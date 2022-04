Europese Commissie: meer legale manieren voor migranten om naar Europa te komen

Er komen meer legale manieren voor migranten om naar Europa te komen. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. Dit nieuwe beleid is onder meer bedoeld om te verhinderen dat migranten een gevaarlijke reis naar Europa ondernemen. Tegelijk zou het een oplossing moeten bieden voor ernstige tekorten op de Europese arbeidsmarkt.

Het voorstel van de Commissie ligt politiek gevoelig: antimigratiepolitici zien het als het ongewenst aanjagen van de migratie. Volgens de Commissie haalt Europa met dit beleid juist gewenste werknemers binnen en kan illegale migratie beter bestreden worden. Migratie is voor een deel de bevoegdheid van lidstaten. Hoogopgeleide migranten komen vaak al de EU binnen, aangemoedigd door een staat of een bedrijf.

Studie of werk

Om legale migratieroutes te bevorderen, maakt de EU onder meer geld vrij voor humanitaire hulp. Ook krijgen lidstaten onder meer financiële steun voor het binnenhalen van migranten voor studie of werk. Lidstaten zullen aangemoedigd worden om burgers, gemeenschappen en maatschappelijke organisaties toe te staan om vluchtelingen te sponsoren.

De Europese Commissie zet in eerste instantie in op arbeidsmigratie op het gebied van gezondheidszorg en ict. Vooral in de gezondheidszorg is het de bedoeling om mensen van buiten Europa voor langere tijd hier te laten werken, om de tekorten op de arbeidsmarkt te lenigen. In het laatste kwartaal van vorig jaar bleef 2,6 procent van de vacatures in de EU onvervuld, het hoogste percentage in jaren. Nederland behoort, met 4,2 procent van de banen die niet ingevuld kunnen worden, tot de koplopers.

Marokko, Tunesië en Egypte

Een proefproject met migranten uit enkele Noord-Afrikaanse landen is succesvol verlopen, zei de Griekse Eurocommissaris Margarítis Schinás (Promoten van de Europese manier van leven) in een toelichting op het plan. Daarom zet de Commissie ook in op partnerschappen met Marokko, Tunesië en Egypte. Ook voor de miljoenen Oekraïense vluchtelingen die naar verwachting langere tijd in de EU zullen blijven wil de Commissie een ‘talentenpool’ maken; werkgevers kunnen dan kijken wie ze uit die pool kunnen gebruiken.

Schinás: „We krijgen voortdurend verzoekjes van bedrijven, die ons vertellen: we hebben niet de mensen die we nodig hebben. Dit geldt voor de sectoren agrifood, digitaal, toerisme en gezondheidszorg. Het is simpel: we hebben mensen nodig. Daarom leggen we de link met het nut dat migranten kunnen hebben voor de EU.”

Taaltrainingen

Voor minder hoogopgeleide migranten biedt de EU (taal)trainingen in hun thuisland aan, zei de Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). Maar om te voorkomen dat alle gekwalificeerde arbeiders uit een land wegtrekken, moeten de plannen voor legale migratie met ontwikkelingshulp gepaard gaan.

Voor migranten zal het ook makkelijker gemaakt worden om een visum voor de EU aan te vragen: de visumprocedure wordt gedigitaliseerd. Nu is die procedure nog „moeizaam”, zei Johansson. Een aanvrager moet zijn of haar paspoort achterlaten bij een ambassade of consulaat, soms in een ander land, waarna er op papier een visum in het paspoort wordt aangebracht. Zowel de aanvraag als het visum zelf zal in de toekomst digitaal zijn.