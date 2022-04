Schaatsploeg Worldstream stopt na vertrek Jutta Leerdam

Koen Verweij trekt de stekker uit schaatsteam Worldstream Corendon nu schaatsster Jutta Leerdam overstapt naar Jumbo-Visma. Dat zegt Verweij, de partner van Leerdam en samen met haar oprichter van het team, in een persverklaring. Vanwege het vertrek van Leerdam „mist het team de basis om door te gaan”, staat in het bericht.

Dat Leerdam maandagavond haar vertrek aankondigde, was al opmerkelijk omdat ze het boegbeeld van de ploeg was en deze had helpen oprichten. Bij Jumbo-Visma komt ze onder leiding van coach Jac Orie. „Ik ben ervan overtuigd dat Jac mij nog beter kan maken”, zegt Leerdam in een persverklaring van Jumbo-Visma. Verweij was ook lid van het team dat nu ophoudt te bestaan, maar kwam na het Olympisch Kwalificatietoernooi in december niet meer in actie.

Het vertrek van Leerdam en het stoppen van de ploeg hebben te maken met geldgebrek bij Worldstream Corendon, blijkt uit een reactie van marketingmanager Bregje van Grinsven. „We hadden hoge ambities. Schaatsers, coaches, marketing, we wilden het echt naar een hoger niveau tillen. Maar daarvoor heb je ook een bepaald basisbudget nodig.”

Van Grinsven sluit niet uit dat Worldstream Corendon na een „pauze” van een jaar of twee weer terugkeert op het ijs. De andere schaatsers van de ploeg, waaronder olympiër Cornelius Kersten, zullen in elk geval een ander onderkomen moeten vinden.

