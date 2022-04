Derksen komt terug op verhaal over kaars, weigert excuses te maken

Johan Derksen komt terug op zijn fors bekritiseerde verhaal waarin hij de suggestie wekte een vrouw te hebben verkracht. Dinsdag zei Derksen in Vandaag Inside een kaars in een bewusteloze vrouw te hebben gestopt. Een dag later zegt de analist in het programma dat hij de kaars tussen haar benen heeft gezet en de vrouw in kwestie zo heeft achtergelaten. Derksen weigert excuses te maken.

Derksen ontkent dat sprake is geweest van ongewenste seksuele intimiteit. „Het is nooit van seks gekomen”, zegt hij, omdat de vrouw in slaap zou zijn gevallen. Derksen was 24 jaar toen het gebeurde. Volgens de analist heerste toen een andere tijdgeest. Hij was samen met een Veendam-doelman uitgegaan met twee vrouwen. Het kwartet was beschonken en eindigde thuis bij de vrouwen.

„Als ik eraan terugdenk, je schaamt je kapot. Het is een heel smerig verhaal, maar dat soort dingen gebeurde. Ik weet nog wel en ik ben er niet trots op…”, aldus Derksen. Hij erkent zich te hebben misdragen, maar ziet „geen enkele aanleiding om excuses aan te bieden” en stelde zich weinig aan te trekken van de oproer. De analist typeerde het verhaal als een „jeugdzonde”.

Woensdag nuanceert Derksen zijn verhaal, terwijl hij de dag ervoor nog zei dat justitie zijn handelen zou kunnen zien als een verkrachting, waar een celstraf van twaalf jaar op staat.

Van der Gijp

Tafelgenotoot René van der Gijp moest dinsdag lachen om de gebeurtenis en stelde dat het slachtoffer goed was weggekomen met de kaars, omdat het ook een „honkbalknuppel” had kunnen zijn. Woensdag zei Van der Gijp slechts een deel van het verhaal te geloven. „Zo’n 30 procent.” Ook zei de oud-voetballer dat het misschien beter zou zijn om het programma niet meer live uit te zenden, zodat de regie onhandige grappen eruit kan knippen.

Na afloop van het programma dinsdag barstte een storm van kritiek los op Derksen en het gebrek aan veroordeling van zijn collega’s. Talpa, de eigenaar van SBS6 dat Vandaag Inside uitzendt, stelde „enorm geschrokken” te zijn en in gesprek te gaan met Derksen. Columnist Roos Schlikker, die regelmatig te gast was in de uitzending, liet woensdag weten niet meer aan te schuiven.

Mariëtte Hamer, commissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag van het kabinet, veroordeelde Derksen. Ze noemde zijn bekentenis dinsdag „ontluisterende televisie”. Hamer vindt het „denigrerend en kwetsend” voor slachtoffers van seksueel geweld, zo heeft ze laten weten aan ANP.