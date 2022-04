Prikkelende posthumanistische popopera

Theater Firma MES: The Gaia Hypothesis. Gezien 23/04, Theater Aan Het Spui, Den Haag. Op tour t/m 4 juni. Inl: firmames.nl ●●●●●

Wat zou het betekenen om een kortneusdraakvis te zijn, en honderden meters onder de zee te leven? Of een afgedankte maansonde, zwevend door de ruimte zonder doel of communicatie met de Aarde? Acteur en theatermaker Lindertje Mans wijdt met The Gaia hypothesis een heuse popopera aan dit soort posthumanistische vragen.

Het is niet de eerste keer dat Mans op muzikale wijze een niet-menselijk personage belichaamt: in de eerdere korte performance The life and death of a sex robot liet ze ook al zien dat ze als geen ander buiten het menselijke kan treden. Net als in die voorstelling werkt Mans in The Gaia hypothesis samen met componist Roald van Oosten. Het resulteert andermaal in een zinnenprikkelende ervaring die het midden houdt tussen een conceptalbum en een ASMR-sessie – de duistere elektro in combinatie met het dynamische en onvoorspelbare stemgebruik van Mans heeft een zinnenprikkelend effect.

Bovendien is Mans een begenadigd tekstschrijver, die met weinig woorden een groot gevoelseffect weet te sorteren. Als ze als menselijke cel zingt ‘All I’ll be / is here in me / my biology / a galaxy’ maakt ze daarmee het genetische determinisme van al het menselijk handelen tastbaar. De verwevenheid van de mens met al het andere leven noopt tot bescheidenheid, en in de slotsong zelfs tot zelfdestructie: als ultieme poging tot samensmelting met Gaia berooft de mens zich in Mans’ performance van het leven.

In de zoektocht naar de essentie van haar niet-menselijk personages speelt het kostuumontwerp van Anne-Rixt Gast een even belangrijke rol als spel en muziek. Mans pelt steeds een laag kleding af om weer tot een nieuw amalgaam van mens, dier en machine te komen. Ondanks het feit dat de personages nooit met elkaar in gesprek kunnen gaan wordt door Mans’ doorlopende transformatie zo toch vooral de nadruk op hun verbondenheid gelegd.