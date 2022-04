Toon tussen Rusland en het Westen verhardt

Het Westen volgt sinds het begin van Poetins oorlog formeel een heldere lijn tussen wat het wel en wat het niet doet: steun voor Oekraïne, geen oorlog met Rusland. Die scheidslijn wordt in de praktijk steeds vager.

Na twee maanden wordt de westerse toon harder en worden de westerse wapenleveranties gewaagder. Rusland, op zijn beurt, antwoordt op steeds agressievere toon.

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, wekte na afloop van een bliksembezoek aan Kiev de indruk dat de VS nu anders naar het conflict kijken dan in het begin. „We willen dat Rusland zó wordt verzwakt, dat het niet meer in staat is om de dingen te doen die het deed tijdens de invasie van Oekraïne.” Met andere woorden: waar eerst de nadruk lag op Oekraïne steunen, staat nu het verzwakken van Rusland voorop. Austin wil Rusland liefst zo verzwakken „dat het geen gevaar meer kan vormen voor zijn buurlanden”.

Lees ook deze reportage uit Oekraïne: Tussen de karkassen van zijn koeien vraagt boer Ivan zich af ‘of hij deze schade nog ooit kan herstellen’

Het Westen neemt ook geen blad meer voor de mond in pogingen Rusland niet nodeloos op de kast te jagen. „Gezien de Russische oorlogsdoelen heeft Rusland al verloren en Oekraïne al gewonnen”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

De Britse onderminister van Defensie James Heappey zei dinsdag dat het heel normaal is dat Oekraïne militaire doelen in Rusland aanvalt én dat het daarvoor Britse wapens gebruikt. Het Russische ministerie van defensie antwoordde prompt dat mocht het Verenigd Koninkrijk Kiev provoceren Rusland aan te vallen met Britse wapens, het VK op een „proportioneel antwoord kan rekenen”.

De Verenigde Staten willen Rusland zo verzwakt zien dat het zoiets als een inval in Oekraïne niet meer kan doen Lloyd Austin Amerikaanse minister van Defensie

Een bliksembezoek van VN-secretaris-generaal António Guterres aan Moskou leverde niet meteen veel op. Rusland is „in principe” bereid om het Rode Kruis toe te laten tot de al weken belegerde havenstad Marioepol. President Poetin herhaalde zijn motieven om Oekraïne binnen te vallen en zei nog steeds te hopen op een diplomatieke oplossing. Guterres onderstreepte dat er wel Russische militairen in Oekraïne zijn, maar geen Oekraïense militairen in Rusland.

Proxyoorlog

Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, ziet de westerse bemoeienis als een „proxyoorlog” met Rusland. „De NAVO is in essentie verwikkeld in een oorlog met Rusland via een gevolmachtigde en voorziet die gevolmachtigde van wapens. Oorlog is oorlog.” Het Westen wil van een ‘proxyoorlog’ niets weten. Het Westen levert slechts steun aan een land dat zich moet verdedigen en volgt de regels van het volkenrecht, redeneert men bij de NAVO.

Lavrov zei ook dat hij het risico op een nucleaire confrontatie niet nodeloos wil aanwakkeren nu dat risico reëel is. „Het risico moet niet onderschat worden.” Austin: ,,Wij doen niet aan wapengekletter.”

Het gevaar is ernstig, het is echt, je kunt het niet onderschatten Sergej Lavrov Russische minister van Buitenlandse Zaken over risico op nucleaire confrontatie

Rusland heeft sinds het uitbreken van de oorlog meermaals verwezen naar nucleaire risico’s. In het Westen werden die soms opgevat als oorlogsretoriek, soms als waarschuwing, maar niet als direct dreigement. Volgens Kiev ziet Rusland nog maar één mogelijkheid het Westen af te schrikken van wapenleveranties: dreigen met de Derde Wereldoorlog.

