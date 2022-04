Verpakkingsvrije boodschappen moeten vooral niet te veel moeite kosten

Als Jouri Schoemaker even geen inspiratie heeft, kijkt hij in zijn vuilnisbak. De lege melkpakken, een shampoofles, de talloze folietjes waarin maaltijdpakketten in keurig afgemeten porties worden geleverd – een voor een hoopt hij ze overbodig te maken. „Níémand wordt blij van verpakkingsafval, maar ik zie er ook kansen in.”

Tweeënhalf jaar runt Schoemaker (31) nu met compagnon Martijn Bijmolt de verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot. Toch heeft ook hij thuis gewoon een afvalbak vol rommel. Want Schoemaker is, zegt hij zelf, een heel gemiddelde consument. Hij is bezig met het klimaat, eet minder vlees, wil minder plastic gebruiken. Maar het moet niet te ingewikkeld worden.

Precies dat was volgens hem lange tijd het probleem met verpakkingsvrij: het was te veel gedoe. In 2015 openden in verschillende Nederlandse steden verpakkingsvrije winkeltjes, binnen een jaar waren ze allemaal weer gesloten. „Ook ik ging daar niet heen. De reden: ongemak.” Potten en flessen schoonmaken, naar de winkel sjouwen, een beperkt assortiment, en vaak nog veel duurder ook.

Tegelijkertijd zag Schoemaker ook de ergernis, bij zichzelf én anderen. Was al dat plastic nou echt nodig? Kortom: de tijd was wel rijp voor verpakkingsvrije boodschappen, alleen de juiste oplossing was nog niet gevonden. De klant moest niet met zijn herbruikbare potten naar de winkel, de winkel moest met de potten naar de klant.

De potten, bussen en flessen van Pieter Pot worden door het hele land bezorgd, op de Waddeneilanden na.

Foto David van Dam De klant betaalt per pot 2 euro statiegeld, als hij ze bij een volgende bezorging weer meegeeft, krijgt hij dat terug.

Foto David van Dam De potten, bussen en flessen van Pieter Pot worden door het hele land bezorgd, op de Waddeneilanden na.

Foto’s David van Dam

Glazen bussen en flessen

Nog altijd draait alles bij Pieter Pot om de glazen bussen en flessen, voorzien van beugelsluitingen. Met een externe bezorgdienst worden ze door het hele land bezorgd, op de Waddeneilanden na. De klant betaalt per pot 2 euro statiegeld, als hij ze bij een volgende bezorging weer meegeeft, krijgt hij dat terug. Pieter Pot wast de potten en vult ze weer, waarna ze naar een andere klant kunnen. Van het statiegeld wordt per retourzending 1 euro ingehouden om de kosten voor het ophalen en schoonmaken te dekken.

Wat levert nou het minste afval op? Een lesje verpakkingskunde in de supermarkt

Je zult Schoemaker niet horen zeggen dat zijn bedrijf zich inmiddels bewezen heeft. Pieter Pot is nog niet winstgevend, dus „het kan nog niet uit”. Maar hij is wel een stuk verder dan die eerste verpakkingsvrije winkels. Zou je de laatste weekomzetten doorrekenen naar een heel jaar, dan komt de omzet van Pieter Pot uit op 11 tot 12 miljoen euro.

Inmiddels hebben 70.000 Nederlanders de verpakkingsvrije boodschappenbezorger gevonden, en sinds eind vorig jaar levert het bedrijf ook in België. De gemiddelde klant koopt eens per maand. En dat zijn echt niet alleen maar fanatiekelingen, zegt Schoemaker. Juist de gemiddelde, bewuste consument is verpakkingsvrije boodschappen aan het ontdekken.

Dat geloof dringt ook bij anderen door. Deze maand kondigde Albert Heijn, de grootste supermarktketen van het land, aan te beginnen met een verpakkingsvrij concept. In een winkel in Rotterdam staat sinds kort een muur van zes meter, waar een klant zijn herbruikbare pot of zak kan vullen met zeventig verschillende houdbare producten. Over een jaar moet iets dergelijks in vijftig winkels staan.

Alle bestellingen van Pieter Pot worden verzameld en verzonden vanuit een industrieterrein in Heinenoord.

Foto David van Dam „Níémand wordt blij van verpakkingsafval, maar ik zie er ook kansen in”, zegt mede-oprichter Jouri Schoemaker.

Foto David van Dam Alle bestellingen van Pieter Pot worden verzameld en verzonden vanuit een industrieterrein in Heinenoord.

Foto’s David van Dam

Gedragsverandering

Een jaar geleden aarzelde Frans Muller nog. Toen NRC de topman van supermarktconcern Ahold Delhaize vroeg naar boodschappen doen zonder verpakkingen, wees hij vooral op de bezwaren. Hoe kon je zo’n concept opschalen naar 54 miljoen klanten? Werd het niet onwerkbaar voor winkelpersoneel?

Amper acht maanden later is dochterbedrijf Albert Heijn dus alsnog om. Na de winkel in Rotterdam krijgt komende maand een filiaal in Amsterdam een muur met tappunten, in juni volgt Leidschendam. Klanten kunnen kiezen uit kruidenierswaren zoals rijst, ontbijtgranen, broodbeleg en koffiebonen. Ze wegen hun bakje voor én na het vullen, en krijgen dan een etiket om af te rekenen.

