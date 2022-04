Pianist Ralph van Raat: ‘Ik ga Jarrett niet precies naspelen, dat moet je niet willen.’

Pianist Ralph van Raat (44) is een warm pleitbezorger van hedendaagse klassieke muziek. Maar zijn ambities begonnen bij de cd-kast van zijn vader. Daarin vond hij albums van jazzpianisten als Herbie Hancock, Chick Corea, en Keith Jarrett. „Toen ik een jaar of elf, twaalf was raakte ik voor het eerst gefascineerd door die muziek. Ik wilde weten hoe freejazz werkte en begon te lezen over harmonieleer, over atonaliteit. Daardoor ben ik voor het eerst gaan denken: ik wil zelf ook musicus worden.”

Zaterdag keert Van Raat terug bij zijn wortels: hij treedt op met het legendarische Köln Concert (1975) van jazzpianist Keih Jarrett (76).

Van Raats tournee met Jarrett is opmerkelijk als je weet dat het Köln Concert oorspronkelijk geïmproviseerd was. De opname ervan geldt nog steeds als de bestverkochte soloplaat ooit. Jarrett maakte er zelf nooit een partituur van, maar voor de liefhebber werd het concert in 1991 toch in muzieknotatie omgezet. Van Raat vond die uitgave in een bladmuziekwinkel in Amsterdam.

„Die partituur heb ik nog steeds. Het was natuurlijk veel te moeilijk voor mij als kind. Ik weet nog dat ik dacht: dat bewaar ik voor als ik beter ben.”

Afgewaaid dak

Toen Van Raat vierentwintig was, kwam het van een eerste publieke uitvoering; het Köln Concert zat eindelijk in zijn vingers. „Het was iets egoïstisch. Ik wilde weten hoe het was zoiets te spelen en een uitvoering was de beste manier om dat te doen.” Sindsdien speelt hij het stuk grofweg elke tien jaar.

Niet alleen met Jarrett heeft Van Raat het druk. Afgelopen weekend speelde hij een nieuw werk voor piano en orkest van componist Janco Verduin. In de zomer volgen pianoconcerten van Robin de Raaff en John Adams. Daarnaast doceert hij aan de conservatoria van Amsterdam en Turijn. En dan waaide tijdens de storm in februari ook nog het dak van zijn huis, waardoor hij zeven weken in een hotel bivakkeerde. Dat viel niet mee, vertelt hij, „ook niet psychisch.”

Maar misschien zijn zulke moeilijke omstandigheden juist goed wanneer je de muziek van Keith Jarrett wil spelen. Op de avond van het Keulse concert zat immers óók alles de hooggevoelige Jarrett tegen. Jetlag, slecht geslapen, niet gegeten en bij de opera in Keulen wachtte geen Bösendorfer Imperial – zoals gevraagd – maar een baby grand van hetzelfde merk. Pas op het laatste moment besloot Jarrett toch te zullen spelen.

Paradox

Muzikaal leidt het naspelen van een improvisatie natuurlijk tot dilemma’s”, erkent Van Raat. „Ik ga Keith Jarretts improvisatie niet letterlijk herhalen. Dat moet je ook niet willen. Soms maak ik een andere keuze. Het concert is zo rijk dat je ermee om kan gaan als een partituur. Zo zit er een fantastische polyfone passage aan het einde van deel 2a, die Jarrett vrij snel doorspeelt. Ik breng die meer naar de voorgrond. Over andere stukken, waar Jarrett aan het zoeken is naar een vervolg, speel ik juist meer heen.”

Keith Jarrett kreeg in 2018 twee beroertes, die hem zijn talent ontnamen. Van Raat hoopt dat zijn concerten en troost kunnen bieden voor fans van Jarrett, die hem graag nog een keer live hadden gehoord. Maar hij hoopt ook een nieuw publiek te vinden voor Jarrett: liefhebbers van hedendaags klassiek.

„Ik heb als kind wel te horen gekregen dat ik moest ophouden met het spelen van jazz: dat was slecht voor mijn aanslag, zeiden ze. Toen ik eenmaal op het conservatorium zat, was de boodschap dat ik beter kon stoppen met hedendaagse muziek: dat beluisterde toch niemand. Met dit concert wil ik laten zien dat beide onwaar zijn, en dat jazz en eigentijdse klassieke muziek meer op elkaar lijken dan je zou denken.”