Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor corruptie

De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd gekregen in de eerste van elf corruptiezaken die tegen haar lopen. Dat melden bronnen rondom het proces woensdag aan internationale persbureaus. Het is onduidelijk of Suu Kyi, die op een onbekende locatie eerdere veroordelingen uitzit, naar de gevangenis moet. De zaak in de militaire rechtbank in Naypyidaw vond achter gesloten deuren plaats en advocaten van Suu Kyi mogen niet met de pers praten.

De 76-jarige Nobelprijswinnares Suu Kyi zou volgens de rechtbank 600.000 dollar aan contant geld en 11,4 kilo aan goud hebben ontvangen van het hoofd van Yangon, de grootste stad van het land. Phyo Min Thein, van wie Suu Kyi de steekpenningen zou hebben ontvangen, onderhield jarenlang een goede relatie met haar en werd zelfs genoemd als Suu Kyi’s opvolger, totdat hij haar vorig jaar beschuldigde van corruptie.

Onlangs werd Suu Kyi veroordeeld voor gevangenisstraffen van in totaal zes jaar voor het overtreden van de coronaregels en het illegaal importeren en bezitten van walkietalkies. Suu Kyi ontkent zelf alle aanklachten en noemde de beschuldigingen eerder „absurd”. Volgens haar aanhanger zijn de veroordelingen door de junta verzonnen met als enige doel om haar levenlangs in gevangenschap te houden.

Suu Kyi leidde de Myanmarese regering vanaf 2016 tot februari 2021, totdat er een militaire coup plaatsvond in het land. Suu Kyi had kort voor de staatsgreep de verkiezingen gewonnen en leek zich op te kunnen maken voor een volgende termijn. Het leger stelde dat er gefraudeerd was bij de verkiezingen, hoewel internationale waarnemers geen misstanden hadden vastgesteld. Suu Kyi is vanaf eind jaren tachtig, toen het Zuidoost-Aziatische land ook geleid werd door een militaire dictatuur, een sleutelfiguur in de Myanmarese oppositie.