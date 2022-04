Forum voor Democratie heeft behoefte aan eigen ‘Renaissancescholen’ en wil die na de zomer openen, schreef NRC (21/4). De vraag is wat dat ‘eigene’ inhoudt. Scholen zijn immers primair bedoeld voor het aanleren van basisvaardigheden en algemene kennis. Basisvaardigheden – taal, lezen, rekenen – zijn essentieel voor verdere educatie en participatie in de maatschappij. Onder kennis valt onder andere burgerschapskunde: het aanleren van het stelsel van rechten en plichten. „De basiswaarden van de democratische rechtsstaat”, volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Aryan van der Leij is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek.

Dat het aanleren van dit pakket niet vlekkeloos verloopt, blijkt uit het recente rapport van de onderwijsinspectie. De website van de FVD-school in oprichting meldt zelfs dat „vaardigheden voor taal en rekenen catastrofaal achteruit” gaan. De partij wil daar scholen tegenover zetten die aansluiten op het gedachtengoed van de partij.

De vraag kan dus gespecificeerd worden: welke methodieken worden gebruikt voor de basisvaardigheden en welke kennis wordt er overgedragen? In NRC worden ‘vernieuwingsonderwijs’ à la Montessori en klassieke methoden als rijtjes uit het hoofd leren en staartdelingen genoemd. Nog los van de kwestie dat het geven van Montessori-onderwijs een aanvullend diploma van de leerkracht vereist, is het de vraag hoe de daarin aangehangen focus op individuele ontwikkeling gecombineerd kan worden met klassikale methoden, waarin bijvoorbeeld rekentafels worden opgedreund.

Praktische zaken

Maar er zijn ook meer algemene vragen. Hoe wordt omgegaan met de Wet passend onderwijs? „Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen worden in een gewone klas te blijven zitten”, staat in het FVD-verkiezingsprogramma 2021. Volgens de wet hebben reguliere scholen een zorgplicht, bedoeld om zo min mogelijk kinderen buiten te sluiten. Van dwang is geen sprake: indien nodig is er speciaal onderwijs. Ouders van leerlingen met specifieke behoeften doen er goed aan om op zo’n FVD-school te vragen of en hoe de zorgplicht wordt nageleefd.

Ouders die minder draagkrachtig zijn, hoeven zich echter geen zorgen te maken. Het FVD-programma meldt dat kinderen uit kansarme milieus, die het onderwijs het hardst nodig hebben voor de ontwikkeling van hun talenten, „via goed, algemeen toegankelijk onderwijs de mogelijkheid krijgen om het beste uit zichzelf te halen”. En de initiatiefnemer van de Renaissancescholen, Ralf Dekker, wil de ouderbijdrage laag houden, op zo’n 200 à 300 euro per maand, om er geen „elitescholen” van te maken.

Kansarm en arm gaan echter meestal hand in hand, dus is het de vraag hoe die ouders de vereiste ouderbijdrage kunnen ophoesten. Er zijn vele praktische zaken om op te lossen voordat de eerste school open kan.

De hoofdvraag blijft echter: welke onderwijsbenadering sluit aan op het gedachtengoed van de partij van Baudet? Zijn de ‘Renaissancescholen’ gebaseerd op een helder onderwijskundig concept over leren en instrueren? Ik vrees het tegendeel: voor zover helder gaat het om een ratjetoe van lastig te combineren methodieken.

Vrije meningsuiting à la FVD

Een nog groter probleem dan het gebrek aan besef hoe ingewikkeld het is om effectieve instructie in de basisvaardigheden te geven, zijn de consequenties die de uitgangspunten van de partij kunnen hebben voor de overdracht van algemene kennis. Klaarblijkelijk speelt aversie tegen „inhoudelijke beïnvloeding vanuit de overheid en de EU” daarin een grote rol. Opmerkelijk, zo’n tegengeluid in een tijd waarin, na het terugtreden van de overheid in de negentiger jaren, het ministerie van Onderwijs steeds dringender aangeraden wordt om de regie weer in handen te nemen teneinde een kwaliteitsslag te maken.

In plaats van burgerschap met rechten en plichten lijken basale mensenrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, de kennisbasis te gaan vormen. Dit wordt wellicht het best geïllustreerd door de reactie van Baudet op de vraag van een NPO-verslaggever of zijn Ruslandstandpunt wellicht een negatieve invloed had gehad op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam: „Geen idee… Ik ben niet zo bezig met de kiezer, ik ben bezig met wat ik zelf wil en vind”. Ondertussen stelt de schoolsite: „De indoctrinatie met een eenzijdig wereldbeeld maakt het kritisch denken onmogelijk.”

Lees ook: Forum voor Democratie wil eigen ‘klassieke scholen, en niet woke’

Als dit soort vrije meningsuiting de leidraad wordt, dan kan de leerlingen onder andere het volgende worden geleerd. De daden van Poetin en zijn idool Stalin zijn geen massamoord, maar vanuit hun perspectief begrijpelijk. Vaccineren (ook tegen polio, kinkhoest, difterie en tetanus) is niet gebaseerd op solide gezondheidsreddende wetenschap maar op (ook maar) een mening. Corona rechtvaardigt niet de ‘paniek’ die tot het voorschrift leidt dat mensen die er minder last van hebben in hun vrijheid beknot worden. Het klimaat verandert niet (zo snel) dat de ‘hysterie’ daarover terecht is; al die mondiale milieurampen zijn een gevolg van ‘natuurlijke’ variatie die zich vanzelf weer herstelt.

Ten slotte: tribunalen zijn een probaat middel om een ieder die in een parlementaire democratie de vrije meningsuiting en gedragskeuzes van de burger beknot als ‘misdadiger tegen de menselijkheid’ te berechten. Wie dit gedachtengoed aanhangt, kan zijn kind met een gerust hart naar zo’n Renaissanceschool sturen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven