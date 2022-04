Een slecht rapportcijfer? De koning grijnst, grapt en schudt handen in Maastricht

Wat doe je als je ’s ochtends een slecht rapportcijfer hebt gekregen? Als blijkt dat het vertrouwen in jou, als koning, opnieuw is gedaald. In de ene peiling van EenVandaag heeft nog net een meerderheid van de ondervraagden (54 procent) vertrouwen in je. In de tweede, van Ipsos voor de NOS, slechts 47 procent.

Dan glimlach je. Met een grijns die je gezicht twee uur lang niet zal verlaten. Je lacht hard. En grapt. Je schudt handen, je geeft boksen, soms met twee handen tegelijk. Over de eerste rij mensen heen, naar degenen die erachter staan en niet meer hadden verwacht een koninklijke hand te schudden. Je moet er soms zelf voor op je tenen gaan staan.

Je maakt selfies. Honderden. Je zwaait naar de Maastrichtenaren die uit ramen hangen, naar een jongetje dat in een lantarenpaal klimt. Loopt nog even richting de oranje uitgedoste menigte die in een dode hoek achter een dranghek staat. Je host en wiegt en zingt. Je proeft kruidenbitter en proost met een glas wijn.

‘Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek. Als je dat niet hebt kun je eindigen als Poetin en dat wil niemand’

En als je dan wordt gevraagd naar die slechte peilingen door eerst de NOS en later RTL Nieuws, zeg je dat peilingen je „niet zoveel doen”. „Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek. Als je dat niet hebt kun je eindigen als Poetin en dat wil niemand.” En je wijst erop dat peilingen „korte termijn” zijn. „Ik denk dat ik een lange termijnpositie heb in Nederland en de lange termijn zal bewijzen dat het allemaal in orde komt.”

Want naast je staat je dochter Amalia, de beoogd troonopvolger. En zij heeft zojuist een van haar eerste officiële ceremoniële taken verricht.

Dat ontging velen misschien tussen het muzikale festijn dat Maastricht wilde maken van Koningsdag. Waar de klanken van de harmonie overgingen in ‘Lang zal hij leven’, in ‘An die Freude’ van Beethoven, in de beats van Lucas & Steve, in de walsen van André Rieu, het slavenkoor van Nabucco van Verdi, carnavalsgezang, doedelzakken, de menigte op het Vrijthof die meebulderde met Rowwen Hèze. Het geroep van zo’n veertig demonstrerende republikeinen, die „Willem de Laatste” uitzwaaien, valt daartussen vanuit de stoet nauwelijks op. Daar hoor je één grote kakafonie van geluiden.

En thuis valt de subtiele steun aan Oekraïne (dansers in gele en blauwe shirts) misschien niet op. De verwijzingen naar vrijheid in zowel het dankwoord van de burgemeester als dat van de koning passen wellicht ook meer bij Bevrijdingsdag dan bij Koningsdag.

Slingerpers

Helemaal aan het begin van de route is er een ietwat verstild moment als Willem-Alexander en Amalia ieder een munt slaan. Haar eerste. Behalve haar intreding in de Raad van State in december heeft de kroonprinses nog geen taken verricht; geen bruggen of tentoonstellingen geopend, lintjes geknipt of toespraken gehouden. Ze heeft een tussenjaar voor ze gaat studeren.

Deze eerste officiële taak duurt nog geen vier minuten. Op dinsdagavond heeft muntmeester Bert van Ravenswaaij het geklokt met een stopwatch erbij. Als de hele handeling lukt binnen die tijd juicht hij, zijn armen in de lucht.

Speciaal voor deze dag heeft de Koninklijke Munt uit een opslag in Veenendaal een historische slingerpers met een dieplader laten overbrengen naar Maastricht, en deze op straat waterpas gekregen. Twee keer per jaar wordt in opdracht van de Staat een herdenkingsmunt geslagen. Niet zo vaak midden op straat.

Van Ravenswaaij en ontwerper Rinus van Hall repeteren wat ze zullen zeggen tegen de koning en Amalia. Van Hall, eigenlijk kunstschilder, heeft een wedstrijd gewonnen. Hij liet zich inspireren door het plafond van het gouvernementsgebouw, waar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd getekend, dat de Europese Unie creëerde.

De muntmeester laat de proefmunt zien die college Mohamed Benzian maakt. De koning en profiel op de ene kant, twaalf kroonpennen van de ondertekenaars aan de andere. Hij stopt hem gauw weer in zijn zak.

Als een dag later Willem-Alexander en Amalia de munt slaan, zijn het gouden tientjes – en echt wettelijk betaalmiddel. Zij geeft de slinger een aanzienlijk hardere zwiep dan haar vader. Zo hard, dat ze moet wegrennen om de bal niet tegen haar hoofd te krijgen. Ze slaat haar handen van schrik voor haar gezicht.

Als de koning naar het publiek heeft geroepen dat de munten écht heel mooi zijn geworden, zegt hij tegen Amalia dat ze die niet mee kunnen nemen. Hij draait zich om. Daar staat staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) om ze aan te nemen.

Zo gaat dat met de cadeautjes op Koningsdag. Die worden aangenomen en worden verzameld in grote bakfietsen die achter de stoet aanrijden, met daarin de paraplu’s voor het geval dat. Tegen de tijd dat de koninklijke familie op het Vrijthof aankomt, liggen de bakfietsen vol met bloemen, chocolade, wijn, appelstroop en tekeningen. Als die fietsen voorbij zijn gekomen, dunt ook snel de menigte uit. Alleen de selfies worden nog even vergeleken.

