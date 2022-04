‘Bij theater is muziek het filter waardoor je naar een scène kijkt’

‘Supermachtig”, noemt Thijs van Vuure de muziek bij een theatervoorstelling. Van Vuure is een van de actiefste theatercomponisten van dit moment. Als vaste componist van theaterregisseur Eline Arbo was hij onder meer verantwoordelijk voor de muziek van de lovend ontvangen voorstellingen Weg met Eddy Bellegueule (Toneelschuur Producties, 2020) en De uren (Internationaal Theater Amsterdam, 2021).

Met name jonge theatermakers en regisseurs werken de laatste jaren steeds vaker samen met uitgesproken componisten, die veel ruimte krijgen om met muziek of soundscapes een stempel op de voorstelling te drukken. Soms is de compositie zelfs het belangrijkste vertrekpunt bij het maken van de voorstelling, zoals bij een theatercollectief als Club Gewalt. De emancipatie van de theatercomponist heeft vaak prikkelende geluidsontwerpen als resultaat. Toch zullen er weinig mensen zijn die een theaterkaartje kopen vanwege de componist.

Er gebeurt veel in het hoofd van het theaterpubliek. Met muziek kun je dit sturen Jimi Zoet componist

De impact van de keuzes van de componist reikt verder dan vaak wordt gedacht, stelt Van Vuure. „Je zet als het ware een filter op de scène.” In zijn thuisstudio in Amsterdam illustreert hij aan de hand van een aria die hij schreef voor de voorstelling Yerma (Het Nationale Theater, 2021) hoe bepalend de muziek is. Hij start een fragment in: er klinkt ingetogen zang, synthesizers, een bas. „Heel zweverig, toch? Moet je nu eens opletten.” Hij klikt op een ander fragment: nu schalt een bombastisch blazersensemble over de luidsprekers. „Dit is precies dezelfde melodie, maar met een andere instrumentatie. Nu communiceert het meteen het omgekeerde. Zo is het ineens het verhaal van de held die na een lange strijd weer thuiskomt.”

Van Vuure is opgeleid als bioloog en componist, en studeerde beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. „Daar heb ik heel conceptueel leren denken. Dat gebruik ik nu nog steeds.” De afgelopen maanden was hij druk met de muziek van Witch Hunt, een nieuwe regie van Arbo bij het Noord Nederlands Toneel. Ook componeerde hij de muziek van de theaterbewerking van Max Porters Verdriet is het ding met verenvan Theater Rotterdam.

Vaak begint zijn proces ruim een jaar voordat de voorstelling in première gaat. „Ik heb veel tijd nodig om na te denken. „Aanvankelijk probeer ik een voorstelling in één woord te vatten. Bij Weg met Eddy Bellegueule bijvoorbeeld was dat verlangen. Dat vangt voor mij de kern: het verlangen om anders te zijn, erbij te horen, je dorp te ontvluchten.” Vervolgens zoekt hij manier om dat woord om te zetten muziek. „Wanneer ervaar ikzelf een groots verlangen? Bijvoorbeeld tijdens een vet rockconcert op Lowlands. Als ik met die massa in zo’n tent sta, is het enige dat ik denk: ik wil één zijn met die artiest!”

Dit werd het uitgangspunt van de compositie, waarvoor hij een reeks iconische jarennegentighits arrangeerde. „Als het publiek bij de acteurs hetzelfde gevoel krijgt als ik met zo’n band op Lowlands, dan lokt die muziek de toeschouwer naar het lot van Eddy. Zijn verlangen wordt daarmee ook onderdeel van het publiek.”

Van minimalistisch tot bombastisch

Ook Jimi Zoet begint meestal vanuit iets kleins: hij vertrekt vanuit een selectie aan korte samples. In tegenstelling tot Van Vuure ontwerpt hij vooral soundtracks: elektronische geluidsontwerpen, die vaak minimalistisch en onheilspellend beginnen, maar worden opgestuwd naar bombastische crescendo’s. Hij componeert onder meer voor zijn eigen performancecollectief Urland en theatermakers als Naomi Velissariou, Nastaran Razawi Khorasani en Davy Pieters, van wie de voorstelling CRISPR op 17 maart in première ging.

Voor CRISPR begon hij met samples van waterdruppels en brekend glas – een associatie op het decor, dat bestaat uit een spiegelend wateroppervlak in een soort onderaardse grot. „Daardoor moest ik denken aan de mythe van Narcissus, en heb ik uit de opera Narcissus van Beat Furrer samples gedestilleerd.”

Net als Van Vuure is hij als componist ook altijd bij de repetities aanwezig, om met de acteurs te improviseren. Zo beïnvloedt de compositie de acteurs en andersom. Versterken en tegenkleuren van de emotie zijn de voor de hand liggende dingen die je als componist kunt doen, zegt Zoet. „Ik vind het prettig om te reageren op wat ik op de vloer zie. Ik kijk naar een scène en probeer dingen uit. Zo ben ik steeds ter plekke aan het zoeken, Davy geeft dan meteen feedback en daar reageer ik dan weer op.”

Ook hij benadrukt de invloed van de componist. „Er gebeurt tijdens een voorstelling heel veel in het hoofd van je publiek: je kunt met muziek enorm sturen. Je hoeft maar muziek aan te zetten en de toeschouwer is meteen al ergens.”

Hij maakt uiteindelijk niet één lange track, maar verschillende losse nummers die de technicus tijdens de voorstelling op de juiste momenten moeten klinken. „Je moet dat zodanig inrichten dat bepaalde stukken muziek op de goede momenten te horen zijn. Als toeschouwer hoor je de overgangen niet als het goed is.”

Dienend en sturend

Waarin verschilt een goede theatercompositie van een autonome compositie? Van Vuure: „Theatermuziek gaat over ruimte laten aan de andere componenten, je bewust zijn van de andere disciplines en daar iets mee doen.” Zoet sluit zich daarbij aan: „Als het goed is, is het een samenspel. Bij Do Not Look Back With Regret (Theater Rotterdam, 2021) was dat goed geslaagd: de handeling van de acteurs, het lichtontwerp, het geluid: alles versterkte elkaar voortdurend. Niemand speelde de hoofdrol. Zelf ben ik ook wel eens de bocht uitgevlogen met te barokke composities. Dan is het eigenlijk te autonoom.” Beiden zijn om die reden terughoudend met het uitbrengen van hun theatercomposities. Van Vuure: „Je maakt iets voor een bepaalde context: namelijk toneel. Die context heb je nodig om de compositie tot zijn recht te laten komen.”

Een theatercompositie moet tegelijkertijd dienend én sturend zijn, volgens Zoet. „Mensen vragen me om een bepaalde reden: vanwege mijn artistieke inbreng. Als ik helemaal geen ruimte krijg, laat ik een project dan ook aan me voorbijgaan.”

Of het financieel een beetje gewaardeerd wordt? Zoet: „Ik let niet erg op de uren. Als je gaat klokken, dan ben je de ene keer zwaar onderbetaald en de andere keer zwaar overbetaald.”

Van Vuure zit bij Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van Nederlandse componisten. „Die hebben honorariumtabellen, waarin staat wat je zou moeten rekenen voor composities met bepaalde lengtes en complexiteit. Theatermuziek is bewerkelijk, want je bent heel afhankelijk van allerlei andere componenten. Maar die tabellen daadwerkelijk toepassen? Dat gaat helaas lang niet altijd.”

