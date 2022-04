Dinsdag bekende Johan Derksen in het programma Vandaag Inside dat hij ooit, na een avondje uit, een kaars in de vagina van een bewusteloze jonge vrouw had gestopt. Natuurlijk niet zomaar want ze had hem, voor ze knock-out ging, ondergekotst. Vervolgens probeerde hij de boel te temperen met opmerkingen als „dat soort dingen gebeuren als je jong bent”, „het is een groot verschil als je 22 of 73 bent” en „we hebben allemaal onze jeugdzonden”. Mijn favoriete: „Ik denk dat iedereen dat soort avonturen beleefd heeft... [waarvan] je later zegt niet zo netjes.”

Aan al zijn argumenten lag de overtuiging ten grondslag dat als je maar jong genoeg iemand verkracht (want hey, zo heet dat nou eenmaal, wanneer je met een voorwerp een bewusteloos persoon penetreert) jeugd en onbezonnenheid kunnen worden opgevoerd als verzachtende omstandigheden. Een ongelukje na het uitgaan, een „avontuur” dat je heus niet zo bedoelde. Derksen voegde eraan toe dat hij nou eenmaal een kind van de jaren zestig en zeventig is en dat „we toen met zijn allen” veel ruimdenkender waren.

„Iedereen doet weleens zoiets”, riep hij tegen het einde van zijn biecht.

Ik dacht aan de jonge vrouw in kwestie. Iemands dochter. Hoe ze die ochtend moet hebben ontdekt wat er was gebeurd. De schuld, schaamte en zelfminachting die volgden. De invloed ervan op relaties en het vertrouwen in de medemens. De decennia waarin ze hiermee moet hebben geworsteld. Want zoiets draag je de rest van je leven met je mee. Om het nog erger te maken is Derksen een BN’er. Telkens wanneer hij op tv is, wordt ze er weer aan herinnerd.

Minstens zo verontrustend is het feit dat Derksen op nationale televisie een strafbaar feit bekende. Dat doe je alleen maar als je ervan overtuigd bent dat je actie wel meeviel en er geen consequenties zullen volgen. Wanneer je gelooft dat jonge kerels nou eenmaal de ruimte moeten hebben om misstappen te begaan want hey, anders leren ze ook niets. Boys will be boys, het waren andere tijden en ga zo maar door. Iedereen doet toch weleens zoiets? Hij leek te vergeten dat, als iedereen zoiets doet, er ook tallozen zijn die het overkomt. Die er nog steeds mee moeten leven.

Natuurlijk, Derksen benadrukte ook dat het hem allemaal erg speet. Dat zal ook wel best. Maar dat is nog niets vergeleken met de ellende waar hij zijn slachtoffer voor de rest van haar bestaan mee heeft opgezadeld, en die dankzij al zijn gerelativeer de zoveelste trap na krijgt.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.