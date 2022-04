Een tweede kans voor daders, maar de wijk profiteert amper

Wat is het nieuws? Bij de ‘wijkrechtbanken’ in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam is bij tientallen zittingen de openbaarheid in het geding geweest . Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC.

Wijkrechtbanken hebben hun zittingen niet op de 'rechtbankrol' (openbaar overzicht) voor de pers gezet. Het gaat in totaal om zo'n 85 zaken.

Van de zaken die openbaar moeten zijn, hebben er bij de wijkrechtbank Eindhoven 26 niet op de rol gestaan, omdat de wijkrechtbank geen ruchtbaarheid wilde geven aan zittingen.

In Rotterdam zijn er tot maart zo'n veertig zittingen in de wijkrechtbank geweest en in Amsterdam zo'n acht zittingen waarin ongeveer twintig zaken werden behandeld. De meeste hadden op de rechtbankrol gezet moeten worden. Dat dat niet gebeurd is, is vanwege praktische redenen, zeggen de wijkrechtbanken.

Een 34-jarige man zit met gebogen hoofd aan een grote, ovale tafel, tegenover de rechter. „Gaat een straf gevolgen hebben voor uw werk?”, vraagt de rechter, die geen toga draagt maar een jurk met rood-zwarte print. De man denkt van niet; hij werkt op de groenteafdeling van een supermarkt. Maar hij klinkt somber en praat langzaam.

De rechter legt hem zestig uur werkstraf op, waarvan dertig uur voorwaardelijk, met als belangrijkste voorwaarde een behandeling in de ggz: „Ik heb daarbij rekening gehouden met het feit dat het leven voor u niet makkelijk is en dat u openstaat voor hulpverlening.”

De zitting met de 34-jarige man, in een zaaltje in het gerechtsgebouw van Eindhoven, is een zogenaamde ‘wijkrechtbankzitting’. Voor de grote ramen van het zaaltje hangen gordijnen in gebroken wit, op de vloer ligt rood tapijt. Aan de tafel zitten ook de advocaat van de verdachte, de officier van justitie en vertegenwoordigers van hulpinstanties. De advocaat en officier dragen geen toga’s, zoals bij reguliere zittingen het geval is, maar spijkerbroeken en truien. Alleen het portret van koning Willem-Alexander aan de muur verraadt dat ze in een rechtbank zijn.

In de wijkrechtbank draait het om de verdachte en niet het strafbare feit – in dit geval het zo’n twee jaar lang stiekem filmen van de buren. De man plaatste camera’s bij hun ramen en stond vanachter de schutting te filmen als ze in de tuin waren. Hij was uit op video’s van seksuele aard. Omdat hij een seksverslaving heeft en mogelijk autistisch is, heeft zowel de dader als de maatschappij er meer aan als hij hulp krijgt in plaats van een zware straf, denkt de rechter.

Enthousiast over Brooklyn

Het idee van de wijkrechtbank komt uit New York. Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de gemeente Eindhoven en de rechtbank Oost-Brabant waren enthousiast toen ze hoorden van het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn. Een rechtbank in een arme wijk, die zoekt naar een oplossing voor de problemen van de dader, zoals een verslaving of schulden. Zo’n rechtbank moest er in Nederland ook komen. De Eindhovense wijk Oud-Woensel – een wijk met veel problemen – was daarvoor ideaal. Daar zijn volgens de politie een paar vechtpartijen per week en een paar steekpartijen per jaar.

Vanaf het begin in 2019 is het belangrijkste doel van de Eindhovense wijkrechtbank: voorkomen dat daders opnieuw in de fout gaan door te helpen bij het oplossen van problemen. De kans op recidive is dan minder groot dan wanneer ze (alleen) straf krijgen, is de gedachte. De wijkrechtbank behandelt voornamelijk lichte strafzaken. Daarbij worden allerlei organisaties betrokken, zoals schuldhulpverlening, de woningbouwcorporatie, de reclassering, ggz. Zij overleggen voor de zitting met elkaar en met de officier van justitie over de beste hulp en aanpak voor de verdachte. De straffen zijn vaak lager dan in een reguliere rechtbank. Bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf in combinatie met bijzondere voorwaarden, zoals hulptrajecten waaraan de veroordeelden actief moeten meewerken. „Dat er tijdens zittingen van deze wijkrechtbank lagere straffen opgelegd worden, is een vrijheid die een rechter heeft”, zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit.

Wijkadviesraad

De wijkrechtbank is ook bedoeld om overlast in de wijk te verminderen en de band tussen de rechtspraak en de gemeenschap te verbeteren, door de zittingen in de wijk te houden en advies te vragen van een ‘wijkadviesraad’ van buurtbewoners. Het is de bedoeling dat de wijkadviesraad de rechtbank informeert over problemen in de wijk en mogelijkheden om die veiliger te maken.

