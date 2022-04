Volt hoeft geen nieuw onderzoek te doen naar gedrag Gündogan

Het partijbestuur van Volt hoeft van de eigen leden geen nieuw onderzoek te laten doen naar het gedrag van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan. Dat blijkt uit de stemming over een motie die afgelopen zondag op het partijcongres in Den Bosch aan de leden was voorgelegd. Ze konden zich daar tot dinsdagavond over uitspreken. Van de bijna duizend leden die dat deden, was de overgrote meerderheid, 78 procent, tegen nieuw onderzoek.

De partijtop was er zelf fel tegen, omdat het te belastend zou zijn voor de dertien melders die hun verhaal over het gedrag van Gündogan al hadden verteld aan onderzoeksbureau BING. Maar Gündogan, die op 13 februari werd geschorst als lid van de fractie en op 18 maart werd geroyeerd als lid van Volt, heeft geen vertrouwen in BING en werkte tot nu toe niet mee aan dit onderzoek. Daardoor is het nog steeds niet afgerond.

Lees ook: Harmonie is nog ver te zoeken op het congres van Volt

Motie toch voorgelegd

Voorafgaand aan het extra partijcongres leek het erop dat de motie al van tafel was. Er was te weinig steun voor de indiening. Op het congres ontstond daar ophef over. Leden vroegen om een stemming over de vraag of de motie alsnog in stemming kon worden gebracht. Díe stemming pakte anders uit dan het bestuur had gehoopt: de motie werd toch aan de leden voorgelegd.

Uit verhalen die vijf van de melders in NRC vertelden, bleek dat een aantal Volt-leden zich door Gündogan geïntimideerd voelde. Ze zou ook mensen in de nek hebben gezoend en aan billen hebben gezeten. Gündogan had al eerder laten weten dat ze tegen de partijtop en tegen de melders aangifte heeft gedaan van smaad en laster. Volgens betrokkenen gaat ze na het meireces weer aan het werk als Kamerlid, ze is nu ‘Lid Gündogan’.