Lees ook het interview met Ahold-topman Frans Muller: ‘We doen ons best om te duwen, maar klanten zijn gewoontedieren’

Het assortiment komt in herbruikbare kunststof kokers, die in de winkels gemakkelijk te verwisselen zijn. Lege kokers worden bij de fabrikant gevuld vanuit bulkverpakkingen van 25 kilo. Aan de achterkant is het systeem dus niet verpakkingsvrij, aldus een woordvoerder. Het concept is bedoeld om consumentenverpakkingen te besparen.

Waarom Albert Heijn nu toch overtuigd is? Daarvoor zijn meerdere redenen, zegt Anita Scholte op Reimer, hoofd duurzaamheid. Zo worden de hervulsystemen in rap tempo beter en praktischer. Maar ook consumenten „worden snel bewuster van wat ze zelf kunnen doen.” Ze vindt het nog te vroeg om van een doorbraak te spreken, maar „momentum” voor verpakkingsvrij is er volgens haar zeker.

Tegelijkertijd is het voor klanten ook even wennen, merkt Scholte op Reimer. Daarom staat in Rotterdam voorlopig een medewerker om te helpen. Veel klanten komen nog niet met eigen bakjes en zakjes naar de winkel. „Wij verkopen ze ook zelf, maar je hoopt natuurlijk dat klanten ze meenemen. Het duurt even voordat gedrag verandert. Dat zag je ook met de herbruikbare zakjes voor groente en fruit. Die vergat ik de eerste keren zelf ook.”

Al het werk bij Pieter Pot wordt gedaan door zo’n 130 mensen. Foto David van Dam

Concessies doen

Vanuit de hoek van een bedrijfshal in Heinenoord klinkt onophoudelijk gerinkel van glas. Hier, op een klein industrieterrein in de polder, worden alle bestellingen van Pieter Pot verzameld en verzonden. Het bedrijf werkt nu nog verdeeld over meerdere locaties. Vullen en schoonmaken van de potten gebeurt bij sociale werkplaatsen in Schiedam en Rotterdam.

Vergeleken met andere online supermarkten, zoals Picnic of Crisp, is Pieter Pot vrij bescheiden. Al het werk wordt gedaan door zo’n 130 mensen. Maar het contrast met twee jaar geleden is enorm: toen kochten Schoemaker en Bijmolt zelf potten bij een grote woonwinkel, en een gigaverpakking pindakaas bij de groothandel. Met lepels schepten ze de inhoud over. In plaats van dertig kleine verpakkingen ging er dan slechts één grote bij het afval.

Natuurlijk willen ze toe naar een situatie waarin niks wordt weggegooid, maar om daar te komen, moet je in het begin soms concessies doen, zegt Schoemaker. Veel producten worden nu nog aangeleverd in big bags van 600 kilo. Die zijn nog niet volledig herbruikbaar. Maar een kwart van het assortiment is inmiddels wél volledig verpakkingsvrij.

Neem de olijfolie. Die komt in herbruikbare plastic tanks, die na het overtappen teruggaan naar de fabrikant. Ook heeft Pieter Pot leveranciers van bijvoorbeeld pindakaas en sauzen zover gekregen dat zij de glazen beugelpotten en -flessen rechtstreeks vullen aan de productielijn. Het bedrijf verwacht dat potten gemiddeld minstens veertig keer worden gebruikt, waarna ze worden gerecycled. Naar eigen zeggen zijn sinds de oprichting zo 2,5 miljoen verpakkingen bespaard.

Om verder te groeien, is het volgens Schoemaker noodzakelijk om verpakkingsvrij nog aantrekkelijker te maken. Zo bekijkt het bedrijf of het op termijn het statiegeld op potten kan verlagen. Aan de potten zelf wordt ook gewerkt: er komt binnenkort een vierkante pot, die aanmerkelijk lichter is en door zijn vorm efficiënter is in het vervoer.

Ook breidt Pieter Pot voortdurend het assortiment uit. Nu verkoopt het bedrijf vooral houdbare producten, maar de ambitie is dat klanten straks ál hun weekboodschappen kunnen doen. Dan wil het bedrijf ook groente, fruit en zuivel verkopen. Binnenkort begint Pieter Pot al met bier en wijn in statiegeldfles. Een enorm verschil, zegt Schoemaker. Een fles hergebruiken is vele malen beter voor het klimaat dan hem recyclen.

Dat zijn bedrijf er met Albert Heijn nu een grote concurrent bij heeft, kan Schoemaker alleen maar toejuichen. Hij kreeg afgelopen weken regelmatig de vraag hoe het voelt als de grootste supermarkt van het land je idee kopieert. Zelf ziet hij dat anders: het is een overwinning dat andere ketens verpakkingsvrij omarmen. Het betekent dat wat nu nog uitzondering is, straks toegankelijk is voor iedereen.

„We wisten vanaf het begin dat we hier geen patent op hebben”, zegt hij. „Dat Pieter Pot blijft bestaan, is omdat wij verpakkingsvrij voor klanten het gemakkelijkst maken.” Een belangrijk verschil blijft volgens hem dat klanten bij Albert Heijn nog steeds zélf met hun potten naar de winkel moeten. Ook ziet hij kansen om met supermarkten samen te werken, zodat de producten van Pieter Pot ook in het winkelschap liggen.

Maar wat als grote ketens dit groot gaan aanpakken, én dat ook online gaan doen? Schoemaker lacht. „Dan wordt het wel spannend.”

Maar stel dat het zover komt, dan betekent dat ook de definitieve doorbraak van boodschappen doen zonder verpakkingsafval. „Dan moet ik kiezen tussen onze missie en ons bestaansrecht. Wat mij betreft, wint die eerste.”