Inmiddels bestaat de Eindhovense wijkrechtbank een kleine drie jaar, als proef van de rechtbank Oost-Brabant, het OM en de gemeente. Na Eindhoven begonnen in Rotterdam en Amsterdam vergelijkbare initiatieven. Deze zomer loopt de Eindhovense proef af.

Veel mensen die de wet overtreden hebben hulp nodig. Maar in de reguliere rechtspraak krijgen ze alleen een straf Nicole Elias-Boots Sociaal advocaat

Rechter Mariëtte Kobussen hoefde niet lang na te denken toen ze werd gevraagd mee te doen aan de wijkrechtbank. Als kantonrechter bij de rechtbank Oost-Brabant had ze het gevoel dat haar vonnissen niet bijdroegen aan de oplossing van de problemen. „Dan moest ik naar de wet kijken en oordeelde ik dat iemand zijn schuld en heel veel kosten moest betalen. Maar zo krijgt iemand alleen maar meer schulden en steeds minder perspectief.”

Dat beaamt een 31-jarige man die voor winkel- en autodiefstallen met de wijkrechtbank te maken kreeg. Hij wil niet met zijn naam in NRC, vanwege zijn strafblad. Het probleem was, vertelt hij, dat hij zwaar verslaafd was aan cocaïne, ghb en heroïne. Toen hij bij de wijkrechtbank kwam, is de afspraak gemaakt dat hij naar een afkickkliniek zou gaan. Als hij dat volhoudt, volgt geen straf. „Ik was er erg blij mee. Ik zit nu in een kliniek, dat was anders nooit gebeurd. Bij de politierechter was ik meteen veroordeeld geweest, bij de wijkrechtbank krijg ik een tweede kans.”

Loketjes die niet samenwerken

Sociaal advocaat Nicole Elias-Boots, die de man bijstaat, ziet al jaren hoe cliënten met veel problemen vastlopen in het justitiële en hulpverleningssysteem. „Veel mensen die de wet overtreden hebben hulp nodig. Maar in de reguliere rechtspraak krijgen ze alleen een straf. En de hulpverlening bestaat uit meerdere loketjes, die nauwelijks met elkaar samenwerken. In dit project komen die instanties juist allemaal bij elkaar. Dat is volgens mij in het belang van een cliënt.”

De wijkrechtspraak is een veelbelovende manier van rechtspreken, zeggen betrokkenen. Maar van diverse kanten klinkt ook kritiek: Oud-Woensel heeft nauwelijks iets aan het project gehad, in de wijkrechtbank is er weinig aandacht voor de slachtoffers en er zijn problemen bij het bemensen van de adviesraad.

Joan van de Laar (65) is lid van die adviesraad. Bij de oprichting had die tien leden en nu nog maar vier, vertelt hij. „We hebben al maanden niet meer vergaderd. Je moet bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in je eigen wijk om hieraan mee te doen”, zegt hij. „Dat zijn niet veel mensen. En het duurt heel lang voordat je resultaat ziet van zo’n proef als deze. Dat is ook een reden dat leden zijn afgehaakt.”

Verder, zegt van de Laar „is er in de wijk weinig enthousiasme voor, omdat de daders een lagere straf krijgen dan in de reguliere rechtbank. Bewoners zeggen juist: ‘Afstraffen die hap, sluit ze maar op.’” Van de Laar benadrukt dat dit laatste niet zijn mening is, „maar het is wel het geluid dat ik in de buurt hoor.”

Maatschappelijk werker Geert Lemmen van Lev groep (links) en Jan van Glabbeek van Reclassering - Leger des Heils, wachten op de aanvang van de zitting. Foto’s John van Hamond

Daarbij komt dat de wijkrechtbank sinds 2020 niet meer in de wijk Oud-Woensel is gevestigd, maar in het centrum van Eindhoven. Want tijdens de coronaperiode kon de anderhalve meter afstand niet worden gegarandeerd in het wijkcentrum. En de wijkrechtbank behandelt nu zaken uit heel Eindhoven, zodat de band met de wijk nog wat zwakker werd. Volgens Babs Derksen, projectleider van de wijkrechtbank namens de rechtbank Oost-Brabant, kwamen er te weinig zaken uit Oud-Woensel in aanmerking voor het project. Om toch ervaring op te doen met de integrale aanpak is gekozen voor de uitbreiding naar heel Eindhoven.

