusland hard raken. De afgelopen weken leek het er sterk op dat als er zo’n boycot komt, die zeker niet meteen in werking zou treden (om landen de tijd te geven af te bouwen). De vraag is of daar nu verandering in komt. Hard en snel reageren is volgens experts in ‘economische oorlogsvoering’ immers geboden. Commissievoorzitter Von der Leyen repte in haar verklaring woensdagochtend evenwel nog niet over tegenmaatregelen. Een eventuele olieboycot komt „als het moment daar is”, antwoordde ze tegen journalisten tijdens haar persconferentie.

