Voor het vertrouwen in de koning en koningin is ‘fase rood’ ingegaan

Kan de eerste fysieke Koningsdag sinds de pandemie begon het vertrouwen in de koning herstellen? In het voorjaar van 2020, voor de twee jaar van digitale werkbezoeken en vooral coronablunders, had driekwart van de Nederlanders vertrouwen in Willem-Alexander als koning. Nu is dat, bleek dit weekend uit een peiling van EenVandaag, nog maar 54 procent. Nooit was het vertrouwen in hem zó laag.

Het vertrouwen in meer instituties is dalend. Hier gaat het om de man zélf, niet het instituut, al zijn de twee verbonden. Een meerderheid waardeert monarchie en koningshuis nog steeds.

Het dalende vertrouwen in Willem-Alexander heeft een concrete oorzaak, zo bleek vorig jaar al uit de jaarlijkse Koningsdagpeiling van Ipsos in opdracht van de NOS en uit een peiling van EenVandaag: de losse wijze waarop de familie omging met de coronaregels. De vakantie naar Griekenland, toen de premier opriep zo veel mogelijk thuis te blijven en waarvoor koning en koningin excuses aanboden, is alweer anderhalf jaar geleden. In december gaf prinses Amalia een feestje voor haar 18de verjaardag met te veel gasten.

Koning leert niet van fouten

Er is, signaleert EenVandaag, „een beeld ontstaan dat de koning niet leert van zijn fouten”. De incidenten stralen ook af op Máxima: de meeste blunders begingen ze samen. Het vertrouwen in haar als koningin was ook nog nooit zo laag (61 procent). „Ze zijn aan het blunderen. Vorig jaar zagen we irritatie, nu boosheid”, zegt opiniepeiler Gijs Rademaker van EenVandaag. „Het schuldbewustzijn werkt niet meer, die wapens zijn bot.” Hij noemt een daling van 20 procent in twee jaar „fase rood”.

Uit kwalitatief onderzoek dat het Koninklijk Huis liet doen, bleek in 2021 dat er onduidelijkheid was over wat de koning de hele dag deed, zeker in coronatijd. De ondervraagden gingen „er een beetje naar raden”. Als men al sprak over de rol van het koningshuis leek het vooral naar aanleiding van de incidenten. Die bleven hangen.

Lager opgeleide ondervraagden die neutraal of kritisch ten opzichte van het koningshuis stonden, hadden geen „uitgesproken gevoel dat het paar betrokken is bij de samenleving”. Hogeropgeleiden noemden hun optreden „zwaar geregisseerd” en hadden „niet het beeld van een koningspaar dat meeleeft”.

Een jaar en driehonderd bezoeken door de koninklijke familie later zeggen de ondervraagden tegen EenVandaag opnieuw dat de koning en koningin „zichtbaarder” moeten zijn, betrokkenheid moeten tonen en „mensen vaker een hart onder de riem” moeten steken „in moeilijke tijden”. Die bezoeken, waarvan een deel vanwege corona digitaal, zijn duidelijk onvoldoende opgevallen.