Pingpongen

Terug naar de zitting over de man die zijn buren stiekem filmde. De slachtoffers mogen wat zeggen, als ze willen. Zij zijn niet fysiek aanwezig, maar via een videoverbinding. „Het gaat wel erg veel over het welbevinden van de verdachte”, zegt één van de slachtoffers. „Ik hoor zelfs dat er naar een hobby voor hem is gezocht, dat-ie op pingpongen gaat, terwijl er weinig wordt ingezoomd op ons leven.” Hij vertelt dat zijn vriendin, sinds ze weet wat haar buurman heeft gedaan, ‘s nachts regelmatig schreeuwend wakker wordt en zelfs het toiletraampje heeft afgeplakt uit angst om weer gefilmd te worden.

Slachtofferhulp Nederland zegt bezorgd te zijn over het gebrek aan aandacht voor het perspectief van de slachtoffers. Volgens de hulporganisatie is daar bij de oprichting van de wijkrechtbank niet zorgvuldig naar gekeken. „In principe wordt ons altijd om advies gevraagd bij nieuwe projecten, maar dat is in het geval van de wijkrechtbank niet gebeurd”, zegt een woordvoerder. „Het lijkt ons een prima ontwikkeling dat er wordt gekeken naar de problemen van de verdachte, maar nu draait het bijna alleen daarom. De vraag is of er wel voldoende oog is voor slachtoffers.”

Volgens een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant is dat wel het geval. Slachtoffers worden altijd uitgenodigd en hebben dezelfde rechten als bij een reguliere zitting.

Een ander probleem is de openbaarheid van de zittingen. Rechtszittingen moeten in Nederland publiek zijn, maar bij 26 zittingen was het onduidelijk dat ze werden gehouden omdat ze niet op de zittingslijsten voor de media stonden, blijkt uit navraag van NRC. In eerste instantie was dat omdat de wijkrechtbank „geen ruchtbaarheid” aan de zittingen wilde geven. „In de wijkrechtbank gaan we verder dan in de reguliere rechtbank als het gaat om het bespreken van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte”, zegt projectleider Babs Derksen.

Vanaf januari 2021 wilde de wijkrechtbank de zittingen op de rol zetten, maar kwamen de zittingslijsten niet automatisch in het systeem terecht, zegt een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant. Daar kwamen ze maanden later achter. „We zijn onvoldoende alert geweest.” Vanaf oktober 2021 worden de zittingen van de wijkrechtbank Eindhoven wel op de rechtbankrol gezet.

Foto John van Hamond

Rechter Kobussen vindt dat de zittingen van de wijkrechtbank op de perslijsten hadden moeten staan. „Het hoort gewoon.” Hoogleraar strafrecht Brinkhoff zegt dat het belangrijk is dat ook bij een project als de wijkrechtbank de openbaarheid serieus wordt genomen. „Anders kan toch de indruk ontstaan dat bij de wijkrechtbank alleen de dader centraal staat.”

Twee van de vier doelen gehaald

De proef met de wijkrechtbank loopt tot juli dit jaar. Vorig jaar publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een rapport, gemaakt in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, over het project. De onderzoekers concluderen dat twee van de vier doelstellingen van de proef zijn gehaald. Zo lijkt de wijkrechtbank een duurzame oplossing te zijn: in slechts 2 van de 49 onderzochte zaken was sprake van recidive. Daar vallen echter geen harde conclusies aan te verbinden vanwege de korte tijd tussen de behandeling van de zaken en het onderzoek. Bovendien: in de zaken die voor de wijkrechtbank worden geselecteerd gaat het doorgaans om verdachten die de noodzaak inzien van het oplossen van hun problemen.

Twee andere doelstellingen zijn niet gehaald: de overlast in Oud-Woensel is niet afgenomen en de band tussen de rechtspraak en de gemeenschap is niet versterkt.

De verklaring daarvoor is dat in veel zaken geen buurtbelangen spelen, maar persoonlijke problemen van een verdachte. Het aanpakken van die problemen heeft lang niet altijd effect op de wijk. Het was misschien te ambitieus om deze doelen ook te willen bereiken, stellen de onderzoekers. Bovendien: verdachten die gemotiveerd zijn om hulp te zoeken voor hun problemen zijn over het algemeen niet degenen die de meeste overlast veroorzaken in een wijk.

De vraag is of er ruimte is binnen de reguliere rechtspraak voor de manier van rechtspreken van de wijkrechtbank. De zittingen van de wijkrechtbank kosten meer tijd, terwijl er een grote achterstand is in de rechtspraak. Nu worden zaken soms pas na jaren behandeld. Toch hoopt rechter Kobussen dat de ervaringen van de wijkrechtbank landelijk worden overgenomen. „Mijn droom is dat de mens met al zijn problemen centraler komt te staan in de rechtbank, zoals bij dit project. Ik denk dat dit de daders helpt en daarmee ook de samenleving.”