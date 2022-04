Op het dorpsplein van Elon Musk klinken de wildste stemmen het hardst

Bij de overname van Twitter door miljardair Elon Musk gaat het niet alleen om heel veel geld en heel veel macht. Het gaat ook om de vraag: welke rol krijgen de grote sociale media in onze democratische samenleving? En aan welke regels kunnen, of moeten, ze worden gebonden?

De meningsverschillen daarover beginnen al bij de manier waarop je sociale media omschrijft. Musk zelf noemt Twitter „een digitaal dorpsplein” (Mark Zuckerberg omschreef Facebook ooit precies zo). En als op een dorpsplein geen vrijheid van meningsuiting heerst, zegt Musk, dan wordt de democratie ondermijnd.

Aanhangers van Donald Trump verheugen zich er al op dat dit betekent dat Musk ervoor zal zorgen dat de oud-president, die vorig jaar van Twitter is verbannen wegens het aansporen tot bestorming van het Capitool, straks weer op het platform mag terugkeren. Het nieuws van maandag dat het bestuur van Twitter akkoord gaat met Musks bod van 44 miljard dollar (41 miljard euro) werd in conservatieve hoek dan ook met gejuich ontvangen.

Maar als Twitter een dorpsplein is (of in het oorspronkelijke Engels een iets groter town square), is het dan wenselijk dat deze publieke ruimte in handen komt van één man? En klopt de beeldspraak eigenlijk wel?

Want wat is het voor plein, waar de één andere dingen te zien, te horen en te lezen krijgt dan de ander? Afhankelijk van wat de algoritmes je voorschotelen op basis van je eerdere gedrag op dat plein, kan je heel ander nieuws te horen krijgen, en op heel andere ‘reclameborden’ stuiten, dan je buurman. En wie op dit plein de wildste dingen zegt, klinkt het hardst en heeft de langste echo.

Het is ook een plein waar als het ware overal camera’s hangen: de baas van het plein houdt bezoekers goed in de gaten en kan over allerlei gegevens beschikken, zoals de politieke en andere voorkeuren van wie zich er uitspreekt of zelfs alleen maar komt kijken en luisteren.

Veel critici van de overname zijn het met Musk eens, dat er voor democratieën veel op het spel staat bij de manier waarop Twitter en andere sociale media zich ontwikkelen. Maar zij geloven dat er niet te veel, maar juist te weinig regulering is. Dat vrijheid van meningsuiting regels nodig heeft. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat politiek of economisch machtige spelers het publieke debat kunnen manipuleren, en de inbreng van minderheden kunnen overstemmen. Of om te voorkomen dat antisemitisme, racisme en andere haatzaaierij vrij spel krijgen.

De Twitterpagina van Elon Musk op maandag, vlak nadat bekend werd dat bestuur van Twitter akkoord ging met zijn overnamebod van 44 miljard dollar. Foto Eric Risberg / AP

Meer of minder regulering?

Wat Elon Musk precíes met Twitter aan wil is nog onduidelijk. Zijn uitspraken tot nu toe wijzen niet op uitgewerkte plannen, maar vooral op een bepaalde richting: minder regulering.

Die koers staakt haaks op die van de Europese Unie. Wat de EU met sociale media wil is wél duidelijk: meer regulering. Juist dit weekeinde bereikten onderhandelaars van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord over een pakket maatregelen voor sociale media en andere internetbedrijven.

De verantwoordelijke Eurocommissaris Thierry Breton loste deze dinsdag op Twitter alvast een schot voor de boeg van Elon Musk: „Of het nu gaat over auto’s of sociale media, ieder bedrijf dat in Europa actief is moet zich houden aan onze regels, ongeacht wie de aandeelhouders zijn. De heer Musk weet dat heel goed.”

Toch is het debat over regulering van sociale media geen confrontatie tussen Amerika en Europa. Met een toespraak over de verhouding tussen technologie en democratie mengde oud-president Obama zich vorige week in het debat.

Hij prees de techbedrijven voor het feit dat ze inmiddels zelf enige verantwoordelijkheid nemen voor wat er op hun platforms gebeurt en proberen hatelijkheden, oproepen tot geweld en desinformatie tegen te gaan. Maar hij noemde een vorm van democratisch toezicht en meer transparantie bij de techbedrijven noodzakelijk. „Een vleesverwerkingsbedrijf dat een eigen techniek heeft om zijn hotdogs vers te houden hoeft die techniek niet te openbaren aan de wereld, maar wel aan de vleesinspecteur.”