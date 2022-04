Met een kruiwagen vol naar Parijs om ‘De Aarde’ een stem te geven

De kruiwagen is nagenoeg vol. Onderop ligt een laag losse aarde, daar bovenop een mandje met aarde en daar omheen buideltjes, ook gevuld met aarde. Deze grond komt niet van een bouwplaats of moestuin, maar is door „zo’n twee- tot driehonderd mensen” ingestuurd vanuit heel Nederland, én daarbuiten. „Dit zakje komt uit Denemarken”, wijst Henry Mentink (69).

De eigenaar van de kruiwagen verzamelde de aarde namelijk niet zomaar. Hij gaat het in 45 etappes op zijn barefootschoenen naar Parijs brengen. In de aarde staat een statief geprikt. „Daar kan ik mijn telefoon inklemmen voor de route.” Als hij daar aankomt, met zijn kruiwagen, wil hij ‘De Aarde’ (met hoofdletters), aanmelden als werelderfgoed bij UNESCO.

Hij noemt het een pilgrimage for the earth. „We hebben veel van De Aarde genomen, het is tijd dat we iets teruggeven”, zegt hij, terwijl hij een briefje van 100 euro geeft. Het is nep, gevuld met bloemzaadjes. „Zo kunnen we De Aarde een keer terugbetalen voor wat we hebben gepakt.”

Mentink is oprichter van deelautoservice MyWheels, initiatiefnemer van het Veerhuis in Varik en lid van het team van Grond van Bestaan, dat De Aarde een stem wil geven. Als onderdeel daarvan koopt dat land op, om het uit de markt te halen en terug te geven aan de natuur.

Hij loopt niet alleen naar Parijs. Vrienden, kennissen en supporters wandelen mee, en bij de organisatie zijn zo’n veertig mensen betrokken. „Hier, loop jij maar even met de kruiwagen”, zegt hij tegen een vriend die meeloopt op dag 5, de etappe van Tilburg naar Alphen.

Hij wil duidelijk maken dat De Aarde, zoals lucht en de zon, van niemand en van iedereen is. „Landsgrenzen zijn een afgezet gebied dat je moet verdedigen, daar komt strijd van. We kunnen die energie beter stoppen in het samen beschermen van de wereld.” Hij hoopt dat de kruiwagen als gebruiksobject door dit project een symbolische waarde krijgt. „Dat wie een kruiwagen ziet, weet dat De Aarde dichtbij is.” En dat het van iedereen is, en van niemand.