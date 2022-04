Een ouderwetse Koningsdag met een vleugje Oekraïne: ’Bizar, het is zo lang geleden!’

Bij het Vondel Garden Hotel staat Ivan Savtsjenko (43) uit Kiev een sigaretje te roken. Savtsjenko is net een maand in Nederland en viert vandaag zijn eerste Koningsdag in Amsterdam. Koningsnacht vond hij geweldig. „Allemaal prachtige mensen. Hier is het vrede.” Met een grote glimlach ritst hij zijn zwarte Amsterdam-trui open. Er komt een T-shirt in Oekraïense kleuren tevoorschijn. ‘Together we stand with Ukraine’. Wijzend: „Meer oranje dan dit heb ik niet.”

In Oekraïne werkt Savtsjenko voor een mensenrechtenorganisatie, die voor de rechten van lhbtiq+’ers opkomt. Hij is van plan naar het homomonument te gaan. Vindt hij het niet gek hier feest te vieren terwijl in zijn land een bloedige oorlog gaande is? „Het leven gaat door”, zegt hij gelaten. „Het is niet noodzakelijkerwijs altijd carnaval. Ik neem het leven zoals het komt.”

Proosten in de Jordaan. Foto Simon Lenskens

Als vanouds

De eerste Koningsdag sinds 2019 is als vanouds. De NS liet woensdagmiddag weten dat het aantal reizigers naar Amsterdam, zo’n 200.000, vergelijkbaar was met ‘pre-corona’. De dag verliep gemoedelijk, na de aangekondigde maatregelen van de gemeente om de pleziervaart extra te controleren en overmatige alcoholconsumptie in te dammen. Van de ‘één blikje bier per persoon’-regel, die stamt uit 2012 en waarover de afgelopen dagen veel verontwaardiging was, waren weinigen op de hoogte.

Vrijmarkt in het Vondelpark. Foto Simon Lenskens

‘De oorlog’ is her en der zichtbaar. Zo kun je met een bal Poetin-blikjes omgooien. Anderen, zoals Muze (11) en Annika (11) in Amsterdam Oost, doneren een kwart van de opbrengsten van hun zelfgemaakte armbandjes aan het goede doel. „We vinden het heel erg van de oorlog, dus proberen we te helpen”, zegt Muze. „Maar het gaat nog niet zo heel goed. We hebben er drie verkocht.”

Ook Djennies de Boer uit Zaandam constateert licht beteuterd dat het „nog niet erg druk is”. Het is iets na negenen en de eerste geïnteresseerden scharrelen rond de kledingrekken. Vanochtend om vijf uur stond ze al klaar om haar plekje te bemachtigen, samen met haar moeder Elly en zus Francis. „De leukste feestdag van het jaar”, vindt De Boer. Wel is het een „andere belevenis” nu ze een dochter heeft. In de koeltas ligt een fles wijn koud, maar „die gaat pas veel later open”, zegt ze lachend.

Bekogelen met eieren

Het Vondelpark loopt aan het einde van de ochtend langzaam vol. Veel kinderen lijken vastbesloten geld te verdienen op de vrijmarkt: waar de één danst voor Oekraïne, laten anderen zich bekogelen met eieren voor een extra zakcentje. Vrienden Wieger, Daniël en Sam (allen 16) hebben rond half twaalf al 250 eieren verkocht: een ei voor 2 euro. Eén voor één steken ze hun hoofd met duikbril door een levensgroot bord met een tekening van een Feyenoord-tenue erop. Een groot succes, blijkt.

„Mag ik een doos voor 10 euro?” vraagt een gretige dertiger die voor de tweede keer terugkomt. Wanneer hij telkens raakt gooit, stoten de jongens elkaar aan. „Deze moeten we niks meer geven.” Ondanks de kou en aangekoekte eierresten die aan hun hoofden kleven, gaan ze door „tot de eieren op zijn”. Er ligt nog een koeltas vol. Ook weten ze al precies wat ze met hun opbrengsten gaan doen: „Heineken kopen.”

De Jordaan. Foto Simon Lenskens

Even verderop staat Brigitte Breedveld met haar man en twee tienerzoons uit Venray. „Het is voor ons traditie”, legt ze uit. Eerst spullen kwijtraken op de vrijmarkt in Amsterdam, dan even uitwaaien in Scheveningen en een visje eten, en terug naar huis. De opbrengsten delen ze door vieren. „De jongens krijgen hun eigen deel en wij geven het uit aan iets leuks voor het gezin.” Dit weekend gaan ze van het geld naar een standup-comedy in Utrecht.

De Jordaan.

Niet zo duwen

In de Jordaan in de Tweede Egelantiersstraat is het begin van de middag al drommen, terwijl de rest van de buurt nog relatief leeg is. Twee blonde vrouwen hangen zwaaiend uit het raam. Een groep mannen op straat, licht bedwelmd en met bier in de hand, zingen in koor: „Mijn moeder zei doe het nou niet en ik doe het toch…” De meute begint pas echt te dansen als het nummer ‘Bamboléo’ van de Gipsy Kings wordt gedraaid.

Dat de dag rustig op gang lijkt te komen, verbaast Mascha (43) en Marloes (49) uit de Anjeliersstraat niet. „Afgelopen nacht was het afgeladen. Een gekkenhuis”, zegt Mascha. Ze is de hele nacht opgebleven om plassende mensen uit haar tuin te jagen. „Het was een soort oorlogsgebied”, vult Marloes aan. Mascha: „Ik dacht: ik hou ze in de gaten.”

Halverwege de middag loopt ook de rest van het centrum vol. Een oudere dame met fiets komt vast te zitten. „Ik doe er al 25 minuten over”, vertelt ze tussen neus en lippen door terwijl ‘Don’t you want me baby’ door de straat schalt. „Het is gezellig druk in de stad”, twittert de gemeente rond half zes. „De Westerstraat en Reguliersdwarsstraat zijn inmiddels overvol. Ga er niet naartoe.”

Op weg naar de podia met livemuziek in de Jordaan is het duwen en trekken. In een stoet schuifelen tientallen mensen voetje voor voetje naar de overkant. Terwijl de een met ogen dicht meezingt, reageert een ander wrevelig: „Je hoeft niet zo te duwen.” Fantastisch én chaotisch, vindt een groep meiden uit Huizen deze Koningsdag. „Bizar, het is zo lang geleden!”