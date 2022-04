Schorsing twitteraccount Geert Wilders opgeheven, controversiële tweet wel verwijderd

PVV-leider Geert Wilders kan weer berichten sturen vanaf zijn Twitteraccount. De politicus werd afgelopen week geschorst van het platform naar aanleiding van een tweet aan de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, waarin hij Pakistaanse moslims gewelddadig noemt en de profeet Mohammed als „nep” omschrijft. Volgens Twitter zou dit vallen onder „haatdragend gedrag”. Wilders ging in beroep tegen de schorsing en zou dinsdag in het gelijk zijn gesteld, meldt hij op Twitter.

Opvallend genoeg is de controversiële tweet dinsdagmiddag alsnog verwijderd van het account van Wilders, blijkt uit de website Politwoops die verwijderde tweets van politici bijhoudt. Dit gebeurde twee minuten voordat Wilders berichtte weer terug te zijn op het platform. Eerder zei Wilders de schorsing op te kunnen heffen door de tweet te verwijderen, maar ervoor te hebben gekozen om in beroep te gaan. Het is niet duidelijk of Wilders de tweet zelf heeft verwijderd.

In het screenshot dat Wilders dinsdagmiddag zelf deelde laat Twitter weten een fout te hebben gemaakt. Het gaat om een standaardbericht dat wordt verstuurd nadat iemand succesvol in beroep is gegaan tegen een schorsing. „We hebben vastgesteld dat er geen overtreding was en het account volledig hersteld. We bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak”, zo valt te lezen. Omdat in het screenshot geen namen van het account van Wilders of specifieke tweets worden genoemd, valt de echtheid van het bericht niet te verifiëren. Wilders heeft nog niet gereageerd op vragen van NRC.