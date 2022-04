‘We Own This City’ is een analyse van een corrupt systeem

In een achterbuurt van Baltimore werken twee politieagenten een tegenstribbelende Afro-Amerikaanse arrestant tegen de grond, met om hen heen een groep passanten die luid protesteren en alles filmen met hun mobieltjes. Een bekend beeld, zeker sinds de Black Lives Matter-beweging. Zo’n scène eindigt doorgaans in mishandeling of doodslag. Maar in de HBO-serie We Own This City gebeurt iets onverwachts: de agenten houden het ineens voor gezien. Ze laten de verdachte lopen en gaan snel terug naar hun auto. Geen zin in gedoe. Opmerkelijke scène, want deze serie gaat juist over politiegeweld en -corruptie in Baltimore, een van de meest criminele en corrupte steden in Amerika.

De verwachtingen voor We Own This City zijn hoog omdat de serie gemaakt wordt door scenaristen David Simon en George Pelecanos, die eerder The Wire (2002-2008) schreven, een geprezen serie die ook gaat over politie en corruptie in Baltimore. Vele acteurs die toen meededen, keren terug. En net als The Wire kenmerkt de nieuwe serie zich door zijn journalistieke realisme, de langzame, gedetailleerde verteltrant, en de geëngageerde toon.

Acteur Jon Bernthal, die de leider van een politiebende speelt, vertelt in een online groepsinterview aan NRC dat de cast in Baltimore vooraf veel sprak met echte rechercheurs: „Een van hen, Keith Galiano, zei dat hij twee keer per jaar The Wire opnieuw bekijkt, om hem eraan te herinneren dat wat je doet als politiekorps de gemeenschap raakt.” Goede politiemensen zijn slachtoffer van de slechte, stelt Bernthal: „De corruptie hindert hun enorm in hun werk. Het doet bijvoorbeeld wat me je als je uit je auto stapt, en iedereen begint je meteen uit te schelden en te filmen. Die mobieltjes hebben veel goeds gebracht, en hebben misdaden voorkomen, maar de verspreide filmpjes van gewelddadig politieoptreden werpen een enorme schaduw over het goede werk dat agenten ook doen.”

Gangsterclub

We Own This City, gebaseerd op het gelijknamige journalistieke boek van journalist Justin Fenton, speelt zich af in de nasleep van de dood van Freddie Gray in 2015. De Afro-Amerikaanse man werd gearresteerd wegens bezit van een (legaal) zakmes en stierf nadat de agenten hem lieten rondstuiteren in de arrestatiebus. De moord leidde tot demonstraties en rellen. Zoals gebruikelijk gingen de daders vrijuit. Maar dat die agenten überhaupt vervolgd werden, had al een chilling effect op het politiekorps: niemand durfde meer arrestaties te plegen; dat terwijl de misdaadcijfers na de moord op Gray door het dak gingen.

Een paar agenten maakten naam omdat zij wél arrestanten binnen brachten. Deze agenten werden samengezet in een elitegroepje, de Gun Trace Task Force (GTTF), die de jacht opende op illegale wapens. Maar ze hadden een beroerde reputatie wat betreft bijvoorbeeld geweld tegen arrestanten. De GTTF had succes, dus negeerde de leiding alle klachten. Zo kon de GTTF uitgroeien tot een gangsterclub die veel geld verdiende met intimidatie, diefstal en berovingen.

Wat Bernthal boeit aan Baltimore, is dat de stad volgens hem allerlei problemen laat zien die later in het hele land optreden. Niet alleen de falende politie, maar ook de toenemende ongelijkheid, en uiteenvallende gemeenschappen. „Het is een fascinerende microkosmos. David en George komen uit de journalistiek dus die zijn voornamelijk bezig met het bovenhalen van de waarheid. Er is echter niets prekerig aan hun scenario, niets zwart-wit, het roept juist op tot een discussie. En dan niet de discussie zoals die normaal wordt gevoerd, tussen de uitersten van het politieke spectrum.”

Oorlogsgebied

Toen dit schandaal aan het licht kwam, bleek dat de corruptie in het korps veel dieper zat. Ongeoorloofd geweld, willekeurige arrestaties en valse getuigenissen zaten al in het DNA van het politiekorps. De politie leeft in de door politici bedachte War on Drugs, beschouwt de straten van Baltimore als oorlogsgebied, en de bewoners als de vijand. Zoals een kritische oud-rechercheur in de serie zegt: „In een oorlog raken burgers gewond en het kan niemand wat schelen. In een oorlog tel je de slachtoffers, die je vervolgens overwinningen noemt.”

Een van de misstanden die de serie schetst, is dat de corruptie ook het politiewerk zelf aantast, en dat de corruptie de strijd tegen de misdaad ernstig hindert. Doordat de relatie tussen politie en burgers volkomen verziekt is, kan Justitie bijvoorbeeld geen getuigen meer vinden, en geen mensen die in een rechtbankjury willen zitten.

Jon Bernthal en Reinaldo Marcus Green. Paul Schiraldi/HBO

Net als The Wire focust deze serie niet op één zaak, maar laat het zien welk aangevreten fundament eronder zit. Hoewel de foute agenten worden gepakt, blijft het beeld hangen van een moreel failliet land. Wat vindt regisseur Reinaldo Marcus Green van die hopeloosheid: „Ik ben een rasoptimist. Als er geen hoop was, zou deze serie geen reden van bestaan hebben. We laten zien dat temidden van alle corruptie er ook mensen zijn die voor het goede vechten. En de serie zorgt ervoor dat die mensen gehoord worden. We moeten wel door, we kunnen onze gemeenschap niet zomaar opgeven.”

Green is bekend van King Richard, de film over de vader van tenniszusters Venus en Serena Williams, maar eerder maakte hij Monsters and Men, een film over politiegeweld. Hoe breng je een analyse van een corrupt systeem tot leven? Green: „Ik probeer om boven het genre van de politieserie uit te steken, en ik wil ervoor te zorgen dat de kijkers met de schurken meeleven. Denk aan Goodfellas, Wolf of Wall Street, Training Days: films vol met personages die gruwelijke dingen doen. Maar we houden van ze, omdat ze menselijk zijn.”

Misdaadserie We Own This City Van: David Simon, George Pelecanos. Met: Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, Josh Charles. HBO Max, 6 afleveringen van ca. een uur. Wekelijks.