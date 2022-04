Deze school in Boekarest biedt Oekraïense kinderen rust en regelmaat

Op de granieten vloer van het Mihai Viteazul College zitten nog de vaal getrapte stickers die oproepen om anderhalve meter afstand te houden, maar de volgende crisis heeft zich allang opgedrongen aan deze middelbare school in Boekarest. Op prikborden, op deuren, aan de muren van de klaslokalen: overal duiken blauw-gele vlaggetjes op. Door de lange gangen van het schoolgebouw galmt het gekwebbel van hoge Oekraïense kinderstemmen.

Elke namiddag, als de Roemeense leerlingen naar huis zijn, verandert het college in een basisschool-in-ballingschap. Acht Oekraïense docenten geven les aan acht klassen van in totaal 264 leerlingen tussen de zes en elf jaar oud. Zij voorzien daarmee in een enorme vraag in de Roemeense hoofdstad: er staan nog ruim zeshonderd vluchtelingenkinderen op een wachtlijst. De helft van de ruim 5 miljoen Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht, is kind.

Anastasieja Konovalova (30) is een van de docenten die de school helpen bestieren. De tengere Oekraïense ontvluchtte half maart met haar zoontje van twee jaar en veertig andere moeders en kinderen de zuidelijke stad Odessa, waar ze voor de Russische invasie Engelse les gaf op een privé-school.

Aangekomen in Boekarest merkten zij al snel hoezeer hun kinderen de regelmaat van dagelijks onderwijs misten. „Ze werden er miserabel van”, vertelt Konovalova tussen twee lessen door. „Ze waren druk, werden gek, konden amper hun aandacht ergens bij houden, vergaten alles. Het is alsof het hele schooljaar is uitgewist.”

Lange ‘vakantie’

De verschillen tussen de kinderen zijn groot. Die uit Odessa hebben betrekkelijk weinig meegekregen van gevechtshandelingen, terwijl die uit bijvoorbeeld Marioepol weken in kelders hebben geschuild. Na gedwongen evacuatie (die volgens Konovalova vaak neerkwam op ‘deportatie’) naar Rusland zijn ze via lange omzwervingen alsnog in Roemenië aangekomen. Kinderen uit belegerde of bezette steden hoeven van Konovalova en collega’s niet op de wachtlijst, maar mogen meteen beginnen.

De 8-jarige Eva (midden) en andere Oekraïense leerlingen in de klas in Boekarest. Foto Ilvy Njiokiktjien

Zij merkt ook hoe sommige ouders hun kinderen veel meer afschermen voor de oorlog dan anderen. „Sommigen hebben tijdens de vlucht gezegd dat ze op een lange vakantie gingen. Anderen vertellen juist alles wat er gebeurt in ons land.”

De oorlog heeft een nog grotere impact op de kinderen dan het thuisonderwijs tijdens de lockdowns, zegt ze. „De pandemie was ook stressvol, maar dit is onvergelijkbaar. Veel kinderen worden amper nog gecontroleerd, de ouders zijn druk met de oorlog. Juist daarom moeten ze weer in een klaslokaal zitten.”

De lessen zijn nu nog niet gericht op kennisoverdracht, zegt Konovalova. „We leren ze nog weinig. Het belangrijkste is dat ze weer routine ontwikkelen. Dat helpt ze kalmeren.” Het vergt van haar ook een heel andere manier van lesgeven. Ze moet veel geduldiger zijn. „Je kan ze niet onder druk zetten. Ook al slaan ze de hele les hun schrift niet open, daar zeg ik niks van.”

De trauma’s die de kinderen hebben opgelopen, kunnen elk moment opspelen. „Soms lijkt het weggezakt, maar dan krijgen ze ineens toch een paniekaanval.” Een leerling verschool zich deze week het hele lesuur onder zijn lessenaar, nadat het geluid van een overvliegende helikopter hem plots terug de oorlog in had gezogen.

Geen woord Russisch meer

Konovalova ziet het bestieren van het schooltje als haar bijdrage aan de strijd tegen Rusland en Poetin, legt ze strijdbaar uit. „Hun kindertijd is hen al ontnomen door dat monster. Ik wil niet dat hij hen ook nog hun onderwijs afneemt. Zij moeten ons land uiteindelijk weer gaan opbouwen.”

Dat zullen ze moeten doen in de schaduw van een „buurman die ons altijd zal blijven bedreigen”, meent ze. „Het is niet alleen Poetin, ook de meeste Russen steunen zijn oorlog.” Konovalova, die zoals veel inwoners van Odessa thuis Russisch sprak, is daar sinds 24 februari mee gestopt. Er komt alleen nog Oekraïens over haar lippen. „Mijn zoontje vindt dat wennen en niet leuk. Maar het is mijn daad van verzet.”

Oekraïense kinderen in de klas bij lerares Anastasieja Konovalova in Boekarest. Foto Ilvy Njiokiktjien