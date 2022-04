Volledig elektrisch of niet? De autowereld is verdeeld

Het lag niet aan Honda, het lag aan de laadpalen. Dat was althans de uitleg van topman Toshihiro Mibe. Zijn automerk maakte deze maand een strategie bekend die dreef op hybride auto’s: deels elektrisch, deels op brandstof. Voor volledig elektrische auto’s was de wereld wat Mibe betreft nog niet klaar. Daarvoor was de oplaadinfrastructuur bijvoorbeeld nog te weinig ontwikkeld.

De afgelopen twee jaar hebben bijna alle grote autoconcerns van de wereld bekendgemaakt hoe ze hun toekomst voor zich zien. Op flitsende presentaties, vaak doorspekt met futuristische prototypen en aankondigingen van miljardeninvesteringen, lieten de topmannen zich stuk voor stuk uit over die ene prangende vraag die boven de industrie hangt: wanneer is de elektrische auto bij hun merk dominant?

Honda was eerder deze maand een van de laatste om zich daarover uit te laten. En met het besluit om te focussen op hybride modellen tekent zich definitief een tweedeling af in de autowereld. Enerzijds zijn er concerns die vol inzetten op een elektrische toekomst – zoals Volkswagen (ook onder meer Skoda, Audi en Seat). Sommige bedrijven hebben zelfs al een einddatum genoemd voor de brandstofmotor. Volvo bijvoorbeeld: dat wil in 2030 volledig elektrisch zijn.

Anderzijds is er een groep die voorzichtiger is, en die de kansen voorlopig blijft spreiden over verschillende typen auto’s, waaronder hybrides. Daar vind je onder meer Toyota, Stellantis (moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat) en dus Honda.

Op elektrische auto’s is het niet altijd even gemakkelijk winst maken

Niemand ontkent de toekomstige grote rol van elektrische auto’s. Maar hoewel ongelovigen niet meer bestaan, zijn er nog wel sceptici.

De verschillende merken presenteren uiteenlopende beelden van hoe zij die toekomst zien. De meest prominente verkondiger van het elektrische scenario is Volkswagen-topman Herbert Diess. Hij positioneert zich de laatste jaren nadrukkelijk als bewonderaar van Tesla-topman Elon Musk.

Volgens Diess is er geen ontkomen aan de volledig elektrische auto. Het is nu al in feite goedkoper er eentje te rijden, ondanks de hogere aanschafprijs, vanwege het uitsparen van brandstofkosten. Elektrische auto’s zullen bovendien snel goedkoper worden, en het aantal laadpunten zal zich snel uitbreiden. Begin dit jaar zei Diess tegen het Amerikaanse The Verge dat hij – anders dan de sceptici – ziet dat „het laadnetwerk juist heel snel groeit”. Het woord hybride neemt hij praktisch nooit in de mond.

Diess is zelfs zo’n believer dat ook de twee vrachtautomerken die onder het Volkswagen-concern vallen, Scania en MAN, op een volledig elektrische koers liggen. Dat is in de truckwereld, waar waterstof nog uitgebreid wordt bestudeerd, al helemaal niet zo gangbaar.

Lees ook: De Duitse auto-industrie heeft haast met de elektromotor

Kansen spreiden

Gevolg van de houding van Diess is dat hij zelden klaagt over de voornemens van de Europese Unie om de brandstofmotor per 2035 uit te faseren. Daarin vindt hij een andere Europese topman tegenover zich: Carlos Tavares, bestuursvoorzitter van het officieel in Amsterdam gevestigde Stellantis. Dat bedrijf, in 2020 ontstaan uit een fusie tussen Peugeot en Fiat-Chrysler, geldt als een stuk gereserveerder als het gaat om een snelle ontwikkeling naar de volledig elektrische auto. Tavares heeft regelmatig gewaarschuwd voor EU-beleid dat automakers te hardhandig naar die volledig elektrische auto zou sturen. Hij noemde de emissieregels een keer een „brute” aanpak.

Tavares geldt als de aanvoerder van de club autobouwers die naar eigen zeggen graag de kansen spreidt, en vindt dat wetgevers daar rekening mee moeten houden. Daar hebben ze allerlei argumenten voor. Het gaat nog lang duren voor elektrische auto’s goedkoop genoeg zijn voor de middenklasse , bijvoorbeeld. Het aantal laadpalen zal niet snel genoeg groeien. Het is onzeker of er genoeg batterijen gemaakt kunnen worden in de toekomst. Of: zolang er geen groene stroom in elektrische auto’s gaat, zijn ze nog niet echt schoon.

Dat argument werd deze maand ook aangevoerd bij Honda. Topman Mibe wees er in een bijzin op. De gedachtegang is echter omstreden. Uit een door wetenschappers geprezen studie van de Europese milieu-ngo Transport & Environment uit 2019 blijkt dat elektrische auto’s altijd schoner zijn dan brandstofauto’s, ook als de stroom vies is.

Onzekerheid over batterij

Op zich is het niet gek dat sommige concerns ervoor kiezen meer opties open te houden, zegt Rico Luman, die voor ING de autosector volgt. „Op dit moment is het echt de vraag hoe snel de batterijcapaciteit in de wereld gaat groeien.”

Afgelopen week zei de topman van de Amerikaanse elektrischeautostart-up Rivian dat 90 procent van de toekomstige batterijtoeleveringsketen in feite nog niet bestaat. Best eng voor een autoconcern dat een strategie moet uitstippelen voor de komende vijf tot tien jaar. Ook is onzeker of de toevoer van batterijgrondstoffen als lithium snel genoeg kan meegroeien.

Luman merkt nog iets anders op: op elektrische auto’s is het niet altijd even gemakkelijk winst maken. Op auto’s met een brandstofmotor zijn de marges nu nog veel groter. Dat kan ook meespelen in de keuze er voorlopig minder fanatiek op in te zetten.

Milieuorganisaties koesteren doorgaans een vergelijkbare scepsis jegens de hybride strategie. Zij verdenken automerken met zo’n beleid ervan dat ze hun investeringen in de brandstofmotortechniek willen beschermen – en daardoor vervuilender blijven dan nodig is.

„Niet alle concerns hadden verwacht dat het zo snel zou gaan met batterijtechnologie”, zegt Julia Poliscanova van Transport & Environment. „Ze hebben nog investeringen in de brandstofmotor en hybride technologieën die ze moeten terugverdienen. Tegelijkertijd hebben ze niet genoeg geïnvesteerd in volledig elektrische auto’s.”

Lees ook dit stuk: Wanneer ben je een laadpaalklever?

Net als Diess van Volkswagen meent Poliscanova dat het aantal laadpalen gewoon met het aantal auto’s mee zal groeien. Bedrijven willen ze gewoon aanleggen, als er maar genoeg elektrische auto’s in een land zijn. „Daarom zijn er relatief veel in Nederland en Noorwegen.”

Bij Honda zijn ze daarvan niet overtuigd. Voor iedereen die nog twijfelde, herhaalde Mibe het in zijn presentatie nog maar eens. „Onze focus op hybrides zal onze kracht zijn in 2030, en misschien zelfs in 2035.”