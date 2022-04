Politie vindt op telefoon Taghi foto’s van naakte, gemartelde, verdwenen vrouw

De politie heeft op een telefoon van Ridouan Taghi foto’s gevonden van een naakte, gemartelde vrouw. Dat bevestigen meerdere bronnen naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool. Het gaat om foto’s van de verdwenen Naima Jillal, zo bevestigen bronnen aan deze krant.

De politie doet sinds oktober 2019 onderzoek naar de verdwijning van de Marokkaans-Nederlandse Jillal (1967). Zij is in het najaar van 2019 voor het laatst in leven gezien toen ze een auto instapte in de buurt van haar appartement aan de Zuidas in Amsterdam. Vorig jaar is naar haar lichaam gezocht in een loods in België.

Er zijn daar kledingstukken gevonden die mogelijk aan haar toebehoorden, maar haar lichaam is niet teruggevonden. In diezelfde loods is in 2020 een grote partij cocaïne gevonden. De naam van Jillal, in het drugscircuit ‘Tante’ genoemd, komt verder voor in een aantal politiedossiers die gaan over grootschalige cocaïnesmokkel naar Nederland. Zo werd ze verdacht van een groot onderschept cocaïnetransport in 2016 waarvoor de Rotterdammer Roger P., alias Piet Costa, onlangs is veroordeeld.

De foto’s van haar naakte lichaam zijn gevonden op een telefoon die is aangetroffen in de woning in Dubai waar Taghi in december 2019 is gearresteerd. Het Parool meldt dat op een van de foto’s te zien is dat een duim of een vinger is afgeknipt.

Sky Ecc

Het toestel van Taghi is vermoedelijk gebruikt om berichten te versturen via het crytpcommunicatienetwerk Sky Ecc dat in het voorjaar van 2021 is ontmanteld. Van wie Taghi die foto’s heeft gekregen is niet duidelijk. Volgens zijn advocaat Inez Weski staat niet vast dat er een link is met haar cliënt Taghi. „Het is niet duidelijk waar de telefoon of die foto’s vandaan komen”, stelt ze in Het Parool. De foto’s zijn toegevoegd aan het dossier van de strafzaak Marengo. Daarin wordt Taghi vervolgd voor betrokkenheid bij zes liquidaties en een serie pogingen daartoe. De verdwijning van Jillal staat niet op de tenlastelegging van Taghi en het is niet duidelijk of dat gaat veranderen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil geen vragen beantwoorden over de zaak. In juni wordt naar verwachting de strafeis bekend in deze zaak waarin naast Taghi nog zestien verdachten worden vervolgd.