Austin nodigde dinsdag collega-ministers en topmilitairen van veertig landen uit op de Amerikaanse basis in het Duitse Ramstein om steun voor Oekraïne te bespreken. Het Westen moet „hemel en aarde bewegen” om Oekraïne van wapens te voorzien, zei hij. „Oekraïne denkt dat het kan winnen en dat denkt iedereen hier.”

De VS maken vrijwel wekelijks nieuwe leveringen bekend. Maandag zei het ministerie van Buitenlandse Zaken nog dat het voor 165 miljoen dollar munitie wil leveren aan Kiev. Het zou gaan om munitie voor tanks, houwitsers en granaatwerpers.

Zwaarder wapentuig

De deal illustreert dat het Westen steeds zwaarder wapentuig en materieel levert. Ging het aanvankelijk vooral om antitankgeschut en luchtafweerraketten – Javelins en Stingers – nu gaan tanks, helikopters en sinds vorige week ook geavanceerde langeafstandskanonnen, houwitsers, richting Oekraïne.

Lees ook: Militairen willen Nederlandse houwitsers niet afstaan aan Oekraïne

Nederland maakte vrijdag bekend een beperkt aantal pantserhouwitsers (een kanon op een pantservoertuig) te willen leveren. De houwitsers, van Duitse makelij, gelden als het zwaarste geschut van de landmacht en zijn gecompliceerd in het gebruik omdat ze alleen optimaal functioneren als onderdeel van een militair systeem waartoe ook vuurleiding behoort. Nederlandse militairen zijn overigens niet blij met de plannen. De wapens kunnen eigenlijk niet gemist worden, aldus de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) tegenover De Telegraaf.

Wat de Russische oorlogsdoelen betreft, heeft Rusland gefaald en is Oekraïne geslaagd Antony Blinken Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken na een bezoek aan Kiev

Duitsland, dat ernstig in zijn maag zit met de druk om zware wapens te leveren aan een land in oorlog, maakte na weken aarzelen een koerswijziging bekend. Berlijn beloofde dinsdag onverwachts de levering van Gepards, gepantserd antiluchtdoelgeschut. Het gaat om materieel dat niet langer in gebruik is bij de Bundeswehr en bij de Duitse fabrikant is opgeslagen. Minister van de Defensie Lambrecht (SPD) maakte ook bekend dat Duitsland Oekraïense militairen zal opleiden voor de omgang met de Nederlandse pantserhouwitsers.

Duitsland maakte daarnaast bekend dat het bijna onafhankelijk is van Russische olie. Twee maanden geleden kwam 35 procent van de Duitse olie uit Rusland, nu is dat nog maar 12 procent. In Brussel wordt al weken achter de schermen onderhandeld over een importstop op olie.

Austin, die ook de Oekraïnse minister voor defensie in Ramstein aan zijn zijde wist, wil dat de veertig landen vanaf nu maandelijks bijeenkomen. Werd het verloop van de oorlog eerst in dagen geteld, daarna in weken, nu wordt met maanden gerekend.

Polen Rusland legt gastoevoer stil Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de gastoevoer naar Polen stopgezet, maakte het Poolse gasbedrijf PGNiG dinsdagavond bekend. De toevoer zou vanaf woensdagochtend stil komen te liggen. Volgens Poolse media draait Rusland de gaskraan dicht vanwege zijn eis om alleen nog roebels aan te nemen. Polen weigerde, net als andere landen. PGNiG zegt dat het afsluiten van de gaspijplijn een contractbreuk is en dat het bedrijf stappen gaat ondernemen om de gaskraan weer open te krijgen. Het gascontract loopt eind 2022 af, een initiatief van Polen om minder afhankelijk van Rusland te zijn. Eind maart zei premier Mateusz Morawiecki dat Polen klaar is om voor het eind van het jaar alle energie-import uit Rusland te stoppen. Klimaatminister Anna Moskwa gaf op Twitter geen blijk van zorgen. „We zijn in feite al jaren onafhankelijk van Russisch gas”, schrijft ze. „Onze opslag is 76 procent vol. Er zal geen tekort aan gas zijn in Poolse huizen.”