De hypotheekgarantie wordt door hogere rente weer interessanter voor huizenkopers

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) raakte de afgelopen jaren een beetje uit beeld. In het laatste kwartaal van 2021 kozen 14.300 kopers voor NHG, ruim een kwart minder dan een jaar eerder. En dat terwijl je met NHG een lagere hypotheekrente kunt krijgen, plus hulp bij betalingsproblemen of een restschuld. De NHG beschermt huiseigenaren als zij door zaken buiten hun macht de hypotheek niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld doordat ze hun baan verliezen.

Mensen wilden de garantieregeling wel, maar door de razendsnelle stijging van de huizenprijzen zat het er vaak niet in, zegt financieel specialist Karin Boog van Vereniging Eigen Huis (VEH). Met een gemiddelde huizenprijs van 438.000 euro in het vierde kwartaal van 2021, volgens makelaarsvereniging NVM, kwamen er simpelweg minder kopers voor NHG in aanmerking. Daarvoor gold vorig jaar namelijk een bovengrens van 325.000 euro – dit jaar verhoogd naar 355.000 euro.

„Die kostengrens loopt altijd achter”, aldus Boog. Daar komt bij dat veel starters er de afgelopen jaren voor kozen een deel van hun hypotheekbedrag aflossingsvrij te lenen, om de maandlasten te drukken. Dat is bij NHG niet toegestaan.

Belastingvoordeel

Met de oplopende hypotheekrente – die sinds 1 januari al verdubbelde – kan een aflossingsvrije hypotheek minder aantrekkelijk worden. En daarmee kan NHG weer vaker in beeld komen, aldus Boog. Dat zit zo: de rente op een aflossingsvrij leningdeel kun je bij een startershypotheek sinds 2013 niet meer aftrekken. Nu stelt dat belastingvoordeel bij een lage rente niet zoveel voor. Maar dat verandert wanneer de hypotheekrente flink stijgt. Boog: „Nu de renteaftrek weer interessanter wordt, verwacht ik dat de interesse voor aflossingsvrij terugvalt en NHG weer vaker een optie wordt.”

Met NHG hoef je niet te puzzelen op de loan-to-value (de hoogte van je hypotheek afgezet tegen de woningwaarde) om een lagere rente in de wacht te slepen. Bij een gewone hypotheek loont dat de moeite. Als dat percentage daalt doordat je hebt afgelost en/of de woningwaarde is gestegen, kun je in een lagere risicocategorie terechtkomen met een lagere renteopslag.

Dat is fijn, maar je moet er bij de meeste geldverstrekkers wel zelf voor aan het rekenen slaan en ook zelf een verzoek indienen. Een hypotheek met NHG is wat dat betreft riant: daarvoor hoef je helemaal geen renteopslag te betalen. Dat scheelt op dit moment gemiddeld zo’n 0,4 procent. Dat de bank genoegen neemt met een wat lager tarief, komt doordat NHG een vangnet biedt als je in de problemen komt door bijvoorbeeld een scheiding of werkloosheid. Als je het huis in zo’n geval met verlies moet verkopen, legt NHG de restschuld bij. Kun je de maandlasten niet opbrengen, dan kun je soms ook een extra lening krijgen.

Provisie

Wel brengt NHG een eenmalige, fiscaal aftrekbare provisie in rekening. Dat was voorheen 0,7 procent van de hypotheek, vanaf dit jaar is dat 0,6 procent. Dat komt neer op maximaal 2.130 euro. Na een paar jaar heb je dat bedrag er doorgaans wel uit, zegt Martin Hagedoorn van advieskantoor De Hypotheekshop. Hij rekent voor dat als je nu een hypotheek aangaat van 350.000 euro en je de rente voor twintig jaar vastzet, je met NHG rond de 2,9 procent rente betaalt. Dat is zo’n 0,4 procent minder dan zonder NHG. De NHG-provisie van 2.100 euro heb je dan terugverdiend in vier jaar, daarna zijn je maandlasten lager.

Bijkomend voordeel is dat je bij een lagere rente wat sneller aflost. Na tien jaar heb je in dit voorbeeld mét NHG 84.900 euro afgelost, en zonder NHG maar 80.900 euro. Het rentevoordeel is wel minder naarmate je meer eigen geld meebrengt. Stel dat je bijvoorbeeld maar 80 procent van de woningwaarde hoeft te lenen, dan bedraagt de renteopslag bij een gewone hypotheek maar zo’n 0,2 procent en is je voordeel met NHG erg beperkt.

Zekerheid

Mogelijk komt er ook meer behoefte aan de zekerheid die NHG biedt. Al valt het aantal eigenaren dat door de stijgende rente in de problemen komt nog erg mee, zegt Hagedoorn van De Hypotheekshop. Veel mensen hebben de bodemrente van de afgelopen jaren aangegrepen om hun hypotheek voor vijftien of twintig jaar vast te zetten, dus zij merken er voorlopig niets van.

Stel dat je rentevaste periode van bijvoorbeeld tien jaar nu afloopt, dan is er ook weinig aan de hand, aangezien de rente destijds ongeveer even hoog was als nu. Alleen huiseigenaren met een (deel) variabele rente voelen de rentestijging. Maar ook zij raken niet zo snel in de knel, volgens Karin Boog van VEH. „Bij afsluiten van een hypotheek met variabele rente moet een adviseur een toetsrente gebruiken van 5 procent om te beoordelen of je de lening kunt betalen. Dus tot dat percentage zou een rentestijging geen problemen moeten opleveren.”

De experts verwachten niet dat de restschulden door de hogere rente weer gaan toenemen. Volgens recent onderzoek van hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft zullen de huizenprijzen pas bij een hypotheekrente van 5 à 6 procent gaan dalen. Na de enorme prijsstijgingen van de laatste jaren én doordat de meeste mensen aflossen, zal het nog wel even duren voordat opgebouwde overwaardes omslaan in restschulden.

De lagere rente lijkt het grootste pluspunt van NHG, maar het verschil is wel teruggelopen

Al met al lijkt de lagere rente het grootste pluspunt van NHG. Het verschil met een gewone hypotheek is overigens wel teruggelopen. Vijf jaar geleden kon NHG een rentevoordeel opleveren tot wel 0,8 procent, nu is dat nog maar de helft. Dat komt volgens Hagedoorn vooral door de concurrentieslag onder geldverstrekkers.

Bovendien was het risico op betalingsproblemen en restschulden de laatste jaren zo klein dat zij voor de NHG-garanties minder over hadden. Wie weet loopt het voordeel wat op nu de economische onzekerheid toeneemt en NHG aantrekkelijker wordt. Maar ook 0,4 procent minder rente blijft leuk.