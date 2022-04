Opnieuw incidenten in afvallige Moldavische regio Transnistrië

In Transnistrië, een pro-Russische separatistische regio in Moldavië, zijn dinsdag opnieuw meerdere incidenten geweest. De Transnistrische autoriteiten hebben melding gemaakt van een „terroristische aanslag” op een militaire eenheid in de buurt van de hoofdstad Tiraspol, zo meldt het Russische staatspersbureau TASS. De president van Transnistrië heeft het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd.

Daarnaast zijn bij een Transnistrische zendstation dat Russische programma’s uitzendt twee explosies geweest. Twee radiomasten zouden daardoor buiten bedrijf zijn geraakt. Dat melden internationale persbureaus op basis van de Moldavische autoriteiten. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er geen gewonden gevallen.

De spanningen rond Transnistrië, een strook land die grenst aan het zuidwesten van Oekraïne, lopen de afgelopen dagen op. Maandag vonden er in de regio ook al explosies plaats bij bestuursgebouwen, volgens Oekraïne „een gelande provocatie van de Russische overheid”. Vorige week zei een hoge Russische militaire functionaris dat volledige controle over het zuiden van Oekraïne de Russen een landbrug naar Transnistrië zou opleveren.

Het Kremlin volgt de ontwikkelingen nauwgezet, liet woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag volgens persbureau Reuters weten. De berichten die uit de regio komen zijn erg zorgelijk, aldus Peskov. De Moldavische president Maia Sandu heeft dinsdag opgeroepen tot een bijeenkomst van de Hoge Veiligheidsraad van het land als reactie op de incidenten.

